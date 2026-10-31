Vinhomes Green Paradise bước vào vòng bình chọn toàn cầu '7 kỳ quan đô thị tương lai'

Chiến dịch “7 kỳ quan đô thị tương lai” là cuộc tìm kiếm các biểu tượng đô thị mới trên toàn cầu, tôn vinh những dự án và thành phố tiên phong về phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và lấy con người làm trung tâm.

Cuộc bầu chọn được kỳ vọng sẽ góp phần tái định nghĩa hình mẫu đô thị của thế kỷ 21.

Cột mốc quốc tế của đô thị Việt Nam

Được khởi động từ ngày 31-10-2025, chiến dịch đã trải qua giai đoạn tiếp nhận hồ sơ kéo dài một năm. Vượt qua hơn 260 ứng viên trên khắp thế giới, dự án Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) đã ghi tên trở thành Ứng viên Chính thức đầu tiên của chiến dịch.

Theo lộ trình do New7Wonders công bố, từ tháng 11-2026 đến tháng 4-2027, quá trình bình chọn công khai sẽ diễn ra để chọn ra danh sách 77 ứng viên. Từ danh sách này, hội đồng bầu chọn sẽ sàng lọc 28 ứng viên bước vào vòng chung kết.

Trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 10-2027, 28 dự án chung kết sẽ tiếp tục trải qua 3 vòng bình chọn toàn cầu trước khi danh sách "7 kỳ quan đô thị tương lai" chính thức được công bố vào ngày 31-10-2027.

Tổ chức New7Wonders từng được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới qua cuộc bầu chọn thành công “7 kỳ quan thiên nhiên mới” công bố năm 2011.

Theo New7Wonders, quy trình bình chọn được thiết kế đơn giản, thuận tiện. Người dân chỉ cần nhập họ tên, quốc gia, địa chỉ email và số điện thoại nếu muốn. Những thông tin chi tiết về thể lệ và các giai đoạn bình chọn sẽ được cập nhật trên website chính thức của New7Wonders.

Giải mã 3 tiêu chí cốt lõi từ Vinhomes Green Paradise

Xét theo các tiêu chuẩn của chiến dịch New7Wonders, đại đô thị biển Vinhomes Green Paradise ghi điểm ở 3 phương diện chính: môi trường và thiên nhiên, thành phố thông minh và lấy con người làm trung tâm.

Trong đó, với tiêu chí môi trường và thiên nhiên, dự án "ghi điểm" khi sở hữu vị trí tại huyện Cần Giờ (TP.HCM), nằm sát không gian biển và khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESCO công nhận. Trên tổng quy mô 2.870 ha, mật độ xây dựng dự kiến chỉ ở mức khoảng 17%, phần lớn diện tích còn lại (hơn 930 ha) được ưu tiên phát triển cây xanh và mặt nước.

Dự án định hướng ứng dụng các công nghệ hiện đại như Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị, vận hành và giám sát môi trường, giúp tối ưu hóa nguồn lực và đảm bảo an toàn vận hành.

Việc phát triển hạ tầng đô thị theo triết lý vị nhân sinh, quy hoạch đồng bộ hệ thống tiện ích dịch vụ toàn diện từ y tế, giáo dục, dưỡng lão, văn hóa, thể thao đến giải trí và ẩm thực theo tiêu chuẩn quốc tế giúp dự án được đánh giá là lấy con người làm trung tâm.

Bà Nguyễn Thu Hằng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinhomes, nhấn mạnh đô thị tương lai được định hình bởi các giá trị mang lại cho con người. Dự án Vinhomes Green Paradise được phát triển theo chuẩn mực ESG++, kết hợp hài hòa giữa chất lượng sống của cư dân, hạ tầng công nghệ, bảo vệ môi trường và giá trị kinh tế dài hạn. Sự kiện bình chọn toàn cầu là cơ hội để giới thiệu tầm nhìn phát triển đô thị Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

Về phía đơn vị tổ chức, ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc New7Wonders kiêm Chủ tịch chiến dịch, đánh giá đây không chỉ là một nền tảng bình chọn mà còn mở ra cuộc đối thoại toàn cầu về tương lai đô thị, tạo cơ hội cho công chúng khám phá và ủng hộ những địa danh xứng đáng làm biểu tượng toàn cầu.

Người dân trong nước và quốc tế có thể trực tiếp tham gia bình chọn cho dự án Vinhomes Green Paradise tại địa chỉ cổng thông tin chính thức: www.7wondersfc.com.