Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sẽ có hệ thống chiếu sáng mỹ thuật như những cây cầu nổi tiếng thế giới

Ngày 21-10, công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood tài trợ, Tập đoàn Đại Dũng chế tạo và lắp đặt vòm thép nhịp chính đã chính thức hợp long - Ảnh: Nutifood

Ngày 3-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đơn vị tài trợ đang đầu tư bổ sung hệ thống hạng mục chiếu sáng mỹ thuật cho cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Theo kế hoạch, hệ thống chiếu sáng mỹ thuật được thi công đồng bộ với công trình cầu, có kế hoạch hoàn thành, đưa vào khai thác phục vụ người dân vào ngày 23 tháng chạp (tức ngày 30-1-2027).

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, chiều dài khoảng 720m, rộng từ 6-11m. Công trình do Công ty cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tài trợ toàn bộ chi phí bao gồm cả hệ thống chiếu sáng cùng hệ thống phụ trợ. Cầu có nhịp chính vượt sông dài 187m, mang hình dáng chiếc lá dừa nước - hình ảnh gắn với văn hóa và cảnh quan đặc trưng của Nam Bộ.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, đây là công trình cầu bộ hành có thiết kế độc bản tại Việt Nam. Việc đầu tư thêm hệ thống chiếu sáng mỹ thuật sẽ tạo nên giá trị mới cho công trình, làm nổi bật hình thái kiến trúc và đưa cây cầu trở thành điểm nhấn cảnh quan đô thị về đêm, tương tự một số cây cầu nổi tiếng trên thế giới.

Trên thế giới, nhiều cây cầu đã trở thành biểu tượng cảnh quan khi kết hợp giữa kiến trúc cùng hệ thống chiếu sáng nghệ thuật độc đáo.

Điển hình là Millennium Bridge - cầu Thiên niên kỷ ở London (Anh), nơi hệ thống chiếu sáng góp phần tôn lên vẻ thanh thoát của cây cầu đi bộ bắc qua sông Thames. Hay như cầu Jacques Cartier ở Montreal (Canada), nổi bật với hệ thống chiếu sáng nghệ thuật có khả năng thay đổi theo thời gian và các sự kiện của thành phố.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết hệ thống chiếu sáng mỹ thuật được thiết kế đồng bộ trên toàn công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, kết hợp nhiều lớp ánh sáng tại các vị trí như vòm cầu, chân vòm, kết cấu thân vòm, trụ cầu và bệ móng. Ngoài ra, hệ thống còn bố trí đèn chiếu sáng khu vực mặt nước và thác nước, tạo hiệu ứng ánh sáng về đêm, tăng khả năng nhận diện kiến trúc và hình ảnh biểu tượng của công trình.

Ngôn ngữ chiếu sáng được thiết kế với những chuyển động ánh sáng tinh tế, gợi hình ảnh chiếc lá dừa nước trên mặt sông, vươn mình giữa không gian đô thị. Các chương trình màu sắc được lập trình theo lịch, với những kịch bản riêng cho các ngày trong tuần (thứ hai đến thứ sáu), cuối tuần (thứ bảy, chủ nhật) và các dịp lễ, sự kiện.

Cầu đi bộ kết hợp chiếu sáng mỹ thuật sẽ là điểm đến thu hút người dân đi bộ, chạy bộ vào buổi tối, du khách và những người yêu thích nhiếp ảnh, hoạt động, sự kiện cộng đồng. Từ đó kéo theo phát triển dịch vụ ven sông, góp phần vào chiến lược kinh tế đêm của TP.HCM.

Bên cạnh dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, thành phố đang triển khai nhiều công trình chỉnh trang, phát triển cảnh quan ven sông, mở thêm không gian công cộng giúp người dân ngắm cảnh, vui chơi và trải nghiệm - Ảnh: THUẬN VĂN



Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Great Wealth cũng đang tài trợ dự án xây dựng hai cầu bộ hành qua đường Tôn Đức Thắng và cải tạo, chỉnh trang cầu bến B và cầu bến C - Ba Son tại khu vực Bến Bạch Đằng. Sở Xây dựng TP.HCM cho biết doanh nghiệp sẽ đầu tư hoàn thành các hạng mục để đưa vào khai thác trước Tết - Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM

Đặc biệt, dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng khi hoàn thành sẽ mở không gian công cộng từ trên bờ đến mặt sông gắn với các công trình di sản và lịch sử phát triển của thành phố. Dự án có quy mô khoảng 73,3ha, tổng mức đầu tư 29.317 tỉ đồng, đã khởi công ngày 1-7 - Phối cảnh: Sun Group



Chỉ trong vài năm tới, hệ thống quảng trường, công viên, tuyến phố đi bộ và các công trình phụ trợ sẽ gia tăng khả năng tiếp cận không gian ven sông cho người dân, du khách, đưa sông Sài Gòn trở thành không gian sinh hoạt, văn hóa và cảnh quan đặc trưng của thành phố. Trong ảnh là phối cảnh trục đường Nguyễn Tất Thành cùng kiến trúc đặc trưng bên bờ sông Sài Gòn được bảo tồn, cải tạo - Ảnh: Sun Group