Đoàn tàu lai dắt chia tay trung tâm TP.HCM sau hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Người dân chụp ảnh cầu đi bộ qua sông Sài Gòn trong lúc tập thể dục sáng 23-10 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Từ 5h sáng 23-10, đoàn tàu lai dắt vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn vang ba hồi còi, chào tạm biệt trung tâm TP.HCM, bắt đầu hành trình trở về cảng Đại Dũng (phường Rạch Dừa) sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa vòm thép vào vị trí hợp long.

Công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood tài trợ, Tập đoàn Đại Dũng đảm nhiệm thi công, lắp đặt kết cấu vòm thép.

Theo kế hoạch, đoàn lai dắt gồm các tàu VNL Vision, VNL 05 và VNL 07 kéo siêu sà lan cùng hệ khung đỡ, di chuyển theo luồng sông Lòng Tàu thay vì luồng Soài Rạp như hành trình trước đó.

Xuất phát từ khu vực bến Bạch Đằng trên sông Sài Gòn, đoàn tàu xuôi dòng, lần lượt đi qua đảo Kim Cương, cầu Phú Mỹ, Mũi Đèn Đỏ rồi tiến về khu vực phà Bình Khánh.

Tại đây, đoàn lai dắt sẽ đi thẳng vào sông Lòng Tàu, thay vì rẽ phải vào luồng Soài Rạp. Sau khi qua cầu Phước Khánh, đoàn tiếp tục men theo dòng sông, đi qua các khu vực Thiềng Liềng, Thạnh An, tiến ra vịnh Gành Rái để trở về cảng Đại Dũng.

5h sáng 23-10, đoàn tàu lai dắt kéo theo siêu sà lan và hệ khung đỡ tạm biệt trung tâm TP.HCM, trở về Vũng Tàu sau khi hoàn thành hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh: HỮU DUY

Tàu, sà lan lưu thông trên sông Sài Gòn, đoạn qua khu vực cầu đi bộ chính thức hợp long ngày 21-10 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Hành trình lần này dài khoảng 100km, rút ngắn 20km so với quãng đường kéo sà lan từ Vũng Tàu về trung tâm TP.HCM. Đoàn tàu dự kiến cập cảng vào khoảng 18h cùng ngày.

Trước đó, rạng sáng 18-10, đoàn tàu lai dắt đã khởi hành từ Vũng Tàu, kéo theo vòm thép hình lá dừa nước nặng 3.400 tấn, bắt đầu hành trình dài 124km về bến Bạch Đằng. Chuyến đi kéo dài gần hai ngày, đưa kết cấu vòm thép khổng lồ đến trung tâm thành phố để phục vụ công tác lắp đặt cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Đến sáng 21-10, các tàu lai dắt phối hợp xoay chuyển sà lan, đưa vòm thép vào đúng vị trí giữa hai trụ cầu ở hai bờ sông. Các đơn vị sau đó tiếp tục vi chỉnh, hiệu chuẩn và kiểm tra các thông số kỹ thuật, chuẩn bị cho thời khắc hợp long.

8h sáng cùng ngày, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chính thức hợp long, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình thi công công trình. Đến chiều, các đơn vị phối hợp rút sà lan cùng hệ khung đỡ nặng khoảng 2.000 tấn, hoàn tất công đoạn đưa vòm thép vào vị trí.

Sau khi hợp long, các kỹ sư tiếp tục đo lại hình dáng toàn bộ cây cầu, kiểm tra độ vồng, lực căng cáp, các mối nối và khả năng chịu lực của kết cấu thép. Các số liệu đo được sẽ được so với thiết kế, đồng thời cây cầu tiếp tục được theo dõi trong quá trình hoàn thiện.

Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ hoàn thiện mặt cầu, lắp lan can, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật và cảnh quan ở hai đầu cầu. Cầu còn có các phần như thảm nhựa mặt cầu, hệ thống âm thanh, thang máy, thang cuốn cùng một số chi tiết kiến trúc và cảnh quan.

Theo kế hoạch, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dự kiến hoàn thiện và đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán 2027.

Hành trình trở về, đoàn tàu lai dắt đi theo luồng Lòng Tàu dài khoảng 100km - Ảnh: HỮU DUY

Anh Ngọc Thuấn cùng vợ tập thể dục sáng tranh thủ lưu lại những bức hình cùng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đang dần hình thành - Ảnh: HỮU DUY

Ông Huy Lợi vui vẻ check-in cùng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh: HỮU DUY

Sà lan dễ dàng đi qua gầm cầu đi bộ vừa hợp long - Ảnh: HỮU DUY

Theo kế hoạch, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dự kiến hoàn thiện và đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán 2027 - Ảnh: NGỌC KHẢI