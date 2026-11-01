Đồng hành cùng bạn trẻ khởi nghiệp OCOP, xung kích hỗ trợ người dân chuyển đổi số

Bí thư Xã đoàn Bàu Lâm (TP.HCM) Nguyễn Minh Tuấn Anh giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của bạn trẻ đến lãnh đạo xã nhằm hỗ trợ sản phẩm tham gia chương trình OCOP - Ảnh: B.L.

Bạn trẻ tại xã Bàu Lâm (khu vực thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) và phường Bình Lợi Trung (khu vực quận Bình Thạnh trước đây, TP.HCM) đang triển khai những hoạt động, góp phần phát triển kinh tế địa phương và nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng.

Hỗ trợ thanh niên đưa sản phẩm khởi nghiệp đạt OCOP

Thường trực Đảng ủy xã Bàu Lâm vừa tổ chức buổi làm việc nhằm rà soát, đánh giá và tháo gỡ khó khăn trong quá trình phát triển các sản phẩm có tiềm năng tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đáng chú ý, địa phương định hướng hỗ trợ ba sản phẩm khởi nghiệp thanh niên tham gia chương trình OCOP năm 2027.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về việc lựa chọn sản phẩm đặc trưng, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng và xây dựng thương hiệu nhằm nâng cao khả năng tham gia đánh giá, phân hạng OCOP.

Bí thư Xã đoàn Bàu Lâm Nguyễn Minh Tuấn Anh cho biết sản phẩm cà phê hạt và cà phê rang xay của cơ sở Cà phê Sạch, do anh Nguyễn Hoàng Duy Lân - Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp xã phụ trách, đang hoàn thiện các thủ tục cuối cùng, hướng đến mục tiêu được công nhận OCOP 3 sao trong năm 2026.

3 sản phẩm khởi nghiệp thanh niên được định hướng hỗ trợ tham gia OCOP năm 2027 gồm sầu riêng thương hiệu Thanh Sang của anh Nguyễn Minh Thuận; dầu gội thảo mộc và bột mè đen - đậu đen xanh lòng Mộc Linh Đăng của chị Phan Thị Yến Ly - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp xã.

Các sản phẩm thể hiện sự đa dạng trong hướng phát triển kinh tế của người trẻ, từ khai thác thế mạnh nông nghiệp địa phương đến chế biến nguyên liệu, nâng cao giá trị sản phẩm.

Bí thư Đảng ủy xã Bàu Lâm Huỳnh Kim Sơn đề nghị các ngành chuyên môn tiếp tục đồng hành, hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ, tiêu chuẩn chất lượng, quy trình sản xuất và xây dựng thương hiệu.

Việc hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp thanh niên tham gia OCOP được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị nông sản, khuyến khích người trẻ phát triển sản xuất, kinh doanh và khai thác tiềm năng kinh tế địa phương.

"Đoàn thanh niên xã thường xuyên giới thiệu trưng bày sản phẩm của các bạn khởi nghiệp đến các sự kiện, đồng thời cũng thường xuyên tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình khởi nghiệp ở địa phương khác. Trong thời gian tới, Đoàn thanh niên xã sẽ tìm hiểu kết nối các nguồn vốn vay khởi nghiệp của thành phố để hỗ trợ thêm cho các bạn", anh Tuấn Anh cho biết.

Lãnh đạo xã Bàu Lâm (TP.HCM) làm việc với các đoàn thể, trong đó có Đoàn thanh niên xã về việc hỗ trợ các sản phẩm của bạn trẻ khởi nghiệp tham gia chương trình OCOP - Ảnh: B.L.

Bạn trẻ xung kích hướng dẫn bà con sử dụng tiện ích số

Tại phường Bình Lợi Trung, đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ tiếp tục phát huy vai trò tình nguyện trong hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số.

Ngày 31-10, đội hình tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thanh niên và người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Công dân số TP.HCM và khai báo thông tin sức khỏe trên nền tảng số.

Hơn 300 lượt thanh niên và người dân được hỗ trợ tiếp cận các tiện ích này. Các thành viên trực tiếp hướng dẫn thao tác trên điện thoại thông minh, đăng nhập tài khoản và thực hiện khai báo thông tin sức khỏe.

Đội hình đặc biệt quan tâm hỗ trợ những người còn gặp khó khăn khi sử dụng công nghệ, giúp họ từng bước làm quen với các ứng dụng phục vụ đời sống.

Bí thư Đoàn phường Bình Lợi Trung Nguyễn Thùy Bảo Trân cho biết hoạt động được duy trì thường xuyên nhằm nâng cao kỹ năng số trong cộng đồng, hỗ trợ cập nhật thông tin sức khỏe và thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào đời sống.

Đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ phường Bình Lợi Trung (TP.HCM) tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số - Ảnh: T.T.