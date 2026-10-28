Kỹ sư hàng không Việt Nam và sáng kiến giúp tiết kiệm hơn 230 tỉ đồng cho công ty

Anh Nguyễn Bá Vương - Ban Kỹ thuật Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) - Ảnh: M.ANH

Sau đại dịch COVID-19, ngành hàng không đối mặt tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, phụ tùng khan hiếm khiến nhiều máy bay phải tạm dừng khai thác.

Tìm cách đưa máy bay trở lại bầu trời

Trước áp lực khôi phục khai thác, kỹ sư hàng không Nguyễn Bá Vương - Ban Kỹ thuật Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), cùng đồng nghiệp tìm cách rút ngắn thời gian bảo dưỡng nhưng vẫn bảo đảm các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn kỹ thuật.

Gần 10 năm gắn bó với ngành hàng không, anh Vương hiểu áp lực của doanh nghiệp khi những chiếc máy bay trị giá hàng trăm triệu USD phải dừng khai thác vì nhiều nguyên nhân, trong đó có việc khan hiếm phụ tùng.

Đầu năm 2025, anh Vương cùng đồng nghiệp bắt đầu rà soát các gói bảo dưỡng định kỳ của đội bay Airbus A320/A321, A350 và Boeing 787.

Thay vì giữ nguyên cách làm đã duy trì nhiều năm, nhóm nghiên cứu xem xét, bóc tách và phân bổ lại các gói công việc nhằm khắc phục hạn chế, rút ngắn thời gian bảo dưỡng.

Anh Vương được vinh danh công nhân Việt Nam tiêu biểu - Ảnh: NVCC

Nhóm phối hợp với Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO) mô phỏng dữ liệu, đánh giá tính khả thi và thử nghiệm liên tục trong sáu tháng.

Song song đó, anh Vương và đồng nghiệp nghiên cứu tài liệu của các nhà sản xuất Airbus, Boeing, đối chiếu dữ liệu khai thác và lịch sử bảo dưỡng của từng tàu bay để điều chỉnh nội dung, thời điểm thực hiện công việc.

"Khó nhất là làm sao tối ưu các gói bảo dưỡng nhưng vẫn bảo đảm tất cả tàu bay đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, an toàn và kế hoạch khai thác của tổng công ty" - anh Vương chia sẻ.

Sáng kiến mang tên "Tối ưu nội dung gói công việc định kỳ để giảm thời gian dừng tàu làm bảo dưỡng cho đội tàu bay của tổng công ty" bước đầu đem lại kết quả đáng kể.

Với đội bay A320/A321, việc tách gói công việc định kỳ và phân bổ lại các hạng mục giúp giảm gần 160 ngày dừng tàu bay, tiết kiệm hơn 61 tỉ đồng.

Ở dòng A350, việc chuyển các hạng mục liên quan đến thùng dầu và càng máy bay sang gói công việc mới giúp tiết kiệm khoảng 79 tỉ đồng.

Trong khi đó, với đội "Giấc mơ bay" B787, việc điều chỉnh tần suất công việc và áp dụng hệ số mô phỏng phù hợp giúp giảm thời gian thực hiện, tiết kiệm gần 99 tỉ đồng.

Tổng cộng, sáng kiến giúp giảm hơn 334 ngày dừng tàu bay, với giá trị làm lợi ước tính hơn 9,1 triệu USD, tương đương hơn 230 tỉ đồng trong giai đoạn 2025-2031.

Tháng 10-2026, anh Vương được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam vinh danh trong nhóm 10 gương công nhân tiêu biểu toàn quốc. Anh còn được trao Bằng Lao động sáng tạo năm 2026 và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2024, 2025.

Anh Vương luôn sáng tạo trong công việc - Ảnh: NVCC

Ứng dụng AI hỗ trợ công việc

Trong quá trình thực hiện sáng kiến, anh Vương chủ động học cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình tính toán và đối chiếu kết quả với dữ liệu khai thác thực tế.

"Tôi tự cảm thấy nếu nâng cao kiến thức, kỹ năng thì năng suất làm việc sẽ tăng lên", anh nói.

Dù công nghệ giúp nâng cao hiệu quả xử lý thông tin, anh Vương cho rằng AI không thể thay thế việc kiểm chứng chuyên môn.

Trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không, mọi cải tiến đều phải đặt an toàn lên hàng đầu. Anh cho biết sự động viên của đồng nghiệp và tổ chức Công đoàn đã giúp nhóm thêm tự tin, hoàn thiện ý tưởng và đưa sáng kiến vào thực tế.

"Đổi mới sáng tạo không đòi hỏi điều gì lớn lao, chỉ cần mọi người đưa ra cách làm mới hoặc ứng dụng công nghệ để công việc được thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn và giúp tăng năng suất lao động", anh chia sẻ.

Theo ông Đào Mạnh Kiên - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam, tổ chức Công đoàn không chỉ phát động phong trào thi đua lao động, sáng tạo, tăng năng suất lao động mà còn khơi nguồn cảm hứng.

Đồng hành cùng người lao động để các ý tưởng được tạo điều kiện nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng vào thực tiễn.

Những năm qua, Công đoàn và Tổng công ty có cơ chế công nhận, đánh giá, khen thưởng và nhân rộng mô hình, sáng kiến hiệu quả, tạo động lực để đoàn viên, lao động như anh Nguyễn Bá Vương chủ động cải tiến công việc, ứng dụng công nghệ, thực hành tiết kiệm.