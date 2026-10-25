1.832 tỉ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng metro số 2 Bến Thành - Thủ Thiêm

Theo kế hoạch, metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm sẽ đưa vào vận hành từ quý 3-2030 - Ảnh: Tập đoàn THACO

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành và đơn vị liên quan, đề nghị góp ý thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ tuyến metro số 2 (Bến Thành - Thủ Thiêm).

Theo hồ sơ, tuyến có điểm đầu tại ga Bến Thành (phường Bến Thành), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (phường Bình Trưng), chiều dài khoảng 6,78km, đi qua các phường Bến Thành, Sài Gòn, An Khánh và Bình Trưng.

Diện tích dự kiến giải phóng mặt bằng phục vụ dự án khoảng 4,7ha, tập trung tại phường An Khánh với 0,71ha và phường Bình Trưng với khoảng 3,99ha. Dự kiến có khoảng 43 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 4 trường hợp dự kiến giải tỏa toàn bộ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, tổng mức đầu tư đề xuất của dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là khoảng 1.831,6 tỉ đồng, sử dụng vốn ngân sách TP.HCM. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2027.

Để có cơ sở tổng hợp, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát hồ sơ, góp ý đối với những nội dung thuộc phạm vi quản lý.

Theo đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc được đề nghị rà soát sự phù hợp của phương án tuyến, vị trí công trình với các quy hoạch đã được phê duyệt; xác định những nội dung cần điều chỉnh (nếu có) và ảnh hưởng đến ranh, khối lượng giải phóng mặt bằng. Đồng thời, rà soát phạm vi đường sắt, hành lang an toàn đường sắt và các nội dung quy hoạch liên quan.

Sở Xây dựng rà soát sự phù hợp của báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý; đánh giá tính kết nối, sự đồng bộ và nguy cơ trùng lắp, giao cắt với các công trình hạ tầng hiện hữu hoặc dự kiến triển khai trong khu vực, gồm các dự án đường sắt, đường bộ.

UBND các phường có tuyến đi qua được đề nghị đối chiếu ranh dự án với địa giới hành chính và hiện trạng quản lý; rà soát diện tích thu hồi đất, số trường hợp bị ảnh hưởng, trường hợp thu hồi một phần hoặc toàn bộ, cũng như khả năng chồng lấn với các dự án khác.

Các địa phương đồng thời xác định nhu cầu, đối tượng và địa điểm bố trí tái định cư, tạm cư; khả năng chuẩn bị quỹ nhà, đất; phương án hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và giải quyết việc làm cho người dân bị ảnh hưởng.

Hành lang metro kết nối hai sân bay Metro số 2 (Bến Thành - Thủ Thiêm) là một đoạn tuyến quan trọng trên hành lang giao thông chiến lược kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành (kết hợp cùng metro số 2 Bến Thành - Tham Lương và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành). Dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương đã được khởi công từ tháng 1-2026, còn metro số 2 Bến Thành - Thủ Thiêm đã được khởi công vào 4-2026. Trong khi đó, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành chuẩn bị khởi công. Dự án metro số 2 Bến Thành - Thủ Thiêm do nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh triển khai, thực hiện theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Tổng mức đầu tư khoảng 36.744 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành từ quý 3-2030.