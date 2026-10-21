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Thời sự

Pháo hoa rực sáng trên cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, dự kiến hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2027

tác giả
THUẬN VĂN
và 4 tác giả khác
THUẬN VĂN
THUẬN VĂN
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC
HỮU DUY
HỮU DUY
NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI
ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

Tối 21-10, siêu sà lan cùng hệ khung đỡ nặng 2.000 tấn đã được các đơn vị phối hợp nhịp nhàng rút khỏi vị trí thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn trong tiếng còi tàu, tiếng reo hò và hình ảnh pháo hoa rực sáng.

Pháo hoa rực sáng trên cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, dự kiến hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2027 - Ảnh 2.

Sau hồi còi vang lên là màn pháo hoa tại công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh: HỮU DUY

Sau khi siêu sà lan cùng hệ khung đỡ nặng 2.000 tấn rút khỏi vị trí thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, tuyến sông được thông thoáng trở lại. Nhìn từ trên cao, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã thành hình rõ nét. 

Theo ông Đường Phúc Lợi - Giám đốc Nhà máy Đại Dũng Shipyard, sau khi hợp long, các đơn vị thi công sẽ tập trung hoàn thiện mặt cầu, lắp đặt lan can, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật và cảnh quan hai đầu cầu. 

Các hạng mục này sẽ từng bước định hình diện mạo hoàn chỉnh cho cây cầu và không gian đi bộ ven sông. Sau khi hoàn thiện, cầu sẽ được thử tải trước khi đưa vào sử dụng. Theo kế hoạch, cây cầu sẽ được đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán 2027.

Công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tài trợ, với kinh phí hơn 1.000 tỉ đồng, trong đó vòm thép nhịp chính hình lá dừa nước cùng kết cấu nặng 3.400 tấn do Tập đoàn Đại Dũng thi công, lắp đặt.

Pháo hoa rực sáng trên cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, dự kiến hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2027 - Ảnh 3.

Nhiều người dùng điện thoại để ghi lại màn pháo hoa tại công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh: NGỌC KHẢI

Pháo hoa rực sáng trên cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, dự kiến hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2027 - Ảnh 4.

Pháo hoa rực rỡ trên công trường xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn tối 21-10 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Pháo hoa rực sáng trên cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, dự kiến hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2027 - Ảnh 5.

Lúc 18h, sà lan đã di chuyển phần lớn ra khỏi nhịp cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh: HỮU DUY

Pháo hoa rực sáng trên cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, dự kiến hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2027 - Ảnh 6.
Pháo hoa rực sáng trên cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, dự kiến hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2027 - Ảnh 7.

Công tác thu hồi dây neo kết nối tạm sà lan với 2 bờ được hoàn thành lúc 18h10 tối 21-10. Sau đó đội tàu lai dắt bắt đầu kéo sà lan về phía hạ lưu hướng Bến Nhà Rồng - Ảnh: THUẬN VĂN

Pháo hoa rực sáng trên cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, dự kiến hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2027 - Ảnh 8.

Trong buồng lái tàu VNL Vision, thuyền trưởng Trịnh Xuân Mơ hiệp đồng cùng các tàu và hoa tiêu rút sà lan rời vị trí theo kế hoạch - Ảnh: THUẬN VĂN

Pháo hoa rực sáng trên cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, dự kiến hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2027 - Ảnh 9.

18h30 tối 21-10, đội tàu lai dắt hoàn tất việc kéo sà lan khỏi khu vực hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh: THUẬN VĂN

Pháo hoa rực sáng trên cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, dự kiến hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2027 - Ảnh 10.

Sà lan nâng đỡ nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã tách ra và đi dọc theo dòng nước hướng về khu vực Bến Nhà Rồng - Ảnh: HỮU DUY

Pháo hoa rực sáng trên cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, dự kiến hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2027 - Ảnh 11.

Những công trình rực rỡ ánh đèn - Ảnh: HỮU DUY

Một doanh nghiệp tặng 300 triệu đồng cho kỹ sư, công nhân tham gia hợp long cầu đi bộ

Chiều 21-10, bà Đào Thị Thoại Châu - Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Thực phẩm Bình Tây - đã trực tiếp trao tặng 300 triệu đồng cho cán bộ, công nhân viên các nhà thầu tham gia trực tiếp quá trình hợp long cầu đi bộ.

Đây là phần quà động viên mà doanh nghiệp muốn tri ân đội ngũ kỹ sư, công nhân đã làm việc liên tục ngày đêm, góp sức đưa nhịp vòm thép vào vị trí, hoàn thành công tác hợp long cây cầu đi bộ.

Sau màn pháo hoa, sà lan cùng hệ khung đỡ 2.000 tấn rút khỏi cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh 1.

Đội ngũ trực tiếp thực hiện hợp long cây cầu tiếp nhận phần quà từ doanh nghiệp - Ảnh: Tập đoàn Đại Dũng

Sau màn pháo hoa, sà lan cùng hệ khung đỡ 2.000 tấn rút khỏi cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh 12.Sáng 21-10 đã chính thức hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Sau nhiều giờ triển khai thực hiện, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood tài trợ, Tập đoàn Đại Dũng làm vòm thép đã chính thức hợp long lúc 8h ngày 21-10.

THUẬN VĂN - TRÍ ĐỨC - HỮU DUY - NGỌC KHẢI - ĐỨC PHÚ
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    Chủ đề: pháo hoa sông Sài Gòn cầu đi bộ sà lan

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