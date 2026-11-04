Có nhất định phải đến những nơi 'phải đến' khi du lịch?

Taj Mahal hiện lên huyền ảo trong làn sương sớm trên sông Yamuna, một trong những khoảnh khắc khiến tôi nhớ nhất về thành phố Agra, Ấn Độ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Các danh sách ấy thực sự hữu ích, nhất là khi tôi đến một thành phố xa lạ, không có nhiều thời gian để tự tìm hiểu mọi thứ. Chúng giúp tôi nhận diện những công trình kiến trúc, di sản lịch sử, bảo tàng hay thắng cảnh đáng quan tâm, từ đó sắp xếp một cung đường hợp lý.

Tuy nhiên, giữa một lịch trình được chuẩn bị từ trước và những gì thực sự diễn ra trên đường, đôi khi lại có một khoảng cách rất lớn.

1. Lyon: Khi những người xa lạ bẻ hướng hành trình

Cuộc gặp gỡ tình cờ với một gia đình Việt kiều ở Lyon đã khiến tôi thay đổi lịch trình và có một buổi tối đáng nhớ tại Pháp - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Trong một chuyến đi đến Lyon, Pháp, tôi dự định dành khoảng nửa ngày để tham quan những khu vườn, công trình kiến trúc và thánh đường nổi tiếng của thành phố. Thời gian không nhiều nên tôi đã tính toán khá kỹ những nơi có thể ghé qua. Thế rồi, khi đang ở khuôn viên bên ngoài một thánh đường, tôi tình cờ gặp một gia đình Việt kiều đã sinh sống tại Pháp nhiều năm.

Qua câu chuyện, tôi biết họ đã gần 30 năm chưa trở về Việt Nam. Chúng tôi bắt chuyện về quê quán, cuộc sống nơi xứ người và những thay đổi của quê nhà mà họ chỉ có thể hình dung qua lời kể hay tin tức. Cuối cùng, họ ngỏ ý mời tôi về nhà chơi. Tôi nhận lời, dù biết điều đó đồng nghĩa với việc bỏ lại những địa danh còn nằm trong kế hoạch hôm ấy.

Tôi theo họ về nhà, dành thời gian nghe những câu chuyện về cuộc sống tha hương, những ký ức quê nhà và khoảng cách địa lý đã kéo dài gần ba thập niên. Những câu chuyện ấy khiến tôi quên mất mình còn bao nhiêu điểm tham quan chưa đến.

Rời Lyon, tôi chẳng thấy tiếc những công trình hay khu vườn chưa kịp ghé thăm. Tôi chỉ thầm cảm ơn những người bạn mới đã bất ngờ bẻ hướng hành trình của mình. Những địa danh ấy vẫn ở đó, tôi có thể trở lại vào một dịp khác. Còn cuộc gặp gỡ hôm ấy, dù có chuẩn bị lịch trình kỹ lưỡng đến đâu, chưa chắc tôi đã tìm được lần thứ hai.

2. Taj Mahal: Đôi khi đứng xa lại cảm nhận được nhiều hơn

Từ công viên Mehtab Bagh bên kia sông Yamuna, tôi thong thả ngắm Taj Mahal, thả tâm trí vào câu chuyện tình yêu của hoàng đế Shah Jahan dành cho người vợ Mumtaz Mahal - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Lần đầu đến Agra, Ấn Độ, tôi cũng háo hức bước vào Taj Mahal như phần lớn du khách. Công trình bằng đá cẩm thạch trắng ấy là biểu tượng của một câu chuyện tình yêu nổi tiếng, đồng thời được bình chọn là một trong bảy kỳ quan thế giới mới. Tôi muốn tận mắt chiêm ngưỡng những đường nét kiến trúc, bước vào bên trong lăng mộ và cảm nhận vẻ đẹp đã được biết đến từ sách báo.

Từ Agra Fort, tôi ngắm Taj Mahal qua khung cửa, góc nhìn gợi nhớ những năm cuối đời hoàng đế Shah Jahan hướng về lăng mộ người vợ yêu dấu - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Nhưng thực tế hôm ấy là một rừng người. Những dòng khách nối nhau, cái nắng nóng, quãng đường phải đi bộ khá dài, rồi việc tháo giày dép khi vào khu lăng mộ khiến tôi dần mệt mỏi.

Giữa đám đông, cảm giác háo hức ban đầu gần như biến mất. Tôi đã nhìn thấy một công trình tuyệt đẹp, nhưng những cảm xúc từng mong đợi lại chẳng đến như mình hình dung.

Một trong những ký ức đẹp nhất của tôi về Taj Mahal lại là buổi bình minh khi tôi thuê một chiếc thuyền trên sông Yamuna, ngắm lăng mộ từ phía sau. Trong làn sương sớm phủ mặt nước, công trình hiện lên mờ ảo, tĩnh lặng và có phần ma mị. Tôi có thời gian nhìn ngắm, nghĩ về Shah Jahan, Mumtaz Mahal và câu chuyện tình yêu, mất mát đã gắn với sự ra đời của lăng mộ.

Những lần trở lại Agra, tôi thích tìm đến công viên Mehtab Bagh ở phía đối diện, lang thang dọc sông, khám phá những công trình nhỏ và các làng nghề thủ công của thành phố.

Taj Mahal vẫn là một kiệt tác, nhưng Agra còn nhiều điều đáng tìm hiểu ngoài bức ảnh chụp trước cổng lăng. Tôi không còn thấy cần phải bước vào bên trong mỗi lần trở lại. Cùng một địa danh, đôi khi chỉ cần thay đổi góc nhìn và cách trải nghiệm, những điều đọng lại đã rất khác nhau.

3. Romania: Nổi tiếng nhất chưa chắc kể được nhiều nhất

Lâu đài Bran ở Romania nổi tiếng với huyền thoại Dracula, nhưng mối liên hệ giữa công trình này và nhân vật lịch sử Vlad III thực tế khá hạn chế - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Trong những danh sách địa danh nổi tiếng của Romania, lâu đài Bran thường được giới thiệu như lâu đài Dracula, gắn với hình ảnh bá tước ma cà rồng đã xuất hiện trong tiểu thuyết, điện ảnh và văn hóa đại chúng. Tôi cũng từng bị cuốn hút bởi danh tiếng ấy và quyết định đến tham quan.

Tòa lâu đài cổ nằm trên một ngọn đồi đá, với những tháp nhọn, cầu thang hẹp và các căn phòng mang dáng dấp kiến trúc Trung cổ, quả thực có sức hấp dẫn riêng. Thế nhưng, càng tìm hiểu, tôi càng nhận ra câu chuyện Dracula không đơn giản như cách người ta thường giới thiệu.

Hình tượng bá tước Dracula được trưng bày trong lâu đài Bran, nơi huyền thoại về nhân vật ma cà rồng đã trở thành một sản phẩm du lịch nổi tiếng - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Bá tước Dracula trong tiểu thuyết của Bram Stoker là nhân vật hư cấu, còn Vlad III, vị quân vương Wallachia ở thế kỷ XV thường được liên hệ với hình tượng này, là một nhân vật lịch sử có thật. Mối liên hệ giữa Vlad III và lâu đài Bran lại khá hạn chế.

Điều khiến tôi tiếc là đã ưu tiên cho một biểu tượng du lịch quá nổi tiếng, trong khi chính Sighișoara, thành phố cổ mà tôi cũng từng đặt chân đến, lại giúp tôi hình dung rõ hơn về bối cảnh lịch sử của Vlad III.

Lang thang qua những con đường lát đá, những ngôi nhà cổ và hệ thống tường thành Trung cổ, tôi có cảm giác mình đang đến gần hơn với câu chuyện về con người có thật phía sau huyền thoại Dracula.

Pháo đài Poenari cũng là nơi có mối liên hệ lịch sử trực tiếp hơn với Vlad III. Lâu đài Bran vẫn đáng tham quan bởi kiến trúc và lịch sử riêng, nhưng sự nổi tiếng của nó đã khiến tôi kỳ vọng vào một câu chuyện mà bản thân công trình chưa chắc kể được đầy đủ.

Một địa danh được quảng bá nhiều nhất chưa hẳn đã là nơi giúp người đi hiểu rõ nhất điều mình muốn tìm hiểu.

4. Angkor: Có những nơi đã đến rồi vẫn muốn trở lại

Trong lần trở lại Angkor gần đây, tôi vẫn dành thời gian chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Angkor Wat, công trình nổi tiếng mà mình đã nhiều lần ghé thăm - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Tôi cũng từng có dịp tận mắt chiêm ngưỡng đủ bảy kỳ quan thế giới mới được bình chọn năm 2007, và mỗi nơi đều để lại những ấn tượng khác nhau.

Thế nhưng, tôi vẫn có một chút tiếc nuối khi Angkor của Campuchia không nằm trong danh sách được lựa chọn cuối cùng. Với tôi, quần thể kiến trúc đồ sộ này là một trong những thành tựu đặc biệt của nhân loại, nơi lịch sử, tôn giáo, nghệ thuật và quyền lực của đế chế Khmer từng hội tụ.

Tôi đã nhiều lần đến Angkor và vẫn muốn quay lại. Mỗi lần như thế, tôi thường dành thời gian ngắm những gương mặt đá khổng lồ trên các tháp của đền Bayon.

Có gương mặt như đang mỉm cười, có gương mặt trầm mặc dưới nắng chiều. Những khối đá đã đứng đó qua nhiều thế kỷ, nhưng mỗi lần nhìn ngắm, tôi lại có những suy nghĩ khác nhau về con người, tôn giáo và nền văn minh từng tạo nên chúng.

Những gương mặt đá khổng lồ ở đền Bayon, Campuchia, vẫn khiến tôi say mê mỗi lần trở lại, dù đã có nhiều năm tìm hiểu và chiêm ngưỡng chúng - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Tôi không thấy việc trở lại một địa danh nổi tiếng là lặp lại chuyến đi cũ, cũng chẳng nghĩ phải tìm đến một nơi mới lạ hơn để chứng minh mình là người thích khám phá. Sau nhiều năm đi du lịch bụi, tôi vẫn giữ thói quen tìm kiếm những địa danh "must-see" trước mỗi hành trình. Những danh sách ấy rất hữu ích, nhất là khi thời gian và ngân sách có hạn. Nhưng tôi không xem đó là những điểm bắt buộc phải hoàn thành. Có nơi tôi bỏ qua mà không tiếc, có nơi đã đến nhưng muốn khám phá theo cách khác, cũng có những nơi trở lại nhiều lần vẫn thấy say mê. Mỗi chuyến đi có những mục đích và giới hạn riêng, nên không nhất thiết phải có cùng một danh sách điểm đến. Vì thế, trong mỗi lịch trình, tôi vẫn muốn dành một khoảng trống cho những điều chưa biết, một cuộc gặp gỡ tình cờ, một con đường bất chợt rẽ vào hay một nơi khiến mình muốn nán lại lâu hơn dự định. Thế giới có vô vàn địa danh đáng khám phá, nhưng chẳng ai có thể đến hết tất cả. Cẩm nang du lịch có thể chỉ cho chúng ta những nơi phải đến, nhưng chỉ chính chúng ta mới biết nơi nào đáng để nhớ.

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