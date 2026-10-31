3 giờ 'cân não' của vòng Chinh phục Tuổi Trẻ Startup Award 2026

Hội đồng chuyên môn thảo luận sau vòng chung kết mang tên Chinh phục của Tuổi Trẻ Startup Award 2026 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Vòng thi cuối cùng mang tên Chinh phục mang đến những màn tranh tài sôi nổi với các giải pháp công nghệ thiết thực cho đô thị.

Chương trình do Báo điện tử Tuổi Trẻ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM tổ chức, với sự phối hợp Liên minh Đổi mới sáng tạo quốc tế InnoEx và các đơn vị đồng hành.

Giải thưởng có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), AgriS (Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa) và Tập đoàn VinaCapital. Ông Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chiến lược đổi mới sáng tạo (SACSTI), Đại học Quốc gia TP.HCM - tham gia với vai trò cố vấn chương trình.

Chia sẻ bản đồ thời gian thực giúp phụ huynh tiết kiệm thời gian

Đại diện AntaBus trình bày dự án tại vòng Chinh phục - Ảnh: DUYÊN PHAN

Anta School Bus là dự án đầu tiên trình bày tại vòng chinh phục. Đây là nền tảng công nghệ quản lý và vận hành xe đưa đón học sinh do Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ SmartAnt phát triển, hoạt động từ năm 2020. Giải pháp kết nối nhà trường, đơn vị vận tải, tài xế, bảo mẫu và phụ huynh trên cùng hệ thống, tập trung vào an toàn học sinh và minh bạch thông tin.

Trả lời câu hỏi xoay quanh phản hồi của phụ huynh và nhà trường, bà Nguyễn Vũ Ánh Vy, quản lý vận hành dự án, cho biết trong quá trình triển khai, bộ phận chăm sóc khách hàng của Anta Bus gọi điện thoại để tiếp nhận phản hồi trực tiếp từ phụ huynh và có những điều chỉnh phù hợp để đáp ứng nhu cầu.

"Thời gian đầu, có phụ huynh lo lắng liệu định vị có chính xác hay không, từ đó chúng tôi tiếp thu và chỉnh sửa để ứng dụng tạo cảm giác an tâm và dễ dùng hơn. Tương tự, một số nhà trường chủ yếu đưa đón học sinh theo phương pháp truyền thống. Để triển khai dự án, chúng tôi đã tổ chức những chuyến xe thử nghiệm, trong đó ban giám hiệu nhà trường trải nghiệm vai trò phụ huynh để đánh giá tính khả thi khi sử dụng ứng dụng", bà Vy nói.

Ở Việt Nam, với sự cho phép của phụ huynh, đội ngũ Anta Bus có thể cung cấp thông tin dễ dàng hơn, đồng thờ cũng giúp các bậc cha mẹ canh giờ để đón con chính xác hơn, từ đó tiết kiệm thời gian.

Tối ưu tuyến đường, giảm chi phí vận hành bằng công nghệ AI

Đại diện của iSchoolBus trình bày dự án - Ảnh: DUYÊN PHAN

iSchoolBus (vận hành xe đưa đón học sinh đô thị) là nền tảng SaaS hỗ trợ đăng ký, sắp xếp tuyến, quản lý hành trình, điểm danh học sinh và kết nối dữ liệu theo thời gian thực giữa đơn vị vận hành, nhà trường, đội xe, giám sinh và phụ huynh.

Trước câu hỏi về lợi thế cạnh tranh công nghệ và năng lực đội ngũ, bà Dương Hạnh Nguyên, Trưởng bộ phận Phát triển kinh doanh Công ty TNHH Công nghệ Liberal-IschoolBus, cho biết giải pháp không chỉ bảo đảm an toàn khi đưa đón học sinh mà còn tối ưu quy trình vận hành.

Hệ thống tích hợp dữ liệu với nhà trường, hỗ trợ theo dõi, giám sát và điều phối hoạt động đưa đón, qua đó giảm chi phí vận hành.

Dự án đang nghiên cứu ứng dụng AI để điều phối tuyến đường linh hoạt theo nhu cầu đưa đón học sinh thay đổi hằng ngày. Công nghệ giúp tối ưu lộ trình, phương tiện, đón trả học sinh đúng địa điểm và tiết kiệm thời gian di chuyển.

Về nhân sự, hiện công ty có khoảng 15-20 nhân sự, thành các bộ phận chuyên trách, gồm đội ngũ phát triển công nghệ, an ninh và hỗ trợ kỹ thuật, cùng đội ngũ phát triển kinh doanh. Đặc biệt, vào những giờ cao điểm, bố trí nhân sự trực tại bộ phận điều hành, giám sát để kịp thời tiếp nhận và xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình đưa đón.

GS.TS Phạm Đình Anh Khôi, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG-HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

BioWraps tìm nguồn vốn ưu đãi từ Nhật Bản

Đại diện BioWraps trình bày tại chương trình - Ảnh: DUYÊN PHAN

BioWraps là startup công nghệ xanh, phát triển vật liệu sinh học và bao bì phân hủy sinh học từ vỏ trái cây, phụ phẩm nông nghiệp, hướng đến thay thế nhựa truyền thống và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Trước câu hỏi về kế hoạch mở rộng và biên lợi nhuận, trả lời vấn đáp, anh Trịnh Công Qui - Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc, Công ty Cổ phần Giải pháp BioWrap (BIOWRAPS) nói về kế hoạch mở rộng thị trường và quy mô sản xuất, trong đó có việc tiếp cận nguồn vốn quốc tế.

Một trong những vấn đề lớn nhất đối với doanh nghiệp hiện nay là nguồn lực tài chính. Việc huy động vốn từ các ngân hàng trong nước vẫn còn hạn chế, đặc biệt khi doanh nghiệp cần nguồn vốn đủ lớn để đầu tư mở rộng sản xuất.

Vì vậy, dự án đang hướng đến việc tìm kiếm các nguồn vốn ưu đãi từ Nhật Bản, bởi có nhiều chương trình hỗ trợ tài chính dành cho doanh nghiệp nước ngoài.

Đối với sản phẩm, BioWraps cũng đang nghiên cứu khả năng mở rộng hoạt động sản xuất thông qua hợp tác với đối tác Nhật Bản, trong đó có phương án xây dựng hai nhà máy tại Nhật Bản.

Về hiệu quả kinh doanh, ở giai đoạn đầu biên lợi nhuận đã được cải thiện đáng kể, có thời điểm đạt khoảng 17%. Năm nay 25-27%, dự kiến năm tiếp theo khoảng 40-50%.

Trả lời câu hỏi của ông Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chiến lược đổi mới sáng tạo (SACSTI), anh Qui nói sản phẩm bao bì của BioWraps có mức giá thấp hơn khoảng 40-50% so với một số sản phẩm bao bì cùng phân khúc trên thị trường.

Về công nghệ và tiêu chuẩn chất lượng, các sản phẩm đã được thực hiện kiểm nghiệm, chứng nhận theo những tiêu chuẩn liên quan đến an toàn, khả năng phân hủy và tác động môi trường.

Doanh nghiệp cũng đang hướng đến việc nâng tỉ lệ thay thế bao bì nhựa truyền thống tại các đối tác lên khoảng 70-75%, thúc đẩy chuyển đổi sang bao bì sinh học và tối ưu chi phí.

Ông Huỳnh Văn Pháp - Phó tổng giám đốc AGRIS (Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa) đặt câu hỏi cho đại diện dự án BioWraps - Ảnh: DUYÊN PHAN

Brain-Life: Làm chủ cả thiết bị lẫn mô hình AI

Đại diện Brain-Life với phần trình bày của mình - Ảnh: DUYÊN PHAN

Brain-Life phát triển nền tảng Neuro AI kết hợp thiết bị đeo đầu Focus+ với trí tuệ nhân tạo, nhằm chuyển hóa tín hiệu não và sinh lý thành thông tin về trạng thái tập trung, thư giãn. Giải pháp hỗ trợ người dùng theo dõi trạng thái nhận thức, rèn luyện khả năng tập trung và chăm sóc sức khỏe tinh thần chủ động, phục vụ cá nhân, cơ sở nghiên cứu, trường học và tổ chức.

Trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Thị Diệu Hằng - Đồng sáng lập Liên Minh Đổi mới sáng tạo quốc tế InnoEx, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA) liên quan đến hiệu quả của sản phẩm và tiềm năng thương mại hóa, bà Lương Thị Vân Anh, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Brain-Life, cho biết sản phẩm giúp người dùng nhận thức được trạng thái của bản thân, qua đó đánh giá ngưỡng chịu đựng, hiểu và có các hành động cụ thể để tự chăm sóc.

"Hiện nay, chúng tôi đã cung cấp 100 thiết bị cho 11 nhóm đối tác dùng cho nghiên cứu, kiểm tra để cải thiện hiệu suất sản phẩm. Trong 2027, Brain-Life có kế hoạch cung cấp 5000 thiết bị và tập trung làm chủ công nghệ, đưa ra bằng chứng cụ thể hơn cho từng nhóm đối tượng. Việc làm chủ cả thiết bị lẫn mô hình AI giúp chúng tôi có sự linh hoạt trong việc hướng đến nhiều nhóm khác nhau", bà Vân Anh nói.

HAPBIO tìm kiếm cơ hội hợp tác với NGO, NPO và các quỹ

Đại diện HapBio trình bày tại vòng chinh phục - Ảnh: DUYÊN PHAN

HAPBIO là doanh nghiệp công nghệ xanh thành lập năm 2024, phát triển các giải pháp bao bì phân hủy sinh học (compostable), hướng đến thay thế bao bì nhựa truyền thống. Kế thừa kinh nghiệm sản xuất và mạng lưới thị trường của HAPLAST Group, HAPBIO tập trung nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa bao bì bền vững phục vụ thị trường trong nước và quốc tế.T

Trước câu hỏi của nhà báo Trần Xuân Toàn, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, về mức giá của sản phẩm cũng như khả năng tiếp cận các thị trường bình dân như chợ, siêu thị, bà Cao Thị Lan Anh, Trợ lý ban lãnh đạo, thừa nhận giá các sản phẩm hiện nay đang cao từ gấp rưỡi đến gấp đôi so với dòng truyền thống. Ngoài ra, đơn vị vẫn đang tìm kiếm giải pháp để phối hợp với các bên nhằm theo dõi vòng đời của sản phẩm.

Nhà báo Trần Xuân Toàn, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Tuổi Trẻ Startup Award 2026 đặt câu hỏi với đại diện HapBio tại vòng Chinh phục - Ảnh: DUYÊN PHAN y tại vòng chinh phục - Ảnh: DUYÊN PHAN

"Hiện nay, chúng tôi vẫn đang tập trung vào mô hình B2B, tuy nhiên dự kiến bắt đầu sản xuất trong thị trường nội địa vào năm 2027. HAPBIO cũng sẽ tự xây dựng nhà máy tại Hưng Yên nhằm tự chủ nguồn cung nguyên liệu, từ đó giảm 20-30% giá thành sản phẩm. Chúng tôi rất mong muốn được hợp tác với các tổ chức NGO, NPO và các quỹ để triển khai mô hình giúp người dùng tiếp cận sản phẩm, trải nghiệm hiệu quả thực tế", bà Lan Anh nói.

Ông Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chiến lược đổi mới sáng tạo (SACSTI) ĐHQG TP.HCM (kiêm cố vấn chương trình) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trong khi đó, ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chiến lược đổi mới sáng tạo (SACSTI) ĐHQG TP. HCM đưa lời khuyên cho HAPBIO về việc để định giá và tăng năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp cần tăng hàm lượng công nghệ trong sản phẩm, cũng như tập trung nghiên cứu vòng đời sản phẩm để đánh giá tính thực tiễn và hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng hỏi đại diện HapBio - Ảnh: DUYÊN PHAN

LAB2LIFE cho thuê công nghệ nông nghiệp, nông dân chỉ mất 2h để làm chủ

Trả lời câu hỏi của ông Hoàng Đức Trung - Phó tổng giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư VinaCapital Ventures - về dự án sẽ bán công nghệ hay bán sản phẩm, TS Nguyễn Quỳnh Anh - Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc (Founder & CEO) Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ LAB2LIFE, nói trong lĩnh vực sản xuất lúa, dự án không bán công nghệ trực tiếp cho người nông dân mà cung cấp giải pháp tổng thể. Hệ thống được lắp đặt tại các hợp tác xã hoặc trang trại. Người nông dân sẽ sử dụng hệ thống thông qua hình thức thuê dịch vụ. Dự án chỉ cần đào tạo khoảng 2 tiếng là người nông dân có thể tự sử dụng hệ thống.

Ông Huỳnh Văn Pháp - Phó tổng giám đốc AGRIS (Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa) băn khoăn về quy mô và kết quả thử nghiệm, đã đẩy mạnh về thương mại hóa ra sao, ông Quỳnh Anh cho rằng dù là mô hình thử nghiệm nhưng thực tế, LAB2LIFE đã triển khai trên hàng trăm hecta lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long trong suốt 3 năm liên tục.

"Về thương mại hóa, mô hình đã được đưa vào kinh doanh và tạo ra doanh thu. Năm 2025, doanh thu đạt 300.000 USD; năm 2026, chúng tôi dự kiến đạt 800.000 USD", ông Anh nói.

Mô hình hiện tập trung vào cho thuê hệ thống với mức phí 15 triệu đồng/ha/năm. Giải pháp giúp nông dân giảm chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, qua đó tối ưu chi phí sản xuất vốn dao động 45-90 triệu đồng/ha/năm tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Vua thợ tìm thợ sửa chữa, báo giá trước khi khách hàng đặt dịch vụ bằng AI

Đại diện Vua Thợ trình bày dự án - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ứng dụng Vua Thợ kết nối khách hàng và thợ của mọi ngành nghề, giúp cho khách hàng an tâm tìm được thợ giỏi, uy tín, chất lượng, giá cả minh bạch rõ ràng.

PGS.TS Phạm Đình Anh Khôi, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) băn khoăn về lợi thế cạnh tranh về công nghệ, bà Vi Hồng Minh - Giám đốc Marketing Công ty TNHH Công Nghệ Vua Thợ nói ứng dụng công nghệ AI cho biết nền tảng ứng dụng AI để phân tích sự cố, xác định nguyên nhân và ước tính chi phí sửa chữa. Sau khi khách hàng mô tả vấn đề và trả lời 3-5 câu hỏi, hệ thống sẽ đề xuất mức giá dự kiến và kết nối với 5 thợ gần nhất có chuyên môn phù hợp.

Vua Thợ còn nhấn mạnh lợi thế từ mạng lưới hơn 120.000 thợ đã được xây dựng trong khoảng một năm. Đây là đội ngũ lao động tự do đăng ký hoạt động trên nền tảng, được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như chứng chỉ, bằng cấp, tiền ký quỹ, số đơn hoàn thành và mức độ hài lòng của khách hàng.

Ông Hoàng Đức Trung - Phó tổng giám đốc điều hành VinaCapital Ventures - hỏi thợ có ký hợp đồng hay không. Bà Minh cho rằng đội ngũ thợ là lao động tự do đăng ký trên nền tảng. Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, thợ phải đáp ứng các tiêu chí về chứng chỉ, bằng cấp và đánh giá từ khách hàng dựa trên số đơn hoàn thành, mức độ hài lòng.

Ông Hoàng Đức Trung - Phó tổng giám đốc điều hành VinaCapital Ventures - Ảnh: DUYÊN PHAN

Về mô hình kinh doanh, đại diện dự án cho biết nền tảng hiện có khoảng 800.000 người dùng, tạo nguồn thu 200-300 triệu đồng mỗi tháng từ phí kết nối khách hàng với thợ. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phát triển các nguồn thu từ bán hàng, quảng cáo và hợp tác với các thương hiệu trong đào tạo, cấp chứng chỉ cho thợ.

BA3 định hướng phát triển hạ tầng dữ liệu nội bộ

Đại diện BA3 trình bày dự án của mình tại vòng chinh phục - Ảnh: DUYÊN PHAN

BA3 là startup phát triển nền tảng AI Commerce, giúp doanh nghiệp quản lý, hợp nhất và phân tích dữ liệu đa sàn thương mại điện tử; ứng dụng AI để giám sát gian hàng, phân tích thị trường và hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.

Trả lời câu hỏi của nhà báo Xuân Toàn xoay quanh giải pháp để hạn chế điểm nghẽn khi các sàn thay đổi chính sách bảo mật và cấu trúc thuật toán, cũng như vấn đề chi phí cho nhà bán hàng, ông Nguyễn Quang Khoa, người sáng lập, CEO BA3, cho biết đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội, bởi nhiều quốc gia đã xây dựng được môi trường sàn thương mại điện tử trưởng thành, trong đó API phải có độ mở ở mức nhất định để cho phép khách hàng truy cập.

"Tại Đông Nam Á, những yếu tố này còn non trẻ, nhưng cũng là cơ hội để phát triển. Chúng tôi cũng đang liên tục làm việc với các sàn thương mại điện tử liên quan đến việc tăng mức độ dữ liệu.

Ngoài ra, BA3 cũng may mắn được nhiều tổ chức hỗ trợ, trong đó có Google. Với những thế mạnh này, chúng tôi mong muốn phát triển hạ tầng dữ liệu nội bộ để thích ứng với sự phát triển trong thời gian tới, cũng như nhu cầu bảo vệ dữ liệu của khách hàng khi sử dụng hệ thống đám mây", ông Khoa nhấn mạnh.

Doctranslate.io phát triển công nghệ dịch thuật, hỗ trợ hơn 80 ngôn ngữ

Đại diện Doctranslate.io trình bày dự án - Ảnh: DUYÊN PHAN

Doctranslate.io là giải pháp dịch thuật trực tuyến, dịch theo ngữ cảnh, tự động ghi âm - phiên âm - tóm tắt nội dung, hỗ trợ hơn 30 ngôn ngữ; ứng dụng công nghệ/AI phục vụ sự kiện quốc tế

Ông Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chiến lược đổi mới sáng tạo (SACSTI) ĐHQG TP.HCM (kiêm cố vấn chương trình), thắc mắc về lợi thế cạnh tranh, đồng thời đặt vấn đề về khả năng duy trì khách hàng và doanh thu nếu các đối thủ cung cấp dịch vụ AI, dịch thuật miễn phí hoặc giảm giá mạnh.

Anh Andy Trần cho biết công ty từng cung cấp giải pháp cho một tập đoàn sinh học tại Nhật Bản, đồng thời phát triển công nghệ phiên dịch cabin và hỗ trợ người khiếm thính tại Việt Nam. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đang tối ưu chi phí nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng công nghệ lớn như Google và OpenAI.

Nhà báo Trần Xuân Toàn đề cập đến cơ hội thương mại hóa giải pháp trong các ngành, lĩnh vực, đồng thời đặt vấn đề về độ trễ khi vận hành công nghệ. anh Andy cho biết sản phẩm thứ ba dự kiến ra mắt trong thời gian tới. Điểm đáng chú ý là sản phẩm có khả năng hoạt động hoàn toàn trên thiết bị (on-device), không phụ thuộc vào kết nối máy chủ bên ngoài, hướng đến giảm độ trễ khi xử lý.

Về định hướng phát triển thị trường, đại diện dự án cho biết hiện khoảng 80% doanh thu đến từ các đối tác quốc tế, trong khi thị trường Việt Nam đóng góp phần còn lại. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đảo ngược tỷ trọng này, hướng tới 80% doanh thu từ thị trường nước ngoài và 20% từ Việt Nam.

Hiện nền tảng hỗ trợ 80 ngôn ngữ và dự kiến mở rộng thêm các ngôn ngữ hiếm trong thời gian tới.

Easy AI xây dựng hệ thống Agent chuyên biệt, tối ưu hoạt động doanh nghiệp

Easy AI trình bày dự án của mình tại vòng chinh phục - Ảnh: DUYÊN PHAN

Easy AI phát triển Revenue AI OS, hệ điều hành doanh thu tích hợp AI, giúp doanh nghiệp quản lý và tối ưu hoạt động marketing, bán hàng và chăm sóc khách hàng trên một nền tảng thống nhất.

Trước câu hỏi điều kiện triển khai Agent riêng cho doanh nghiệp và chi phí vận hành hằng tháng, anh Phan Châu Nhật Kha, Giám đốc Công nghệ kiêm Đồng sáng lập Easy AI, cho biết doanh nghiệp đã xây dựng sẵn các mẫu Agent cho hai nhóm ngành chính, giúp khách hàng có thể sử dụng ngay. Nếu muốn tùy chỉnh theo nhu cầu riêng, doanh nghiệp sẽ thu thêm phí một lần.

Trả lời câu hỏi về đối thủ và lợi thế cạnh tranh, anh Kha cho biết các giải pháp trên thị trường hiện chủ yếu hoạt động riêng lẻ, chưa có nền tảng tích hợp toàn diện cho doanh nghiệp. Trong khi đó, Easy AI tập trung phát triển hệ thống AI đồng bộ, với lõi công nghệ đã được đầu tư hơn một năm và đang vận hành ổn định.

Bên cạnh đó, đội ngũ sáng lập có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên ngành, tạo lợi thế về xây dựng cơ sở dữ liệu tri thức (Knowledge Base) và phát triển giải pháp chuyên biệt cho doanh nghiệp.

Về vấn đề bản quyền và bảo mật dữ liệu, anh Kha cho biết doanh nghiệp ký thỏa thuận bảo mật (NDA) với khách hàng, cam kết không sử dụng dữ liệu doanh nghiệp cung cấp để huấn luyện AI. Dữ liệu huấn luyện được xây dựng và sàng lọc riêng.

MINZ AI: Cần hiểu rõ từng doanh nghiệp để đưa ra giải pháp

MinZ AI trình bày dự án của mình tại vòng chinh phục - Ảnh: DUYÊN PHAN

MINZ AI phát triển AI Workforce OS, sử dụng Jarmin điều phối các AI Agent (Minzee) tự động thực hiện nghiệp vụ bán hàng, mua sắm, nhân sự, đấu thầu và vận hành doanh nghiệp; tích hợp hệ thống hiện có, kết hợp cơ chế phê duyệt của con người đối với quyết định quan trọng.

Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chiến lược đổi mới sáng tạo (SACSTI) ĐHQG TP. HCM đặt câu hỏi về mô hình kinh doanh và lợi thế của MINZ AI.

Ông Nguyễn Thượng Tường Minh - Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc MINZ AI - cho biết lợi thế của dự án này là kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực, cũng như thế mạnh về AI.

"Ngoài ra, độ chính xác của các AI Agent cũng rất cao. Chúng tôi tin rằng các giải pháp của AI trong từng ngành nghề là yếu tố khó nhất vì cần hiểu rất rõ từng doanh nghiệp làm gì để đưa ra giải pháp. Hiện nay, sản phẩm đang tính credit dựa trên từng người dùng. Một khi dùng tốt và hài lòng với chất lượng dịch vụ, người dùng có thể mua thêm credit", ông Tường Minh giải thích.

Hội đồng chuyên môn của giải thưởng: Nhà báo Trần Xuân Toàn - Phó tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - Chủ tịch hội đồng. Ông Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chiến lược đổi mới sáng tạo (SACSTI) ĐHQG TP.HCM (kiêm cố vấn chương trình). Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng - Đồng sáng lập Liên Minh Đổi mới sáng tạo quốc tế InnoEx, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA). Ông Hoàng Đức Trung - Phó tổng giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư VinaCapital Ventures. Ông Huỳnh Văn Pháp - Phó tổng giám đốc AGRIS (Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa) PGS.TS Phạm Đình Anh Khôi, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Các startup tham gia vòng "Chinh phục" thuộc ba nhóm lĩnh vực: Hạ tầng, giao thông và logistics Anta Bus - Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ SmartAnt. iSchoolBus - Công ty TNHH Công nghệ Liberal. An sinh xã hội và phát triển bền vững Quét mã QR để xem thêm thông tin về 11 dự án xuất sắc bước vào vòng "Chinh phục" Tuổi Trẻ Startup Award 2026 BIOWRAPS - Công ty cổ phần Giải pháp BioWrap. Brain-Life - Công ty cổ phần Công nghệ Brain-Life Link. LAB2LIFE - Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ LAB2LIFE. HAPBIO - Công ty cổ phần Công nghệ Xanh HAPBIO. Vua Thợ - Công ty TNHH Công nghệ Vua Thợ. Công nghệ tài chính và kinh tế số BA3 - Công ty TNHH BA3. Doctranslate.io - Công ty TNHH THINKPROMPT. Easy AI - Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Easy AI. Minz AI - Công ty cổ phần Minz AI. Hai dự án khởi nghiệp sinh viên được vinh danh A-EYE FRUIT - nền tảng kiểm soát chất lượng nông sản GEOCARBON - ứng dụng AI đo đếm carbon rừng (dMRV).

Sinh viên Lê Xuân Thành bày tỏ ấn tượng với dự án Brain-Life - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bạn Lê Xuân Thành, sinh viên khoa Khoa học máy tính trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM), nhận định các dự án có mặt trong vòng chung kết đều có sự đầu tư và vận hành rất chuyên nghiệp.

"Tôi cảm thấy bất ngờ với quy mô và doanh thu của các dự án. Đặc biệt, dự án Brain-Life cho thấy cách tiếp cận thông qua việc đo sóng não, ứng dụng AI xử lý thông tin từ đó cung cấp giải pháp tự chăm sóc cho mỗi người là cách tiếp cận rất mới mẻ và sáng tạo", Thành nói.

Bùi Thị Ngọc Khanh quan tâm tới các dự án liên quan vật liệu mới - Ảnh: DUYÊN PHAN

Với Bùi Thị Ngọc Khanh, sinh viên năm 2 tại trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM), vòng chung kết Tuổi Trẻ Startup Award là lần thứ 2 cô được tiếp cận những chia sẻ từ dự án Biowraps - ứng dụng công nghệ biến phụ phẩm vỏ trái cây thành màng bọc sinh học.

Khanh nói bản thân cô cũng đang ấp ủ làm dự án liên quan đến vật liệu mới, vì vậy đặt vấn đề liệu nên ưu tiên phát triển công nghệ, hay tiếp cận thị trường.

Trả lời câu hỏi này, bà Diệu Hằng nhấn mạnh đối với doanh nghiệp khởi nghiệp cần quan tâm thương mại hóa, tiếp cận khách hàng vì đây là điều kiện cần, đặc biệt trong thời đại AI việc sao chép công nghệ để sản xuất sản phẩm rất nhanh. Trong khi đó, khác biệt và sáng tạo sẽ là điều kiện đủ.

Tiêu chí chấm vòng Chinh phục của Tuổi Trẻ Startup Up Award 2026 Các dự án tham gia được hội đồng chuyên môn đánh giá theo 6 tiêu chí, với tổng trọng số 100%. Trong đó lần lượt, đổi mới sáng tạo và giải pháp công nghệ (20%); tính thực tiễn và hiệu quả giải quyết vấn đề đô thị (20%); mô hình kinh doanh và khả năng nhân rộng (20%); năng lực đội ngũ và năng lực thực thi (20%). Hai tiêu chí còn lại gồm pitching và chứng minh giá trị dự án (10%) và vấn đáp, năng lực phản biện (10%). Cụ thể, hội đồng đánh giá mức độ mới, khác biệt và lợi thế công nghệ của dự án; khả năng giải quyết vấn đề thực tế, hiệu quả triển khai và tác động đo lường được. Đồng thời, xem xét tính khả thi của mô hình kinh doanh, tiềm năng thị trường, khả năng nhân rộng cũng như năng lực chuyên môn, quản trị và thực thi của đội ngũ. Ở phần pitching và vấn đáp, các startup cần thể hiện khả năng trình bày giá trị khác biệt, sử dụng dữ liệu minh chứng, trả lời câu hỏi và đưa ra giải pháp có căn cứ. Điểm quy đổi = (Điểm tiêu chí 1 × 20%) + (Điểm tiêu chí 2 × 20%) + (Điểm tiêu chí 3 × 20%) + (Điểm tiêu chí 4 × 20%) + (Điểm tiêu chí 5 × 10%) + (Điểm tiêu chí 6 × 10%). Điểm chung cuộc = Trung bình cộng tổng điểm các startup.