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Tăng lương tối thiểu vùng từ 1-1-2027, cao nhất tăng tới 390.000 đồng

tác giả
HÀ QUÂN
HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

Chính phủ vừa có nghị định tăng lương tối thiểu vùng, mức tăng cao nhất là 390.000 đồng, áp dụng từ ngày 1-1-2027.

'Chốt' tăng lương tối thiểu vùng từ 1-1-2027, cao nhất tăng tới 390.000 đồng - Ảnh 1.

Công nhân sản xuất trong một nhà máy may tại Hà Nội - Ảnh: THÀNH CÔNG

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Nghị định số 399/2026 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2027. 

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng chia làm 4 vùng. Cụ thể, vùng 1 là 5,7 triệu đồng/tháng; vùng 2 là 5,08 triệu đồng/tháng; vùng 3 là 4,45 triệu đồng/tháng và vùng 4 là 4,04 triệu đồng/tháng. Mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ 310.000 - 390.000 đồng, tương ứng tỉ lệ bình quân 7,8% so với hiện hành.

Mức lương tối thiểu giờ cũng chia theo 4 vùng gồm vùng 1 là 27.400 đồng/giờ; vùng 2 là 24.400 đồng/giờ; vùng 3 là 21.400 đồng/giờ và vùng 4 là 19.400 đồng/giờ.

'Chốt' tăng lương tối thiểu vùng từ 1-1-2027, cao nhất tăng tới 390.000 đồng - Ảnh 2.

Mức điều chỉnh lương tối thiểu tháng, tính theo đơn vị đồng/tháng - Ảnh chụp màn hình: HÀ QUÂN

Nhóm được tăng lương là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận...

Nghị định mới lưu ý người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó. 

Chủ sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh hoạt động ở các nơi có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Người sử dụng lao động hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nằm ở nhiều nơi thì áp dụng khu vực có lương tối thiểu cao nhất. 

Chủ sử dụng lao động hoạt động tại địa điểm đã đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn trước khi đổi tên hoặc chia cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Nghị định nêu rõ người sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định để điều chỉnh, bổ sung. Không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định.

Chính phủ khuyến khích các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động như các công việc, chức danh trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có lương cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc, chức danh tương đương...

'Chốt' tăng lương tối thiểu vùng từ 1-1-2027, cao nhất tăng tới 390.000 đồng - Ảnh 3.Bức tranh tăng lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức trước thềm đề xuất cải cách tiền lương

Trong khi Bộ Nội vụ đang xây dựng đề án cải cách tiền lương, lương cơ sở tính từ 2006 đến nay đã điều chỉnh 14 lần, lên 2,53 triệu đồng/tháng, và mới đây nhất đã tăng phụ cấp công vụ cán bộ, công chức xã.

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HÀ QUÂN
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    Chủ đề: tiền lương lên lương tăng lương lương lương tăng

    Dòng sự kiện: Tăng lương tối thiểu

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