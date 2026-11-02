Mập mờ 1 tháng, lụy gần 1 năm, phải tìm tư vấn tâm lý vẫn chưa 'về bờ'

Những mối quan hệ mập mờ kéo dài thường có xu hướng kết hợp các kiểu gắn bó không an toàn - Ảnh: AI

Hai người dành thời gian cho nhau, quan tâm, chia sẻ và thân mật như một đôi tình nhân, nhưng chưa từng xác nhận danh phận. Nhưng khi một người bắt đầu đặt kỳ vọng, còn người kia chỉ muốn tận hưởng cảm giác lãng mạn mà không cần cam kết, mối quan hệ lại trở thành nguồn cơn của tổn thương.

Vui vẻ là được rồi, cần gì danh phận?

L. (22 tuổi, phường Xuân Hòa, TP.HCM) mất gần một năm để bước qua một mối quan hệ chỉ kéo dài khoảng một tháng. Dù chưa từng ở trong mối quan hệ có tên gọi rõ ràng, L. vẫn nếm trải đủ cung bậc cảm xúc ngọt ngào khi được quan tâm, chăm sóc, để rồi không tránh khỏi cảm giác tổn thương, hụt hẫng khi đối phương rời đi.

Qua một ứng dụng kết bạn, L. gặp "đối phương" hơn mình hai tuổi. Cả hai thường xuyên trò chuyện, chia sẻ đủ mọi chuyện. Chàng trai quan tâm L. không khác gì người yêu thực sự.

Anh hẹn cô đi ăn, xem phim, tặng quà nhân ngày sinh nhật, thậm chí nhắc nhở cô từng bữa ăn, giấc ngủ. Những hành động nhỏ ấy khiến L. dần đặt tình cảm và hy vọng vào mối quan hệ.

"Tôi chờ đợi một lời tỏ tình để cả hai chính thức xác nhận tình cảm. Nhưng ngày này qua ngày khác, tôi không nghe người kia nói gì dù vẫn quan tâm tôi", L. nói.

Cuối cùng, L. quyết định chủ động hỏi rõ. Nhưng thay vì nhận được một lời giải thích nghiêm túc, cô lại nghe chàng trai lạnh lùng đáp: "Anh thấy giữ như hiện nay thoải mái. Sao em phải cần một danh phận hay mối quan hệ rõ ràng làm gì?".

Câu trả lời khiến L. hụt hẫng. Sau cuộc trò chuyện, chàng trai dần trở nên xa cách, ít tương tác, rồi im lặng và biến mất khỏi cuộc sống của cô. Không một lời chia tay, cũng chẳng có lời giải thích rõ ràng, để lại L. với hàng loạt câu hỏi.

Cô gái trẻ từng tự hỏi liệu có phải bản thân đã quá vội vàng, đòi hỏi quá nhiều hay khiến đối phương cảm thấy áp lực.

Khác kỳ vọng, chỉ nhận về tổn thương

Chỉ sau khi tâm sự với bạn bè, L. dần nhìn nhận câu chuyện theo một cách khác. Cô nhận ra có những người thích cảm giác lãng mạn và thân mật nhưng lại không muốn đi kèm trách nhiệm hay những ràng buộc của tình yêu chính thức.

"Tôi đã chờ đợi một mối quan hệ được đối phương xác nhận, trong khi người kia có lẽ chưa từng có ý định cam kết", L. nói.

"Quan tâm và thân mật chưa chắc đồng nghĩa với một tình yêu nghiêm túc. Đôi khi, hãy có đủ can đảm để rời đi khi nhận ra hai người không cùng mong muốn. Đừng hy vọng vào những mối quan hệ này, hay chờ người kia thay đổi", L. giải thích.

T. (26 tuổi, phường Bình Tân, TP.HCM), lại chủ động lựa chọn mối quan hệ mập mờ. Lớn lên với nhiều tổn thương trong tình cảm, T. nhận ra đây là nguyên nhân sâu xa khiến anh không muốn gắn bó sâu sắc với bất kỳ ai.

Một năm gần đây, T. tự tìm đến chuyên viên tâm lý để khắc phục những vấn đề mà mình gặp phải, nhưng vẫn chưa cảm thấy sẵn sàng trong các mối quan hệ. Anh cảm thấy thoải mái khi chủ động giành quyền quan tâm, hẹn hò người khác, nhưng chỉ dừng ở "bề nổi" như nhắn tin, tặng quà, trò chuyện phiếm.

Tuy nhiên, ngay khi nhận thấy đối phương phát sinh tình cảm sâu sắc hơn, kỳ vọng anh gắn bó và cam kết, T. lập tức "quay xe" như một bản năng. T. thừa nhận anh không cố ý khiến các cô gái tổn thương, không thuộc dạng "trap boy", nhưng cũng chật vật với sự mâu thuẫn của bản thân.

Theo Simply Psychology, những mối quan hệ mập mờ kéo dài thường có xu hướng kết hợp hai kiểu gắn bó không an toàn, bao gồm gắn bó lo âu (anxious attachment) và gắn bó né tránh (avoidant attachment). Người gắn bó lo âu chấp nhận một mối quan hệ không rõ ràng vì được ở gần đối phương dù chỉ một phần vẫn tốt hơn là không có gì. Những khoảnh khắc ấm áp, quan tâm không thường xuyên luôn khiến họ hy vọng rằng chỉ cần "cố gắng thêm một chút nữa" là sẽ được chấp nhận. Người gắn bó né tránh lại xem việc xác định rõ ràng mối quan hệ là một mối đe dọa. Đối với họ, mối quan hệ mập mờ đảm bảo vừa có sự thân mật, vừa được "cài đặt" sẵn một lối thoát. Mỗi kiểu gắn bó lại trở thành yếu tố củng cố hoàn hảo cho kiểu còn lại: sự theo đuổi kích hoạt xu hướng tạo khoảng cách, khoảng cách lại kích hoạt sự theo đuổi, và mối quan hệ dần ổn định đúng tại điểm gây tổn thương nhiều nhất cho một trong hai người.

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