'Tuổi Trẻ Startup Award cho thấy ứng dụng AI ngày càng sâu rộng'

Tuổi Trẻ Startup Award 2026 khép lại thành công với vinh danh 11 dự án xuất sắc và top 2 giải thưởng sinh viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày 31-10, vòng chung kết mang tên Chinh phục của Tuổi Trẻ Startup Award 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo cho đô thị tương lai” diễn ra tại Trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG-HCM).

Chương trình do Báo Tuổi Trẻ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM tổ chức, với sự phối hợp Liên minh Đổi mới sáng tạo quốc tế InnoEx, sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Công ty AgriS (Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa), Tập đoàn VinaCapital, và Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) tổ chức.

Trải qua nhiều vòng tranh tài căng thẳng, giải Ngôi sao vàng khởi nghiệp thuộc về dự án Doctranslate.io, với phần thưởng tiền mặt 100 triệu đồng.

Dự án BioWraps đoạt giải Ngôi sao bạc khởi nghiệp, phần thưởng 50 triệu đồng.

Ông Hoàng Đức Trung - Phó tổng giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư VinaCapital Ventures:

Các dự án năm nay có độ chín và khả năng thương mại hóa tốt hơn

Ông Hoàng Đức Trung - Phó tổng giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư VinaCapital Ventures - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đánh giá về chất lượng các dự án tham gia Tuổi Trẻ Startup Award 2026, tôi nhận định mùa giải năm nay có nhiều điểm mới đáng chú ý.

Các dự án cho thấy mức độ ứng dụng công nghệ ngày càng sâu rộng, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), trong nhiều lĩnh vực. Từ giải quyết các vấn đề về truyền thông, giao thông an toàn đến nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp và phát triển sản phẩm mới, công nghệ đang trở thành nền tảng quan trọng trong các mô hình khởi nghiệp.

Các nhà sáng lập thể hiện sự trưởng thành và chín chắn hơn. Nhiều doanh nghiệp đã có doanh thu, bước đầu chứng minh được tính ưu việt của sản phẩm và được thị trường đón nhận.

Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy các startup không chỉ dừng lại ở ý tưởng mà đã từng bước chuyển hóa ý tưởng thành sản phẩm và giá trị kinh doanh thực tế.

Các startup năm nay có tư duy rộng mở hơn, không chỉ giải quyết bài toán của doanh nghiệp mà còn hướng đến đóng góp cho TP.HCM, kinh tế Việt Nam và khát vọng vươn ra thị trường quốc tế.

Đây là những chuyển biến tích cực, phản ánh sự thay đổi trong tư duy khởi nghiệp của các doanh nghiệp trẻ: từ phát triển một sản phẩm đơn lẻ sang giải quyết những vấn đề thực tiễn, tạo ra giá trị cho thị trường và hướng đến khả năng cạnh tranh ở quy mô lớn hơn.

Ông Hoàng Đức Trung - Phó tổng giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư VinaCapital Ventures: Nhà đầu tư không chỉ nhìn vào ý tưởng hay kế hoạch, mà quan trọng hơn là năng lực thực thi của đội ngũ, khả năng đưa sản phẩm ra thị trường, thu hút khách hàng và tạo ra doanh thu thực tế - Video: TRƯƠNG KIÊN - QUỲNH NGHI - XUÂN TIÊN

Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng - Đồng sáng lập Liên Minh Đổi mới sáng tạo quốc tế InnoEx, Phó Chủ tịch Hội Doanh Nhân trẻ TP.HCM (YBA):

Startup năm nay ghi điểm với tư duy kinh doanh và khả năng làm chủ dự án

Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng tại vòng chinh phục - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nếu nói về khởi nghiệp, mọi người thường nhắc đến vốn. Nhưng yếu tố này không chỉ dừng lại ở tài chính. Bất kỳ mô hình kinh doanh nào phải bắt đầu từ nguồn 'vốn' liên quan đến kinh nghiệm, mối quan hệ và con người. Đó cũng là một nguồn vốn mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần.

Các dự án thường bắt đầu với các thế mạnh mà nhóm sáng lập đã từng nghiên cứu hoặc đang là xu thế. Tuy nhiên, hãy quay lại bắt đầu với thứ thị trường cần. Điều này sẽ dễ hơn trong bắt đầu mô hình kinh doanh.

Có rất nhiều các sản phẩm đổi mới sáng tạo, có hàm lượng khoa học công nghệ cao nhưng lại khó trong phát triển, khó tìm thị trường. Nếu thị trường kinh doanh nhỏ, càng doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ càng gặp khó.

Mặc dù có đổi mới sáng tạo và công nghệ rất tốt, nhưng nếu sản phẩm không tiếp cận được thị trường, không bán được hàng thì cũng khó thành công.

Tôi đánh giá cao phần trình bày, trao đổi của các dự án với hội đồng, cho thấy khả năng trình bày của các thí sinh rất tốt.

Trước câu hỏi của hội đồng giám khảo, việc các CEO, người sáng lập có khả năng trả lời ngay những số liệu liên quan đến tài chính, kết quả hoạt động sẽ khiến cho chúng tôi tự tin rằng các bạn đang nắm rất rõ dự án của mình, dù ở giai đoạn nào.

Năm nay cũng có rất nhiều các dự án liên quan đến công nghệ sinh học, AI, cho thấy các bạn đang đi đúng với xu hướng chung - không phải chỉ là khởi nghiệp cho mình mà còn quan tâm đến đóng góp cho xã hội, xây dựng một nền kinh tế xanh vững vàng.

Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng - Đồng sáng lập InnoEx, Phó chủ tịch YBA: Khởi nghiệp không chỉ cần vốn tài chính mà còn cần kinh nghiệm, mối quan hệ và con người. Đặc biệt, startup cần bắt đầu từ nhu cầu thị trường, bởi sản phẩm tốt phải bán được hàng mới có thể phát triển - Video: TRƯƠNG KIÊN - QUỲNH NGHI - XUÂN TIÊN

PGS.TS Phạm Đình Anh Khôi, Giám đốc trung tâm đổi mới sáng tạo Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM):

Nhiều dự án khởi nghiệp có số liệu thị trường thuyết phục

GS.TS Phạm Đình Anh Khôi, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhìn chung các dự án năm nay đều có khả năng giải quyết những vấn đề liên quan tới việc xây dựng một thành phố đáng sống trong tương lai, có những dịch vụ thông minh, sáng tạo để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Đa phần các dự án đều đã có được những số liệu rất thuyết phục về mặt tiếp cận thị trường, không những trong nước mà còn quốc tế.

Các dự án đến được vòng chinh phục và chung kết phần lớn cho thấy được tiềm năng rất lớn và sát với thực tiễn của cuộc thi. Các nhóm hầu hết đều chứng minh được tính làm chủ công nghệ, đặc biệt là về những dự án AI.

Họ có khả năng làm chủ công nghệ, qua đó khẳng định thương hiệu Việt của người Việt, góp phần làm cho công nghệ Việt không những được khẳng định ở thị trường Việt Nam mà còn vươn ra toàn cầu.

PGS.TS Phạm Đình Anh Khôi - Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG-HCM: Các dự án năm nay bám sát những vấn đề đô thị, hướng đến nâng cao chất lượng sống. Đáng chú ý, nhiều dự án đã có số liệu thuyết phục về khả năng tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế - Video: TRƯƠNG KIÊN - QUỲNH NGHI - XUÂN TIÊN

Anh Andy Trần, người sáng lập Doctranslate.io, phát biểu sau khi dự án giành giải Ngôi sao vàng khởi nghiệp 2026:

Hướng đến thị trường quốc tế và những ngôn ngữ ít phổ biến tại Việt Nam

"Ngôi sao vàng khởi nghiệp" của Tuổi Trẻ Startup Award 2026 thuộc về Doctranslate.io - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trải qua hành trình 6 năm gắn bó với khởi nghiệp, giải "Ngôi sao vàng khởi nghiệp" của Tuổi Trẻ Startup Award 2026, là một sự ghi nhận công sức của tập thể, những người đồng hành trong chặng đường cùng mình.

Những giá trị vật chất của giải thưởng không thể so sánh với giá trị tinh thần mà chúng tôi đã có được trong suốt hành trình tham gia cuộc thi.

Sắp tới, chúng tôi mong muốn Doctranslate.io sẽ mang sản phẩm của mình tới nhiều nơi hơn, bao gồm bạn bè quốc tế và thị trường nội địa, đặc biệt với các ngôn ngữ còn ít người sử dụng ở Việt Nam.

Tôi tin giá trị sản phẩm phải là giá trị thực tế mang lại cho mọi người, chứ không chỉ nằm trên các nghiên cứu trong phòng lab.

Anh Andy Trần - Nhà sáng lập Doctranslate.io, Giải Ngôi sao vàng khởi nghiệp 2026: Thành công hôm nay là nỗ lực của cả đội ngũ và sự đồng hành của khách hàng. Giải thưởng cũng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục cải thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp - Video: TRƯƠNG KIÊN - QUỲNH NGHI - XUÂN TIÊN

Anh Trịnh Công Qui - nhà sáng lập Công ty sản xuất bao bì sinh học BioWraps - giải Ngôi sao bạc khởi nghiệp:

BioWraps kiên định hành trình biến phụ phẩm nông nghiệp thành bao bì sinh học

BioWraps đoạt Giải "Ngôi sao bạc khởi nghiệp" - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đối với BioWraps, Giải "Ngôi sao bạc khởi nghiệp" Tuổi Trẻ Startup Award 2026 không đơn thuần là sự ghi nhận cho những nỗ lực đổi mới sáng tạo, mà còn là một cột mốc có ý nghĩa đặc biệt trong chu kỳ phát triển của doanh nghiệp.

Hơn cả một danh hiệu, giải thưởng là minh chứng cho tinh thần dấn thân, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ TP.HCM. Đằng sau mỗi sáng kiến, mỗi mô hình khởi nghiệp là những con người trẻ đang miệt mài lao động, kiên trì theo đuổi những giải pháp mới và đóng góp từng ngày cho sự phát triển của TP.HCM.

Với BioWraps, chúng tôi tin rằng phát triển doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở tăng trưởng kinh doanh, mà còn phải tạo ra giá trị thực chất cho cộng đồng, môi trường và xã hội.

Chặng đường tiếp theo, BioWraps sẽ tập trung vào ba định hướng trọng tâm:

Chuẩn hóa và hoàn thiện quy trình: Nâng cao năng lực vận hành, sản xuất và kiểm soát chất lượng để sẵn sàng cho giai đoạn phát triển quy mô lớn hơn.

Mở rộng thị trường trong nước: Phát triển hệ thống phân phối, kết nối thêm đối tác và đưa các sản phẩm bao bì sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp đến gần hơn với doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam.

Đồng hành cùng TP.HCM trong chuyển đổi xanh: Tiếp tục phát triển các giải pháp kinh tế tuần hoàn, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa, gia tăng giá trị phụ phẩm nông nghiệp và thúc đẩy một nền kinh tế phát triển bền vững.

Chúng tôi hiểu rằng một giải thưởng có thể là niềm tự hào của hôm nay, nhưng giá trị lớn nhất phải được chứng minh bằng những đóng góp thiết thực của ngày mai.

BioWraps sẽ tiếp tục kiên định với sứ mệnh của mình: Biến phụ phẩm nông nghiệp thành tài nguyên, biến đổi mới sáng tạo thành giá trị và cùng thế hệ trẻ kiến tạo một tương lai xanh hơn cho TP.HCM và Việt Nam.

Anh Trịnh Công Qui - Nhà sáng lập Công ty sản xuất bao bì sinh học BioWraps, Giải Ngôi sao bạc khởi nghiệp: Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng TP.HCM trong chuyển đổi xanh thông qua các sản phẩm bao bì sinh học, tận dụng nông sản Việt để tạo ra những giải pháp đóng gói thân thiện với môi trường - Video: TRƯƠNG KIÊN - QUỲNH NGHI - XUÂN TIÊN

Điều thú vị: Hai năm liên tiếp, startup đoạt giải cao nhất đều có đuôi .io Một điểm thú vị tại Tuổi Trẻ Startup Award là trong hai năm liên tiếp, các startup giành giải thưởng cao nhất đều có cụm “.io” trong tên thương hiệu. Nếu năm 2025, Nuoa.io được vinh danh “Ngôi sao khởi nghiệp”, thì năm 2026, danh hiệu “Ngôi sao vàng khởi nghiệp” thuộc về Doctranslate.io. Đuôi .io là phần mở rộng tên miền trên Internet, tương tự như .com, .vn hay .net. Ban đầu, .io là tên miền quốc gia được cấp cho Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh (British Indian Ocean Territory). Tuy nhiên, trong lĩnh vực công nghệ, .io còn gợi liên tưởng đến thuật ngữ I/O (Input/Output), nghĩa là đầu vào/đầu ra trong máy tính. Nhờ sự liên tưởng này, đuôi .io ngày càng được cộng đồng công nghệ, các startup, doanh nghiệp phần mềm và nền tảng số ưa chuộng. Không chỉ ngắn gọn, hiện đại, tên miền .io còn tạo cảm giác gắn với lĩnh vực công nghệ và thuận lợi cho việc xây dựng thương hiệu trên thị trường quốc tế. Đây cũng là lý do nhiều startup lựa chọn đuôi .io thay vì những tên miền phổ biến như .com hay .vn.

Hội đồng chuyên môn của Tuổi Trẻ Startup Award 2026: Nhà báo Trần Xuân Toàn - Phó tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - Chủ tịch hội đồng. Ông Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chiến lược đổi mới sáng tạo (SACSTI) ĐHQG TP.HCM (kiêm cố vấn chương trình). Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng - Đồng sáng lập Liên Minh Đổi mới sáng tạo quốc tế InnoEx, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA). Ông Hoàng Đức Trung - Phó tổng giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư VinaCapital Ventures. Ông Huỳnh Văn Pháp - Phó tổng giám đốc AGRIS (Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa) PGS.TS Phạm Đình Anh Khôi, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Các startup tham gia vòng "Chinh phục" thuộc ba nhóm lĩnh vực: Hạ tầng, giao thông và logistics Anta Bus - Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ SmartAnt. iSchoolBus - Công ty TNHH Công nghệ Liberal. An sinh xã hội và phát triển bền vững Quét mã QR để xem thêm thông tin về 11 dự án xuất sắc bước vào vòng "Chinh phục" Tuổi Trẻ Startup Award 2026 BIOWRAPS - Công ty cổ phần Giải pháp BioWrap - Giải bạc Brain-Life - Công ty cổ phần Công nghệ Brain-Life Link. LAB2LIFE - Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ LAB2LIFE. HAPBIO - Công ty cổ phần Công nghệ Xanh HAPBIO. Vua Thợ - Công ty TNHH Công nghệ Vua Thợ. Công nghệ tài chính và kinh tế số BA3 - Công ty TNHH BA3. Doctranslate.io - Công ty TNHH THINKPROMPT - Giải vàng. Easy AI - Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Easy AI. Minz AI - Công ty cổ phần Minz AI. Hai dự án khởi nghiệp sinh viên được vinh danh A-EYE FRUIT - nền tảng kiểm soát chất lượng nông sản GEOCARBON - ứng dụng AI đo đếm carbon rừng (dMRV).