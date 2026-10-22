Bà con xã Cần Giờ vui mừng đón dòng nước sạch

Anh Nguyễn Văn Hùng vui mừng khi dòng nước sạch tuôn chảy, giúp gia đình anh thuận tiện hơn trong sinh hoạt hằng ngày - Ảnh: ĐINH BÍCH

Ngày 22-10, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) đã đến tận nhà người dân ở một số nơi thuộc huyện Cần Giờ cũ để thi công lắp đặt đồng hồ nước. Việc lắp đồng hồ, đưa nước sinh hoạt về với khu vực xa trung tâm thành phố thể hiện nỗ lực của ngành cấp nước trong việc bảo đảm nguồn nước sạch an toàn, liên tục cho người dân.

Tại nhà anh Nguyễn Văn Hùng trên đường Giồng Cháy, ấp Tân Thạnh, xã Cần Giờ, niềm vui hiện rõ khi dòng nước máy tuôn chảy. Anh cho biết gia đình đã sử dụng nước máy do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ cung cấp từ năm 2018.

Tuy nhiên từ đầu tháng 10 nước bắt đầu chảy yếu, nên gia đình gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng, gia đình anh Hùng mua nước bình thêm. Sau khi được SAWACO hỗ trợ lắp đặt đồng hồ nước mới, anh Hùng phấn khởi nói: “Nước bây giờ quá tốt rồi, xài tiện lợi hơn nhiều”.

Cùng chung tình cảnh, bà Huỳnh Thị Sanh (73 tuổi, xã Cần Giờ) cũng trải qua thời gian dài nước sinh hoạt khá yếu. Bà nói: “Nước yếu lắm, tưới cây cũng không lên, chưa kể việc nấu ăn, tắm rửa và các sinh hoạt thường ngày đều gặp nhiều khó khăn”.

Với người cao tuổi như bà Sanh, việc thiếu nước sinh hoạt không chỉ gây bất tiện mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống. Vì vậy khi được ngành cấp nước đến hỗ trợ lắp đặt đồng hồ và đường ống, bà Sanh không giấu được sự vui mừng: “Mừng quá, nước chảy mạnh quá, kéo được ống rồi”.

Theo báo cáo của Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ, nhu cầu sử dụng nước bình quân ngày tại bốn xã thuộc khu vực huyện Cần Giờ cũ tăng từ 16.998 khối năm 2025 lên 26.880 khối trong giai đoạn tháng 6 đến tháng 9-2026. Nhu cầu tăng nhanh tạo áp lực lên hệ thống cấp nước hiện hữu.

Để mở rộng khả năng phục vụ, SAWACO đã đầu tư thêm hơn 294km đường ống từ năm 2012 đến nay, nâng tổng chiều dài đường ống do đơn vị đầu tư tại khu vực lên hơn 334km.

Riêng tại xã Cần Giờ, hiện đơn vị triển khai 6 dự án phát triển mạng lưới cấp nước với tổng chiều dài hơn 70km, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Về lâu dài, ngành cấp nước định hướng nâng công suất các trạm bơm tăng áp, xây dựng thêm bể chứa và đầu tư tuyến ống truyền tải thứ hai về trung tâm Cần Giờ. Mục tiêu là đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng, từng bước hoàn thiện mạng lưới để đưa nước sạch đến từng hộ dân.

Nhân viên công ty cấp nước kiểm tra, vận hành hệ thống máy bơm và đường ống, góp phần bảo đảm nguồn nước sạch được cung cấp ổn định đến người dân xã Cần Giờ - Ảnh: ĐINH BÍCH

Nhân viên cấp nước thi công lắp đặt đồng hồ nước trực tiếp tại nhà người dân, giúp đưa nguồn nước sạch đến tận hộ gia đình, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày - Ảnh: CAM LY

Bà Huỳnh Thị Sanh (73 tuổi) cho biết nguồn nước máy tại nhà trước đây chảy yếu, không đủ phục vụ các nhu cầu sinh hoạt như nấu ăn, tắm rửa, thậm chí tưới cây cũng gặp khó khăn - Ảnh: CAM LY