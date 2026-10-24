Nhìn lại toàn cảnh hải trình 124km đưa 'lá dừa nước thép' về hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Nửa cuối tháng 10-2026, sự quan tâm của người dân TP.HCM dường như hướng trọn về cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, khi công trình nghìn tỉ bước vào giai đoạn hợp long - Ảnh: THUẬN VĂN

Cầu đi bộ ngàn tỉ do Nutifood tài trợ với vòm thép 3.400 tấn, do Tập đoàn Đại Dũng thi công đã được hợp long.

Phóng viên Tuổi Trẻ đã ghi lại trọn vẹn hành trình hạ thủy, lai dắt vòm thép dài 187m - nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn từ Khu công nghiệp Đông Xuyên (phường Rạch Dừa) vượt hải trình dài 124km về trung tâm TP.HCM.



Hành trình ấy không chỉ là kỳ tích kỹ thuật của một trong những công trình dấu ấn của TP.HCM, mà còn là câu chuyện đầy cảm xúc về sự nỗ lực, tiến bộ về kỹ thuật và sự hào sảng.

2h30 sáng 16-10, sau hơn 4 giờ tập trung cao độ xuyên đêm, đội ngũ kỹ sư và hàng trăm công nhân nhà máy Đại Dũng (đơn vị thi công, lắp dựng nhịp chính cầu đi bộ) đã hoàn tất việc hạ thủy kết cấu vòm thép dài 187m lên siêu sà lan.

Rạng sáng 18-10, phóng viên Tuổi Trẻ đã có mặt trên đoàn tàu lai dắt, để ghi nhận hải trình 124km đầy thách thức đưa nhịp chính cầu đi bộ về trung tâm TP.HCM để hợp long.

Từ nhà máy Đại Dũng, đoàn tàu đã vượt qua vịnh Gành Rái, phao số 0 - Soài Rạp, đi dọc biển Cần Giờ, cảng quốc tế Long An rồi neo đậu tại phao SR05 Cần Giờ. Giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên sông nước, mỗi hải lý di chuyển là một thử thách lớn đối với đội tàu lai dắt và các lực lượng hỗ trợ.

Sáng 19-10, phóng viên Tuổi Trẻ tiếp tục theo sát sà lan chở "chiếc lá dừa nước bằng thép" tiến vào vùng nước trung tâm TP.HCM. Từ góc máy tiếp cận trên sông lẫn hình ảnh flycam trên cao, nhịp cầu khổng lồ di chuyển qua cầu Bình Khánh, Mũi Đèn Đỏ, cầu Phú Mỹ, rồi tiến sát khu đảo Kim Cương và Bến Nhà Rồng hiện lên vô cùng sống động.

Lúc 14h45 chiều 19-10, sau 2 ngày di chuyển, đoàn tàu lai dắt đưa vòm thép hình lá dừa nước đến khu vực thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Trực tiếp trên tàu lai dắt, phóng viên ghi nhận sự tập trung cao độ đến nghẹt thở của từng hoa tiêu, thuyền trưởng khi điều khiển sà lan lướt qua những khúc cua hẹp của sông Sài Gòn.

Trên bờ, hình ảnh hàng trăm người dân đứng kín các tàu nhà hàng như Elisa và ven bờ Bến Bạch Đằng vẫy cờ chào đón đầy xúc động, minh chứng cho sức hút của công trình mang linh hồn Nam Bộ này.

Có lẽ đã 16 năm, kể từ cuộc lai dắt các đốt hầm Thủ Thiêm năm 2010, người dân thành phố mới lại có dịp chứng kiến một cuộc vận chuyển công trình quy mô lớn đến vậy trên những dòng sông quen thuộc.

Điều đọng lại trong chúng tôi không chỉ là khối thép hàng ngàn tấn, mà còn là những ánh mắt chăm chú, háo hức từ hai bờ. Cây cầu chưa đón một bước chân nào, vậy mà đã làm bao người muốn đến gần, muốn lưu giữ một khoảnh khắc của thành phố đang đổi thay.

Mời bạn đọc cùng nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng từ hạ thủy, lai dắt đến thời khắc hợp long của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn:

22h đêm 15-10, nhịp vòm thép hình lá dừa nước - nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - bắt đầu hạ thủy xuyên đêm tại cảng Đông Xuyên - Ảnh: THUẬN VĂN - TRÍ ĐỨC

2h30 ngày 16-10, kết cấu vòm thép dài 187m, nặng 3.400 tấn đã yên vị an toàn trên siêu sà lan trong tiếng vỗ tay hò reo của hàng trăm kỹ sư, công nhân giữa màn đêm - Ảnh: THUẬN VĂN

4h30 sáng 18-10, tại khu vực cảng Nhà máy Đại Dũng (phường Rạch Dừa), đội hình tàu kéo và tàu lai dắt sà lan chở vòm thép cầu đi bộ tập kết đầy đủ, sẵn sàng cho hành trình 124km về trung tâm TP.HCM - Ảnh: THUẬN VĂN





Đúng 5h40 sáng 18-10, đoàn tàu lai dắt chính thức rời cảng, bắt đầu hành trình di chuyển về trung tâm TP.HCM - Ảnh: THUẬN VĂN

Hiệp đồng cùng đội tàu lai dắt trong quá trình di chuyển, thuyền trưởng tàu VNL Furture Vũ Hà Lưu chia sẻ đây là chuyến lai dắt lớn nhất và xa nhất mà anh từng thực hiện trên luồng sông, cũng là chuyến nhiều cảm xúc nhất - Ảnh: THUẬN VĂN

Trưa 18-10, đoàn tàu lai dắt đi qua Cần Giờ, nơi dự án khu đô thị lấn biển đang dần định hình diện mạo mới - Ảnh: THUẬN VĂN

Đến 16h cùng ngày, vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã vượt 65km, đến cảng quốc tế Long An, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh, trên tuyến sông Soài Rạp - Ảnh: THUẬN VĂN

Lúc 7h10 ngày 19-10, đoàn tàu lai dắt sà lan di chuyển đến khu vực cầu Bình Khánh - Ảnh: HỮU DUY

Lúc 8h, bên trong buồng lái, thuyền trưởng tàu VNL VOYAGER Hồ Đăng Thái liên tục trao đổi bộ đàm, hiệp đồng di chuyển qua khu vực phà Bình Khánh cùng các lực lượng hỗ trợ - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Lúc 9h50 sáng 19-10, đoàn tàu lai dắt đến khu vực Mũi Đèn Đỏ (phường Tân Thuận, TP.HCM) - Ảnh: HỮU DUY

Đến 10h23, siêu sà lan chở vòm thép cùng đoàn tàu lai dắt dần tiến qua cầu Phú Mỹ. Các tàu liên tục bật còi báo động để cảnh báo - Ảnh: HỮU DUY

Khoảng 11h30, đoàn tàu lai dắt qua khúc cua sông Sài Gòn khu đảo Kim Cương, bám sát bờ khu vực cảng Bến Nghé - Ảnh: CHÂU TUẤN

Lúc 15h chiều 19-10, siêu sà lan chở vòm thép đã về đến khu vực xây dựng công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, hàng trăm người dân nồng nhiệt vẫy cờ chào đón - Ảnh: CHÂU TUẤN

Rạng sáng 21-10, các đơn vị thi công đưa sà lan chở vòm thép nặng khoảng 3.400 tấn vào vị trí hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Đến 7h30, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất và sẵn sàng hợp long cầu - Ảnh: HỮU DUY

Tại đài chỉ huy hợp long, phóng viên ghi nhận có khoảng 200 kỹ sư, cán bộ công nhân viên tập trung cao độ để toàn bộ quá trình hợp long cây cầu được diễn ra an toàn, đúng kế hoạch được giao. Tiếng trao đổi giữa các bên diễn ra liên tục. Đây là công đoạn phức tạp nhất trong quá trình hợp long - Ảnh: THUẬN VĂN

Sau nhiều giờ triển khai thực hiện, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood tài trợ, Tập đoàn Đại Dũng làm vòm thép đã chính thức hợp long lúc 8h ngày 21-10. Cầu có tĩnh không 10m, tương tự với cầu Ba Son, bảo đảm điều kiện lưu thông đường thủy trên sông Sài Gòn - Ảnh: HỮU DUY



Tối 21-10, siêu sà lan cùng hệ khung đỡ nặng 2.000 tấn đã được các đơn vị phối hợp nhịp nhàng rút khỏi vị trí thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn trong tiếng còi tàu, tiếng reo hò và hình ảnh pháo hoa rực sáng - Ảnh: THUẬN VĂN - HỮU DUY

Biểu tượng mới của TP.HCM Đúng 8h sáng 21-10, nhịp cầu chính thức được cẩu lắp và khớp nối hoàn chỉnh trong tiếng còi tàu vang dội cả một khúc sông Sài Gòn. Việc hợp long thành công không chỉ nối liền khoảng cách giữa đôi bờ Bến Bạch Đằng - Thủ Thiêm, mà còn lưu giữ trọn vẹn dấu ấn của những con người ngày đêm bám trụ trên công trường. Xuyên suốt hành trình ấy, những hình ảnh, thước phim của Tuổi Trẻ đã chuyển tải chân thực tâm tư của người dân, Công ty Nutifood (đơn vị tài trợ) và Tập đoàn Đại Dũng (nhà thầu thi công). Khép lại chuỗi ngày tác nghiệp đầy nhiệt huyết, những hình ảnh trực tiếp từ hiện trường đã góp phần lan tỏa về một công trình, biểu tượng mới của TP.HCM, sẵn sàng chào đón người dân và du khách vào cuối năm 2026.