Đưa công nghệ vào cải cách hành chính, gần dân thông qua chuyển đổi số





Tại ngày hội đã ra mắt trang Zalo OA phường Tân Thuận, giúp người dân trao đổi thông tin nhanh chóng với UBND phường - Ảnh: K.ANH

Đưa tiện ích số đến tay người dân và doanh nghiệp

Phát biểu tại ngày hội, Phó chủ tịch UBND phường Tân Thuận, bà Nguyễn Thị Kim Trâm, nhấn mạnh rằng chuyển đổi số không chỉ là những khái niệm vĩ mô hay công nghệ cao, mà cốt lõi là thay đổi phương thức phục vụ, mang lại sự thuận tiện và thiết thực nhất cho người dân.

Ngày hội là dịp giới thiệu các nền tảng số, thiết bị công nghệ hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như các mô hình cải cách hành chính có tính ứng dụng cao vào đời sống thực tiễn.

Điểm nhấn thu hút sự quan tâm lớn của người dân trong khuôn khổ chương trình chính là nghi thức ra mắt ứng dụng Zalo OA của phường Tân Thuận. Việc đưa kênh thông tin trực tuyến này vào hoạt động sẽ giúp chính quyền địa phương kết nối nhanh chóng, thuận tiện hơn với người dân.

Qua đó mọi phản ánh, thủ tục hay thông tin thiết yếu sẽ được giải quyết một cách công khai, minh bạch, giúp người dân tiết kiệm tối đa thời gian đi lại.

Bên cạnh đó, khu vực triển lãm và giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu cũng tấp nập người ra vào. Các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ tại địa phương có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các giải pháp quản lý thông minh, trong khi người dân được hướng dẫn tận tình cách sử dụng các dịch vụ công trực tuyến ngay trên thiết bị di động.

Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo từ cơ sở

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động trưng bày công nghệ, ngày hội còn tạo dấu ấn với chuỗi hoạt động sôi nổi như hội thi tìm hiểu kiến thức chuyển đổi số. Sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân chính là minh chứng cho thấy tinh thần chủ động "lên không gian mạng", tiếp cận cái mới đang lan tỏa mạnh mẽ trong từng khu phố, từng hộ gia đình.

Tại gian hàng không gian thực tế ảo, em Tống Hoàng Quân, học sinh lớp 9, hào hứng trải nghiệm xong và tiếp tục tìm hiểu gian hàng công nghệ gần đó… "Em rất thích những ứng dụng công nghệ vào việc học và đời sống. Nhờ có công nghệ mà học sinh được tiếp xúc với kiến thức rộng hơn và dễ dàng hơn", Quân bày tỏ.

Ngày hội không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng mà còn là bước tiến thiết thực trong lộ trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương.

Những trải nghiệm công nghệ mới của người dân chính là tín hiệu lạc quan cho thấy công cuộc chuyển đổi số tại cơ sở chính là việc lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Học sinh các trường tại phường Tân Thuận (TP.HCM) hào hứng tham gia trải nghiệm các gian hàng tại ngày hội chuyển đổi số 28-10 - Ảnh: K.ANH