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TP.HCM: Rà soát lương, thưởng Tết 2027 trước 30-11

tác giả
KIM ANH
KIM ANH
KIM ANH

Ngày 2-11, Liên đoàn Lao động TP.HCM ban hành công văn về giám sát việc thực hiện tiền lương, tiền thưởng và chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

TP.HCM: Rà soát lương, thưởng Tết 2027 trước 30-11 - Ảnh 1.

Trao quà Tết cho người lao động năm 2025 - Ảnh: K.A.

Liên đoàn Lao động TP.HCM yêu cầu các công đoàn cơ sở chủ động làm việc với người sử dụng lao động, giám sát việc chi trả tiền lương và công khai kế hoạch thưởng Tết Đinh Mùi 2027 trước ngày 30-11-2026, nhằm bảo đảm quyền lợi người lao động và phòng ngừa tranh chấp.

Vận động tạm ứng lương, thưởng Tết sớm cho người lao động

Theo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động TP.HCM, các công đoàn cơ sở cần chủ động làm việc với doanh nghiệp để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh và việc làm. Trong đó, trọng tâm là giám sát việc trả lương đầy đủ, đúng hạn, tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm và các ngày lễ, Tết theo quy định.

Đáng chú ý, công đoàn cơ sở được giao nhiệm vụ thương lượng, đề nghị doanh nghiệp trả sớm tiền lương tháng 1-2027 hoặc có phương án tạm ứng để công nhân, người lao động có nguồn kinh phí mua sắm Tết.

Đối với khoản thưởng Tết (thường gọi là lương tháng 13), Liên đoàn Lao động TP.HCM yêu cầu các đơn vị tập trung kiến nghị doanh nghiệp công bố sớm kế hoạch chi trả, bao gồm mức thưởng và thời điểm cụ thể, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30-11-2026. 

Các doanh nghiệp có điều kiện được khuyến khích tạm ứng một phần tiền thưởng ngay trong tháng 11 và 12-2026.

Trong trường hợp doanh nghiệp chưa chốt được mức thưởng, công đoàn phải đề nghị thông báo rõ tiến độ và thời điểm công bố chính thức, tránh để phát sinh tâm lý lo lắng hoặc hiểu lầm trong công nhân.

Chăm lo 370.000 đoàn viên, báo cáo ngay nếu có sự cố

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Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Võ Khắc Thái trao quà trong ngày tiễn công nhân về quê đón Tết năm 2026 - Ảnh: K.A.

Song song với công tác giám sát, Liên đoàn Lao động TP.HCM yêu cầu rà soát kỹ các trường hợp bị nợ lương, mất việc, giảm giờ làm, công nhân mắc bệnh hiểm nghèo hoặc tai nạn lao động để kịp thời hỗ trợ.

Dự kiến trong dịp Tết Đinh Mùi 2027, Liên đoàn Lao động TP.HCM sẽ tổ chức chăm lo cho khoảng 370.000 đoàn viên và người lao động với mục tiêu đảm bảo 100% trường hợp khó khăn đều được tiếp cận ít nhất một hoạt động chăm lo. 

Đặc biệt, từ ngày 15-11-2026, chương trình tặng quà Tết sớm sẽ bắt đầu triển khai qua hình thức chuyển khoản trực tiếp 1 triệu đồng/người cho khoảng 350.000 - 400.000 công nhân khó khăn.

Về chế độ thông tin, các công đoàn khu công nghiệp và tổ công tác phải gửi báo cáo sơ bộ tình hình doanh nghiệp gặp khó khăn về Liên đoàn Lao động TP.HCM trước ngày 3-12-2026 và báo cáo đợt 2 trước ngày 15-1-2027.

Đối với các vụ việc phát sinh dấu hiệu bất thường như chậm đóng bảo hiểm xã hội kéo dài, nợ lương, doanh nghiệp ngừng hoạt động, chủ bỏ trốn hoặc có nguy cơ xảy ra ngừng việc tập thể, các đơn vị phải báo cáo ngay bằng phương thức nhanh nhất để phối hợp xử lý, không chờ đến kỳ báo cáo định kỳ.

- Ảnh 3.Công đoàn TP.HCM không để người lao động khó khăn không có Tết

Chiều 21-10, Liên đoàn Lao động TP.HCM triển khai kế hoạch chăm lo Tết Đinh Mùi năm 2027, dự kiến hỗ trợ khoảng 370.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

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KIM ANH
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    Chủ đề: TP.HCM thưởng tết công đoàn Thưởng tết Đinh Mùi 2027 Tết Đinh Mùi 2027

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