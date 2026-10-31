Tuổi Trẻ Startup Award 2026: Doctranslate.io là Ngôi sao vàng khởi nghiệp

GS.TS Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TP.HCM, bên trái), và bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM dự lễ trao giải - Ảnh: DUYÊN PHAN

Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo cho đô thị tương lai”, chương trình do Báo điện tử Tuổi Trẻ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM tổ chức với sự phối hợp Liên minh Đổi mới sáng tạo quốc tế InnoEx và sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Công ty AgriS (Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa), Tập đoàn VinaCapital, và Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) tổ chức.

Tham dự lễ trao giải, Về phía Ban cố vấn & Hội đồng Chuyên môn có ông Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chiến lược đổi mới sáng tạo (SACSTI) ĐHQG TP. HCM, cố vấn chương trình; PGS.TS Phạm Đình Anh Khôi, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG-HCM; ông Hoàng Đức Trung - Phó tổng giám đốc điều hành VinaCapital Ventures; bà Nguyễn Thị Diệu Hằng - Đồng sáng lập Liên Minh Đổi mới sáng tạo quốc tế InnoEx, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA); GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc ĐHQG TP.HCM, thành viên Hội đồng chuyên môn.

Các khách mời tham dự có ông Ngô Minh Hải - Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành đoàn TP.HCM; GS. TS. Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM; PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), ĐHQG -HCM; Tiến sĩ Trần Thanh Long - Phó hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), ĐHQG- HCM.

Đại diện các doanh nghiệp/ Hiệp hội có: ông Huỳnh Văn Pháp - Phó tổng giám đốc AgriS (Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa); bà Hồ Võ Thanh Ngân - Giám đốc Bộ phận Quản trị thương hiệu & Truyền thông Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB); ông Nguyễn Chí Hiếu - Giám đốc Phát triển bền vững Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB); bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Giám đốc Truyền thông AgriS (Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa); ông Cao Phước Lộc - Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (SIHUB); bà Lê Thị Tường Vy - Đồng sáng lập, Giám đốc Truyền thông Sự kiện Liên Minh Đổi mới sáng tạo quốc tế InnoEx.

Về phía Ban tổ chức có nhà báo Trần Xuân Toàn - Phó tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, Chủ tịch hội đồng; nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà - Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ; nhà báo Võ Hùng Thuật - Giám đốc Trung tâm Truyền thông số Tuổi Trẻ, Báo Tuổi Trẻ.

Nhà báo Trần Xuân Toàn, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn (bên phải) và PGS.TS Phạm Đình Anh Khôi, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ngôi sao vàng khởi nghiệp của Tuổi Trẻ Startup Awards 2024: Doctranslate.io

Ông Phạm Phú Ngọc Trai (bên trái) cùng bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM và nhà báo Trần Xuân Toàn - Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ trao giải Ngôi sao vàng khởi nghiệp cho Doctranslate.io - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trải qua nhiều vòng tranh tài căng thẳng, giải Ngôi sao vàng khởi nghiệp thuộc về dự án Doctranslate.io với phần thưởng tiền mặt 100 triệu đồng.

Dự án BioWraps đoạt giải Ngôi sao bạc khởi nghiệp, phần thưởng 50 triệu đồng.

Các giải còn lại trong top 11 startup có phần thưởng tiền mặt 30 triệu đồng/giải.

Đặc biệt, mỗi giải đi kèm gói truyền thông trên Tuổi Trẻ có giá trị tương đương phần thưởng tiền mặt.

Hai giải dành cho dự án khởi nghiệp sinh viên, mỗi giải 10 triệu đồng tiền mặt được trao cho nhóm Dự án A-Eye Fruit của các nhóm sinh viên Phân hiệu Trường đại học Ngoại thương tại TP.HCM, Trường đại học Công Nghệ TP.HCM, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường Đại học Văn Lang.

Và nhóm Dự án GEOCARBON của các sinh viên Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM.

2 dự án sinh viên xuất sắc - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhà báo Trần Xuân Toàn - Tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn:

Không chỉ vinh danh ý tưởng, Tuổi Trẻ Startup Award còn kết nối những cơ hội phát triển

Nhà báo Trần Xuân Toàn, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Tuổi Trẻ Startup Award 2026 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chủ đề năm nay là "Đổi mới sáng tạo cho đô thị tương lai", bởi TP.HCM đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới, với những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sống, hạ tầng giao thông, môi trường, năng lực quản trị và sức cạnh tranh của đô thị.

Một đô thị tương lai không chỉ cần những công trình hiện đại, những tuyến đường mới hay những hạ tầng đồng bộ, mà còn cần những ý tưởng đột phá, những công nghệ tiên tiến và những con người dám thay đổi cách chúng ta đang sống, làm việc và phát triển.

Sau thời gian phát động, Tuổi Trẻ Startup Award 2026 đã tiếp nhận hơn 200 hồ sơ tham gia. Qua quá trình đánh giá nghiêm túc của Hội đồng chuyên môn, đã lựa chọn được 11 dự án startup xuất sắc vào vòng chung kết.

Top 11 đã trải qua một hành trình đầy nỗ lực, từ việc hình thành ý tưởng, nghiên cứu, phát triển sản phẩm cho đến quá trình thuyết trình và bảo vệ dự án trước Hội đồng chuyên môn.

Vượt lên trên kết quả và thứ hạng của cuộc thi, điều đáng quý nhất chính là những ý tưởng, những khát vọng và tinh thần dấn thân mà các bạn đã mang đến chương trình.

Điều đáng mừng là các dự án năm nay không chỉ hướng đến việc tạo ra những sản phẩm mới, mà còn trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn của đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Có những giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao năng suất doanh nghiệp, tối ưu hoạt động thương mại điện tử, hỗ trợ dịch thuật và giao tiếp quốc tế. Có những dự án phát triển công nghệ hướng đến nâng cao an toàn trong lao động và cải thiện hiệu quả hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất.

Cũng có những sáng kiến biến phụ phẩm nông nghiệp thành vật liệu sinh học, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.



Ban tổ chức kỳ vọng sau cuộc thi không chỉ dừng lại ở những giải thưởng hay sự ghi nhận dành cho các dự án, mà quan trọng hơn là mở ra những cơ hội kết nối giữa startup với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học và các cơ quan quản lý nhà nước.

GS.TS Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TP.HCM):

Kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp mang ý nghĩa quan trọng

GS.TS Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trải qua 7 năm tổ chức, từ một hoạt động hỗ trợ tinh thần khởi nghiệp, Tuổi trẻ Startup Award đã từng bước trở thành một giải thưởng có uy tín, góp phần phát hiện, tôn vinh và kết nối những ý tưởng sáng tạo với cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

Chủ đề 'Đổi mới sáng tạo cho đô thị tương lai' của giải thưởng năm nay mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh TP.HCM đang hướng đến những mô hình phát triển mới, dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Một đô thị tương lai không chỉ được định hình bởi những công nghệ hiện đại hay những công trình hạ tầng tiên tiến mà cốt lõi hơn là khả năng giải quyết hiệu quả những vấn đề đặt ra trong đô thị, từ giao thông, logistics, kinh tế số đến môi trường, an sinh xã hội và phát triển bền vững. Chính từ những yêu cầu thực tiễn đó, đổi mới sáng tạo có cơ hội phát triển giá trị.

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM luôn xác định vai trò của một trường đại học kỹ thuật hàng đầu, không chỉ dừng lại ở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hay tạo ra những kết quả nghiên cứu khoa học chất lượng.

Chúng tôi luôn chú trọng đến khả năng đưa tri thức và công nghệ đến gần hơn với thực tiễn, góp phần giải quyết những bài toán thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội.

Trong quá trình đó, sự kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng. Cuộc thi cũng là cơ hội để những người trẻ bước ra khỏi môi trường học tập, đối diện với những yêu cầu thực tiễn, học cách chuyển hóa kiến thức thành giải pháp và từng bước hình thành tư duy khởi nghiệp.

Ông Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chiến lược đổi mới sáng tạo (SACSTI) ĐHQG TP.HCM (cố vấn chương trình):

Những sáng kiến thiết thực được kiên trì thực hiện mỗi ngày góp phần xây dựng tương lai thành phố

Ông Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chiến lược đổi mới sáng tạo (SACSTI) ĐHQG TP.HCM (kiêm cố vấn chương trình Tuổi Trẻ Startup Award 2026) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chủ đề của Tuổi Trẻ Startup 2026 "Đổi mới sáng tạo cho đô thị tương lai" là một chủ đề thiết thực khi TP.HCM đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, cùng nhiều thách thức về giao thông, môi trường, y tế, giáo dục và chất lượng cuộc sống.

Với người dân, mong đợi lại rất gần gũi: đi lại thuận tiện hơn, được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, có môi trường sống trong lành hơn và nhiều cơ hội để học tập, làm việc, phát triển. Một đô thị chỉ thực sự thông minh khi những tiến bộ về khoa học và công nghệ làm cho cuộc sống của người dân tốt đẹp hơn

Qua quá trình đánh giá 30 hồ sơ startup và 10 dự án sinh viên trong tổng số hàng trăm hồ sơ ứng tuyển, cùng những phần trình bày và trao đổi trực tiếp tại vòng chung kết, Hội đồng chuyên môn có cơ hội nhìn nhận khá toàn diện về những nỗ lực đổi mới sáng tạo của các bạn.

Những dự án có thể đang ở những giai đoạn phát triển khác nhau, nhưng cho thấy một điểm chung đáng quý: các bạn đã chủ động tìm lời giải cho những vấn đề của cộng đồng.

Bên cạnh những điểm tích cực, quá trình đánh giá cũng cho thấy một số vấn đề mà các startup cần tiếp tục quan tâm.

Trong chấm giải, Hội đồng không chỉ xem xét tính mới của công nghệ, mà còn đánh giá mức độ giải quyết vấn đề thực tế, khả năng triển khai, mô hình kinh doanh và năng lực của đội ngũ.

Đây cũng là những yếu tố quyết định khả năng phát triển lâu dài của một startup.

Có những dự án thể hiện ý tưởng và công nghệ khá tốt, nhưng vẫn cần thêm bằng chứng về hiệu quả thực tế, sự chấp nhận của khách hàng và khả năng nhân rộng.

Với các dự án sinh viên, chúng tôi đặc biệt trân trọng tinh thần nghiên cứu, khả năng tự phát triển sản phẩm mẫu và sự chủ động thử nghiệm. Các bạn chưa nhất thiết phải có doanh thu, nhưng cần chứng minh được rằng mình hiểu vấn đề và có khả năng tiếp tục hoàn thiện giải pháp.

Không một startup nào phải giải quyết tất cả những vấn đề của thành phố. Nhưng mỗi startup có thể giải quyết thật tốt một phần của vấn đề, và cùng nhau tạo nên những thay đổi lớn hơn.

Vì vậy, chúng tôi mong các doanh nghiệp, nhà đầu tư, trường đại học và cơ quan quản lý tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để các dự án được thử nghiệm, tiếp cận khách hàng và phát triển.

Tương lai của thành phố không chỉ được xây dựng bằng những công trình lớn, mà còn bằng những sáng kiến thiết thực, được kiên trì thực hiện mỗi ngày.

Biết đâu, nhiều năm sau, khi nhìn lại những đổi thay của thành phố, chúng ta sẽ nhận ra rằng một phần của tương lai ấy đã bắt đầu từ những ý tưởng rất trẻ có mặt tại đây hôm nay.

Khách mời, ban tổ chức dự lễ trao giải - Ảnh: QUANG ĐỊNH





Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng - Đồng sáng lập Liên Minh Đổi mới sáng tạo quốc tế InnoEx, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA) Trước câu hỏi của hội đồng giám khảo, việc các CEO, người sáng lập có khả năng trả lời ngay những số liệu liên quan đến tài chính, kết quả hoạt động sẽ khiến cho chúng tôi tự tin rằng các bạn đang nắm rất rõ dự án của mình, dù ở giai đoạn nào. Năm nay cũng có rất nhiều các dự án liên quan đến công nghệ sinh học, AI, cho thấy các bạn đang đi đúng với xu hướng chung - không phải chỉ là khởi nghiệp cho mình mà còn quan tâm đến đóng góp cho xã hội, xây dựng một nền kinh tế xanh vững vàng.

BTC tri ân hội đồng chuyên môn Tuổi Trẻ Startup Award 2026 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ban tổ chức tri ân đơn vị đồng hành Tuổi Trẻ Startup Award 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhà báo Trần Xuân Toàn, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ tặng quà tri ân đại diện nhà tài trợ, ông Nguyễn Chí Hiếu - Giám đốc Phát triển bền vững Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Các startup tham gia vòng "Chinh phục" thuộc 3 nhóm lĩnh vực:

Hạ tầng, giao thông và logistics

Anta Bus - Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ SmartAnt.

iSchoolBus - Công ty TNHH Công nghệ Liberal.

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An sinh xã hội và phát triển bền vững

BIOWRAPS - Công ty cổ phần Giải pháp BioWrap.

Brain-Life - Công ty cổ phần Công nghệ Brain-Life Link.

LAB2LIFE - Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ LAB2LIFE.

HAPBIO - Công ty cổ phần Công nghệ Xanh HAPBIO.

Vua Thợ - Công ty TNHH Công nghệ Vua Thợ.

Công nghệ tài chính và kinh tế số

BA3 - Công ty TNHH BA3.

Doctranslate.io - Công ty TNHH THINKPROMPT.

Easy AI - Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Easy AI.

Minz AI - Công ty cổ phần Minz AI.

Hai dự án khởi nghiệp sinh viên được vinh danh

A-EYE FRUIT - nền tảng kiểm soát chất lượng nông sản

GEOCARBON - ứng dụng AI đo đếm carbon rừng (dMRV).

Trần Tín Dũng (trưởng dự án AEYY-FRUIT) hạnh phúc khi nhận giải thưởng. Dũng bày tỏ mong muốn thông qua chương trình có cơ hội kết nối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu và các chuyên gia, thầy cô để quảng bá dự án, từng bước đưa sản phẩm tiếp cận thị trường quốc tế.

Võ Ngọc Ánh Minh (đại diện dự án GEOCARBON) cho biết quá trình nghiên cứu giúp nhóm nhận thấy đây là một vấn đề có tính cấp thiết trong bối cảnh thế giới đang hướng đến mục tiêu Net Zero. Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là số hóa dữ liệu, đòi hỏi giải pháp công nghệ phù hợp và khả năng triển khai hiệu quả trong thực tế.

"Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận mà còn mang đến nguồn động lực to lớn cho nhóm. Đây là sự khích lệ để các thành viên thêm tự tin, kiên trì theo đuổi ý tưởng, tiếp tục hoàn thiện giải pháp và từng bước đưa sản phẩm ra thị trường", Ánh Minh bày tỏ.

Hội đồng chuyên môn của giải thưởng Nhà báo Trần Xuân Toàn - Phó tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ - Chủ tịch hội đồng. Ông Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chiến lược đổi mới sáng tạo (SACSTI) ĐHQG TP.HCM (kiêm cố vấn chương trình). Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng - Đồng sáng lập Liên Minh Đổi mới sáng tạo quốc tế InnoEx, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA). Ông Hoàng Đức Trung - Phó tổng giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư VinaCapital Ventures. Ông Huỳnh Văn Pháp - Phó tổng giám đốc AGRIS (Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa) PGS.TS Phạm Đình Anh Khôi, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Tuổi Trẻ Startup Award 2026: ‘Đổi mới sáng tạo cho đô thị tương lai’

Từ hoạt động gây quỹ "Golf for Start-Up" đến giải thưởng khởi nghiệp Ra đời năm 2019 với tên gọi Golf for Start-Up, Tuổi Trẻ Startup Award phát triển từ hoạt động thể thao gây quỹ thành giải thưởng dành cho cộng đồng khởi nghiệp. Qua các mùa, chương trình thu hút khoảng 1.200 startup và vinh danh gần 200 cá nhân, doanh nghiệp. Mùa giải 2026 hưởng ứng Nghị quyết 57-NQ/TW và 68-NQ/TW, tập trung vào ba lĩnh vực: công nghệ tài chính và kinh tế số; hạ tầng, giao thông và logistics; an sinh xã hội và phát triển bền vững.