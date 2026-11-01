Bình chọn 7 kỳ quan đô thị tương lai của thế giới: Có Cần Giờ của TP.HCM

Ảnh phối cảnh Vinhomes Green Paradise - Ảnh: VP

Nhắc đến New7Wonders, có lẽ nhiều người vẫn còn nhớ những cuộc bình chọn từng thu hút sự quan tâm của hàng triệu người trên thế giới.

Những địa danh đủ để ta muốn vượt hàng nghìn km chiêm ngưỡng

Năm 2007, tổ chức này công bố danh sách 7 kỳ quan thế giới mới, gồm Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc, đấu trường Colosseum ở Ý, thành phố cổ Petra ở Jordan, Taj Mahal ở Ấn Độ, Chichén Itzá ở Mexico, Machu Picchu ở Peru và tượng Chúa cứu thế ở Brazil.

Bốn năm sau, họ tiếp tục công bố 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới, trong đó có vịnh Hạ Long của Việt Nam. Đây là những cuộc bình chọn do một tổ chức độc lập thực hiện với sự tham gia của công chúng quốc tế, khác với việc UNESCO công nhận các di sản thế giới.

Chichén Itzá - Mexico Kim tự tháp Kukulcán tại Chichén Itzá, dấu ấn kiến trúc và thiên văn học đặc sắc của nền văn minh Maya cổ đại - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Những địa danh này đều có những giá trị rất riêng, đủ để người ta muốn vượt hàng nghìn cây số đến tận nơi chiêm ngưỡng.



Riêng Hạ Long, vẻ đẹp của hàng nghìn đảo đá vôi giữa mặt biển đã tồn tại từ rất lâu trước cuộc bình chọn, nhưng danh hiệu New7Wonders góp thêm một cơ hội để tên tuổi của vịnh được nhắc đến rộng rãi trên thế giới.

New7Wonders chuyển sự chú ý sang tương lai của những thành phố

Lần này, New7Wonders chuyển sự chú ý sang tương lai của những thành phố. Cuộc bình chọn 7 Wonders of Future Cities tìm kiếm những mô hình đô thị thể hiện cách con người có thể sống trong thế kỷ XXI, khi công nghệ, môi trường và chất lượng sống ngày càng trở thành những vấn đề quan trọng.

Điều thú vị là ban tổ chức chấp nhận cả những đô thị đã hoàn thiện, đang xây dựng hoặc mới trong quá trình phát triển. Bởi điều họ muốn tìm kiếm là những ý tưởng có khả năng định hình tương lai, với ba tiêu chí được đề cao: phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và tính bao trùm trong đời sống đô thị.

Vinpearl Dream Palace Hotel dẫn lối du khách vào chuyến “xuyên không” qua những nền văn minh - Ảnh: VP

Trong danh sách ứng viên có nhiều dự án đáng chú ý như NEOM ở Saudi Arabia, Masdar City ở UAE, Toyota Woven City ở Nhật Bản và Vinhomes Green Paradise của Việt Nam. Mỗi dự án có một cách tiếp cận khác nhau về đô thị tương lai.

Cần Giờ là một vùng đất có điều kiện tự nhiên rất đặc biệt, nằm ở cửa ngõ hướng ra biển của TP.HCM, với hệ sinh thái rừng ngập mặn được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới từ năm 2000.

Một trong những điều đáng quý nhất của Cần Giờ chính là những cánh rừng đước, những dòng sông, vùng cửa biển và cuộc sống của người dân gắn với thiên nhiên.

Bây giờ, khi một khu đô thị hiện đại đang được phát triển tại đây, diện mạo Cần Giờ trong vài chục năm tới sẽ hoàn toàn thay đổi.

Theo định hướng được công bố, Vinhomes Green Paradise hướng đến một mô hình đô thị sử dụng năng lượng sạch, giao thông xanh, công nghệ thông minh và những giải pháp phát triển bền vững.

Giao diện trang web bình chọn cho Cần Giờ - Ảnh chụp màn hình

Cách bình chọn cho Cần Giờ

Bước 1: Truy cập website chính thức của New7Wonders tại https://7wondersfc.com/vi/voting. Trang có giao diện tiếng Việt.

Bước 2: Tại ô tìm kiếm, nhập tên "Vinhomes Green Paradise" hoặc tìm ứng viên của Việt Nam, sau đó nhấn chọn.

Bước 3: Tiếp tục chọn thêm 6 ứng viên khác. Đây là một điểm cần lưu ý vì hệ thống yêu cầu mỗi người chọn đủ 7 dự án. Bạn có thể tìm hiểu thêm những đô thị ít được biết đến ở các quốc gia khác, đọc giới thiệu về ý tưởng quy hoạch, công nghệ và những giải pháp môi trường của họ. Biết đâu lại phát hiện những mô hình đô thị rất thú vị mà trước đây chúng ta chưa từng nghe đến.

Bước 4: Kiểm tra lại danh sách bảy lựa chọn, nhập họ tên, quốc gia và địa chỉ email theo hướng dẫn trên website.

Bước 5: Mở email để nhận mã xác minh gồm 7 chữ số, nhập mã vào hệ thống và hoàn tất bình chọn. Mỗi người chỉ được gửi một phiếu hợp lệ.

Theo lịch trình của ban tổ chức, giai đoạn bình chọn công khai đầu tiên kéo dài đến tháng 4-2027. Sau những vòng lựa chọn tiếp theo, danh sách 7 kỳ quan đô thị tương lai dự kiến được công bố vào ngày 31-10-2027, nhân Ngày đô thị thế giới.