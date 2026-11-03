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Quảng Ninh muốn thanh niên làm chủ ít nhất 25% doanh nghiệp khởi nghiệp mới

tác giả
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 25% doanh nghiệp khởi nghiệp mới do thanh niên làm chủ.

Quảng Ninh muốn thanh niên làm chủ ít nhất 25% doanh nghiệp khởi nghiệp mới - Ảnh 1.

Quảng Ninh mong muốn đến năm 2030, thanh niên sẽ làm chủ ít nhất 25% doanh nghiệp khởi nghiệp mới - Ảnh: TIẾN THẮNG

Ngày 3-11, HĐND thành phố Quảng Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua nghị quyết về phát triển thanh niên thành phố đến năm 2030, với nhiều chỉ tiêu cụ thể về khởi nghiệp, đào tạo nghề, việc làm, chuyển đổi số và chăm sóc sức khỏe.

Nghị quyết được thông qua đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 25% doanh nghiệp khởi nghiệp mới do thanh niên làm chủ.

Đồng thời ít nhất 30% ý tưởng, dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thanh niên được kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư, quỹ đầu tư và tiếp cận các chương trình, nguồn vốn hợp pháp.

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, thành phố phấn đấu trên 70% thanh niên được đào tạo nghề hoặc có kỹ năng nghề đạt chuẩn theo khung kỹ năng nghề quốc gia; tỉ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm trong thanh niên giảm xuống dưới 4%.

Trong giáo dục và hướng nghiệp, Quảng Ninh xác định 100% học sinh, sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, hội nhập quốc tế và chuyển đổi số trước khi tốt nghiệp. Phấn đấu 90% thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, kỹ năng lựa chọn nghề nghiệp.

Nghị quyết cũng quan tâm đặc biệt đến nhóm thanh niên yếu thế khi đặt mục tiêu tối thiểu 80% thanh niên là người khuyết tật, người nhiễm HIV, người sử dụng ma túy, nạn nhân của tội phạm mua bán người và thanh niên vi phạm pháp luật được bồi dưỡng kỹ năng sống, lao động và hòa nhập cộng đồng.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, thành phố hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn, quỹ đầu tư, các chương trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; gắn đào tạo nghề, giải quyết việc làm với nhu cầu thị trường lao động và hội nhập quốc tế.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 3-11-2026, thay thế nghị quyết số 178/NQ-HĐND ngày 8-12-2023 về phát triển thanh niên Quảng Ninh đến năm 2030.

Quảng Ninh muốn thanh niên làm chủ ít nhất 25% doanh nghiệp khởi nghiệp mới - Ảnh 1.Trao giải hội thi tay nghề cho thanh niên công nhân Metro TP.HCM

Chiều 26-10, tại ga Bến Thành, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC) phối hợp Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM tổ chức tổng kết, trao giải Hội thi tay nghề thanh niên công nhân Metro với chủ đề 'HURC phát triển - Vững vàng chuyên môn'

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TIẾN THẮNG
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    Chủ đề: doanh nghiệp thanh niên nghị quyết khởi nghiệp

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