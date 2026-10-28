Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Đưa công nghệ vào cải cách hành chính, gần dân thông qua chuyển đổi số

tác giả
KIM ANH
KIM ANH
KIM ANH

Ngày 28-10, tại công viên Khu chế xuất Tân Thuận, Ủy ban nhân dân phường Tân Thuận (TP.HCM) khai mạc Ngày hội Khoa học công nghệ năm 2026.


Đưa công nghệ vào cải cách hành chính: Ngày hội chuyển đổi số tại Tân Thuận 2026 - Ảnh 2.

Tại ngày hội đã ra mắt trang Zalo OA phường Tân Thuận, giúp người dân trao đổi thông tin nhanh chóng với UBND phường - Ảnh: K.ANH

Đưa tiện ích số đến tay người dân và doanh nghiệp

Phát biểu tại ngày hội, Phó chủ tịch UBND phường Tân Thuận, bà Nguyễn Thị Kim Trâm, nhấn mạnh rằng chuyển đổi số không chỉ là những khái niệm vĩ mô hay công nghệ cao, mà cốt lõi là thay đổi phương thức phục vụ, mang lại sự thuận tiện và thiết thực nhất cho người dân.

Ngày hội là dịp giới thiệu các nền tảng số, thiết bị công nghệ hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như các mô hình cải cách hành chính có tính ứng dụng cao vào đời sống thực tiễn.

Điểm nhấn thu hút sự quan tâm lớn của người dân trong khuôn khổ chương trình chính là nghi thức ra mắt ứng dụng Zalo OA của phường Tân Thuận. Việc đưa kênh thông tin trực tuyến này vào hoạt động sẽ giúp chính quyền địa phương kết nối nhanh chóng, thuận tiện hơn với người dân.

Qua đó mọi phản ánh, thủ tục hay thông tin thiết yếu sẽ được giải quyết một cách công khai, minh bạch, giúp người dân tiết kiệm tối đa thời gian đi lại.

Bên cạnh đó, khu vực triển lãm và giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu cũng tấp nập người ra vào. Các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ tại địa phương có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các giải pháp quản lý thông minh, trong khi người dân được hướng dẫn tận tình cách sử dụng các dịch vụ công trực tuyến ngay trên thiết bị di động.

Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo từ cơ sở

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động trưng bày công nghệ, ngày hội còn tạo dấu ấn với chuỗi hoạt động sôi nổi như hội thi tìm hiểu kiến thức chuyển đổi số. Sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân chính là minh chứng cho thấy tinh thần chủ động "lên không gian mạng", tiếp cận cái mới đang lan tỏa mạnh mẽ trong từng khu phố, từng hộ gia đình.

Tại gian hàng không gian thực tế ảo, em Tống Hoàng Quân, học sinh lớp 9, hào hứng trải nghiệm xong và tiếp tục tìm hiểu gian hàng công nghệ gần đó… "Em rất thích những ứng dụng công nghệ vào việc học và đời sống. Nhờ có công nghệ mà học sinh được tiếp xúc với kiến thức rộng hơn và dễ dàng hơn", Quân bày tỏ.

Ngày hội không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng mà còn là bước tiến thiết thực trong lộ trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương.

Những trải nghiệm công nghệ mới của người dân chính là tín hiệu lạc quan cho thấy công cuộc chuyển đổi số tại cơ sở chính là việc lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Đưa công nghệ vào cải cách hành chính: Ngày hội chuyển đổi số tại Tân Thuận 2026 - Ảnh 3.
Đưa công nghệ vào cải cách hành chính: Ngày hội chuyển đổi số tại Tân Thuận 2026 - Ảnh 4.
Đưa công nghệ vào cải cách hành chính: Ngày hội chuyển đổi số tại Tân Thuận 2026 - Ảnh 5.
Đưa công nghệ vào cải cách hành chính: Ngày hội chuyển đổi số tại Tân Thuận 2026 - Ảnh 6.
Đưa công nghệ vào cải cách hành chính: Ngày hội chuyển đổi số tại Tân Thuận 2026 - Ảnh 7.
Đưa công nghệ vào cải cách hành chính: Ngày hội chuyển đổi số tại Tân Thuận 2026 - Ảnh 8.

Học sinh các trường tại phường Tân Thuận (TP.HCM) hào hứng tham gia trải nghiệm các gian hàng tại ngày hội chuyển đổi số 28-10 - Ảnh: K.ANH 

Đưa công nghệ vào cải cách hành chính, gần dân thông qua chuyển đổi số - Ảnh 9.TP.HCM đưa AI vào quản trị, không chạy theo trào lưu công nghệ

Theo các chuyên gia, TP.HCM cần ưu tiên ứng dụng AI vào thực tiễn, với yêu cầu về nguồn vốn, chính sách và tác động môi trường khi phát triển AI.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: công nghệ TP.HCM chuyển đổi số cải cách hành chính

    Dòng sự kiện: Chuyển đổi số

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất