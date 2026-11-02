Bộ Nội vụ chốt hạn báo cáo thưởng Tết 2027, doanh nghiệp cần lưu ý

Công nhân sản xuất trong chuyền may tại một công ty vốn FDI ở Bắc Ninh - Ảnh: HÀ QUÂN

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị giám đốc sở nội vụ các tỉnh, thành phố phối hợp với ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, liên đoàn lao động và cơ quan liên quan theo dõi, nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người lao động.

Thúc đẩy hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, nhấn mạnh việc phòng ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động, đình công dịp Tết Nguyên đán.

Hỗ trợ doanh nghiệp, công đoàn cơ sở rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng, song song với xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 và công khai cho người lao động.

Đáng chú ý, ngành nội vụ các tỉnh, thành phố được giao chủ trì, phối hợp với ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất báo cáo tình hình lao động, tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động năm 2026 và kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2027.

Thời hạn gửi số liệu về Bộ Nội vụ là trước ngày 25-11-2026.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ lưu ý thêm nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, nhất là quy định mới về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát thực thi chính sách, pháp luật về lao động, xử lý nghiêm minh, kịp thời những trường hợp vi phạm.

Thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, nhấn mạnh các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động, đình công dịp Tết Nguyên đán.

Đồng thời hỗ trợ các bên đối thoại, thương lượng, thỏa thuận sớm giải quyết vụ việc tranh chấp lao động, đình công phát sinh, không để kéo dài, lan rộng, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Trước đó, tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4-2-2026, ông Phạm Trường Giang - Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) - cho biết tiền lương bình quân năm 2025 của người lao động là 9,76 triệu đồng/người/tháng, tăng 11% so với năm 2024. Trong đó ở doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên, 100% vốn nhà nước, mức lương bình quân của người lao động khoảng 12,89 triệu đồng/người/tháng, tăng 18,2% so với năm 2024. Đối với doanh nghiệp dân doanh, tiền lương bình quân là 8,66 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 7% so với năm 2024. Đối với doanh nghiệp FDI, lương bình quân là 10,17 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,6% so với năm 2024. Về tiền thưởng, theo báo cáo của hơn 50.000 doanh nghiệp với kế hoạch thưởng cho hơn 4,2 triệu lao động, mức thưởng bình quân là 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Trong đó đối với các doanh nghiệp nhà nước, khoảng 9,44 triệu đồng/người, tăng 23% so với năm 2024. Doanh nghiệp dân doanh đạt 7,37 triệu đồng, tăng 9%. Doanh nghiệp FDI 9,21 triệu đồng, tăng 12% so với năm 2024.