Sau hợp long, khi nào cầu đi bộ qua sông Sài Gòn hoàn thiện?

Khoảnh khắc vòm cầu đi bộ được đẩy vào vị trí hợp long trên sông Sài Gòn sáng 21-10 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tài trợ, Tập đoàn Đại Dũng thi công (nối trung tâm TP.HCM hiện hữu với Thủ Thiêm) được hợp long ngày 21-10.

Sau hợp long vẫn còn nhiều công đoạn được tiếp tục thi công hoàn thiện để đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán 2027. Vậy những hạng mục hoàn thiện tiếp theo là gì?

Đo lại kết cấu, kiểm tra độ rung

Theo phương án thiết kế, sau khi hợp long, các kỹ sư tiếp tục đo lại hình dáng toàn bộ cây cầu, kiểm tra độ vồng, lực căng cáp, các mối nối và khả năng chịu lực của kết cấu thép. Các số liệu đo được sẽ được so với thiết kế, đồng thời cây cầu tiếp tục được theo dõi trong quá trình hoàn thiện.

Cây cầu này có nhịp chính dài 187m, không có trụ giữa sông. Phần vòm thép là kết cấu cong ba chiều, được ghép từ nhiều đoạn thép có bán kính cong khác nhau. Vì vậy, kích thước và vị trí của từng đoạn thép được kiểm tra trong quá trình lắp ráp để giữ đúng hình dáng của cầu.

Độ vồng của cầu cũng được kiểm tra sau khi hợp long. Đây là phần cong được tạo trước trong quá trình chế tạo để bù phần võng của cầu khi chịu tải. Việc tạo độ vồng dựa trên quá trình gia công, lắp ráp và số liệu đo thực tế, nên sau khi hợp long phải tiếp tục kiểm tra lại.

Một phần việc quan trọng khác là kiểm tra độ rung, vì đây là cầu dành cho người đi bộ, kỹ sư sẽ đo gia tốc và tần số dao động tự nhiên để biết cầu rung như thế nào khi có người đi lại.

Kết quả đo độ rung cùng với kết quả thử tải sẽ cho biết khả năng chịu lực, độ ổn định và mức độ rung của cầu. Nếu cần hạn chế rung lắc, từ kết quả đo, các kỹ sư sẽ tính giải pháp phù hợp.

Pháo hoa tại nhịp cầu đi bộ tối 22-10 - Ảnh : HỮU DUY

Hoàn thiện mặt cầu đi bộ rồi thử tải

Trong thời gian tới, phần việc được tiếp tục làm mà người dân đứng bên bờ sông cũng có thể dễ dàng nhìn thấy là hoàn thiện mặt cầu, lắp lan can, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật và cảnh quan ở hai đầu cầu. Cầu còn có các phần như thảm nhựa mặt cầu, hệ thống âm thanh, thang máy, thang cuốn cùng một số chi tiết kiến trúc và cảnh quan.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc cao cấp dự án Nutifood - chia sẻ: "Việc hợp long thành công là một cột mốc rất đáng mừng sau quá trình chuẩn bị và thi công với nhiều yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Chúng tôi trân trọng nỗ lực của các đơn vị thiết kế, tư vấn, giám sát và thi công đã cùng nhau đưa dự án đến giai đoạn quan trọng này.

Sau hợp long vẫn còn nhiều phần việc phải làm, đặc biệt là kiểm tra, hoàn thiện và các bước cần thiết trước khi cầu mở cửa.

Phối cảnh cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sau khi hoàn thiện

Còn ông Đặng Xuân Hải - Chỉ huy trưởng công trình của Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương, đơn vị thi công cầu chính - cho biết: "Sau hợp long nhà thầu sẽ tập trung nhân lực thi công để đảm bảo tiến độ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật đề ra và đặc biệt là tính thẩm mỹ cao của công trình biểu tượng này".

Sau khi hoàn thiện, cầu sẽ được thử tải. Đây là bước kiểm tra khả năng chịu tải của cây cầu trước khi mở cửa cho người dân. Việc thử tải sẽ theo phương án đã được phê duyệt.

Theo kế hoạch, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dự kiến hoàn thiện và đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán 2027.

Thêm không gian bên sông Cây cầu đi bộ này không chỉ giúp người dân và du khách đi bộ thuận tiện giữa khu vực trung tâm thành phố và Thủ Thiêm, mà còn có thể trở thành không gian công cộng để dạo bộ, ngắm sông Sài Gòn và nhìn thành phố từ một góc khác. Thiết kế cầu lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước Nam Bộ, góp thêm một điểm nhấn cho cảnh quan hai bờ sông và đặc biệt là các hoạt động về đêm.