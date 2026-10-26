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Trao giải hội thi tay nghề cho thanh niên công nhân Metro TP.HCM

tác giả
KIM ANH
KIM ANH
KIM ANH

Chiều 26-10, tại ga Bến Thành, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC) phối hợp Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM tổ chức tổng kết, trao giải Hội thi tay nghề thanh niên công nhân Metro với chủ đề 'HURC phát triển - Vững vàng chuyên môn'

Trao giải hội thi tay nghề dành riêng cho thanh niên công nhân Metro - Ảnh 1.

Đại diện ban tổ chức trao giải nhất cho 3 thí sinh ở 3 bảng A, B, C của hội thi - Ảnh: K.ANH

Ban tổ chức đã trao 3 giải nhất của các bảng A, B, C lần lượt thuộc về chị Lê Diệu Linh - điều độ giao thông, xí nghiệp vận hành - giải nhất bảng A; anh Trần Chí An - đội thông tin tín hiệu, xí nghiệp bảo dưỡng (bảng B) và anh Nguyễn Hữu Chung - đội trưởng ga bến xe Suối Tiên, xí nghiệp vận hành (bảng C). 

Trải qua các vòng thi từ ngày 7 đến 21-10, 60 thí sinh xuất sắc được lựa chọn vào vòng chung kết, thuộc ba bảng thi gồm điều hành, vận hành tàu; bảo trì metro; và dịch vụ tại nhà ga.

Đại diện ban tổ chức hội thi, ông Trần Đăng Thành, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM, cho biết các nội dung tranh tài được xây dựng gắn với đặc thù công việc thực tế, chú trọng khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn, thực hành nghiệp vụ, xử lý tình huống, tuân thủ quy trình kỹ thuật và bảo đảm an toàn.

Ở mỗi lĩnh vực, người lao động phải đáp ứng những yêu cầu riêng. 

Tuy nhiên sự chính xác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tác phong chuyên nghiệp là những tiêu chí xuyên suốt, góp phần bảo đảm hệ thống metro vận hành ổn định, an toàn và phục vụ hành khách ngày càng tốt hơn.

Trong bối cảnh TP.HCM từng bước phát triển mạng lưới đường sắt đô thị, việc xây dựng đội ngũ nhân lực có tay nghề vững vàng, am hiểu công nghệ và làm việc chuyên nghiệp có ý nghĩa quan trọng.

Bởi đằng sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn, mỗi nhà ga hoạt động thông suốt là sự đóng góp của đội ngũ nhân viên trực tiếp điều hành, bảo trì và phục vụ hành khách. 

Chất lượng nguồn nhân lực vì vậy không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác, mà còn góp phần tạo dựng niềm tin của người dân đối với giao thông công cộng.

Các thí sinh tranh tài ở phần thi thực hành của hội thi - Ảnh: BTC

Trao giải hội thi tay nghề dành riêng cho thanh niên công nhân Metro - Ảnh 9.Lần đầu tiên TP.HCM thi tay nghề 'người làm metro'

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC) phối hợp Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM tổ chức hội thi tay nghề thanh niên công nhân Metro TP.HCM "HURC phát triển - vững vàng chuyên môn" ngày 30-9 tại ga Bến Thành.


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KIM ANH
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    Chủ đề: chuyên môn metro TP.HCM thi tay nghề kỹ năng

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