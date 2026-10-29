Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn cao bằng cầu Ba Son, Thủ Thiêm, tàu thuyền tấp nập ngược xuôi

Toàn cảnh cầu đi bộ hình lá dừa nước vượt sông Sài Gòn kết nối bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn) với công viên bờ sông Thủ Thiêm (phường An Khánh) sau hợp long - Ảnh: THUẬN VĂN

Ngày 21-10 vừa qua, công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood tài trợ, Tập đoàn Đại Dũng chế tạo và lắp đặt vòm thép nhịp chính đã chính thức hợp long.

Cầu có chiều dài khoảng 720m, rộng 7 - 11m, khổ thông thuyền rộng 80m, tĩnh không 10m, nối trung tâm TP.HCM hiện hữu với khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nhịp chính vòm thép dài 187m được thiết kế rất đặc biệt, lấy cảm hứng từ lá dừa nước. Hiện công trình đang được chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện để đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán 2027.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ ngày 28-10, tại khu vực thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, các công nhân và kỹ sư đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối.

Phía bên dưới, hoạt động lưu thông của tàu thuyền vẫn diễn ra rất sôi động. Đặc biệt, những chuyến sà lan chở container, tàu hàng tải trọng lớn lướt qua dưới nhịp cầu đi bộ một cách thuận lợi và an toàn.

Theo thống kê của Tuổi Trẻ, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có chiều cao tĩnh không 10m, tương đương cầu Ba Son và cầu Thủ Thiêm. Mức tĩnh không này cao hơn giới hạn 9,5m được nêu trong quy hoạch đối với các đoạn tuyến đường thủy nội địa trên sông Sài Gòn, có tĩnh không tiêu chuẩn từ 7m đến 9,5m tùy từng đoạn.

Nhìn vào bảng số liệu cho thấy hiện tại tĩnh không và khẩu độ khoang thông thuyền của các cây cầu đều đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của tuyến đường thủy nội địa - Lập bảng: ĐỨC PHÚ

Tĩnh không là chiều cao thông thuyền theo phương đứng, được xác định từ mực nước thông thuyền thiết kế đến điểm thấp nhất của kết cấu cầu để tàu thuyền qua lại an toàn. Tùy theo cấp kỹ thuật đường thủy, đặc điểm luồng tuyến theo quy hoạch cùng định hướng phát triển không gian đô thị, các công trình cầu hoặc các công trình vượt sông khác sẽ được thiết kế chiều cao để đảm bảo các quy định.

Việc xác định tĩnh không cầu phải được xem xét trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án, trên cơ sở quy hoạch và có ý kiến chấp thuận của Cục Hàng hải và Đường thủy nội địa Việt Nam.

Tĩnh không một số cây cầu bắc qua sông Sài Gòn - Đồ họa: ĐỨC PHÚ

Tàu thuyền lưu thông dưới cầu đi bộ qua sông Sài Gòn vừa được Tuổi Trẻ ghi nhận

Với chiều cao tĩnh không 10m, cầu đi bộ hình lá dừa nước có chiều cao tương đương với các cây cầu lân cận như cầu Thủ Thiêm và cầu Ba Son - Ảnh: THUẬN VĂN

Sà lan xếp hai tầng container đi qua dưới nhịp cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, minh chứng cho khả năng đáp ứng tốt của tĩnh không công trình - Ảnh: THUẬN VĂN

Hoạt động giao thông thủy qua lại khu vực cầu đi bộ hình lá dừa nước vẫn diễn ra tấp nập, nhộn nhịp mỗi ngày - Ảnh: THUẬN VĂN

Dù thời tiết nhiều ngày qua tại trung tâm TP.HCM nắng gay gắt, đội ngũ kỹ sư và công nhân trên công trường vẫn miệt mài làm việc để kịp tiến độ hoàn thành công trình - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Cầu Ba Son cũng là một trong những công trình kết nối khu đô thị Thủ Thiêm với khu vực trung tâm TP.HCM có tĩnh không 10m - Ảnh: THUẬN VĂN

Ngoài cầu Ba Son, cầu Thủ Thiêm cũng là một trong những công trình bắc qua sông Sài Gòn có tĩnh không cao 10m - Ảnh: THUẬN VĂN

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn vươn mình kết nối đôi bờ, hòa cùng chuỗi công trình biểu tượng đã và đang định hình một diện mạo đô thị TP.HCM ngày càng hiện đại và giàu sức sống - Ảnh: THUẬN VĂN

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn cùng dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng (khởi công ngày 1-7) khi hoàn thành sẽ mở không gian công cộng từ trên bờ đến mặt sông gắn với các công trình di sản và lịch sử phát triển của thành phố - Phối cảnh: Sun Group



Đây là phối cảnh cầu Thủ Thiêm 4 - dự án đang được thành phố chuẩn bị thủ tục để khởi công trong năm 2026. Thành phố cùng các cơ quan liên quan đang nghiên cứu triển khai các cảng hành khách quốc tế với ba phân khúc cỡ tàu. Trong đó bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu đón tàu khách đến 225.000 GT, khu vực Mũi Đèn Đỏ cho tàu đến 60.000 GT và phía hạ lưu cầu Thủ Thiêm 4 (cảng Tân Thuận, Tân Thuận Đông và Bến Nghé) phục vụ cỡ tàu đến 30.000 GT và phương tiện thủy nội địa.

