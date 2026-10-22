Hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn: Nối nhịp bờ vui

Đúng 8h sáng 21-10, từng hồi còi tàu vang lên báo hiệu nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chính thức hợp long thành công. Pháo hoa chúc mừng được bắn trên sông - Ảnh: HỮU DUY

Với người gắn bó thành phố 25 năm như tôi, niềm vui ấy còn gợi một mong mỏi: mỗi công trình mới sẽ đưa người dân đến gần nhau hơn, mang lại những ngày sống thuận tiện, an toàn và đáng yêu hơn.

Lòng rộn ràng hơn

Đọc tin cầu đi bộ qua sông Sài Gòn hoàn thành hợp long ngày 21-10, tôi thấy lòng mình rộn lên. Một chiếc lá dừa nước bằng thép đang nối hai bờ. Dáng hình thân thuộc của miền sông nước bước vào kiến trúc hiện đại, khiến công trình có vẻ gần gũi ngay từ khi chưa đón những bước chân đầu tiên.

25 năm - một phần tư thế kỷ gắn bó với TP.HCM - đủ để tôi hiểu vì sao một nhịp cầu có thể làm nhiều người vui đến vậy. Thành phố đã đi qua bao đổi thay, còn tình cảm dành cho nơi này lớn lên từ những điều rất cụ thể: một con đường bớt chật, một bờ sông thêm chỗ ngồi, một con kênh xanh lại...

Từ hầm Thủ Thiêm thông xe năm 2011 đến cầu Ba Son năm 2022, đôi bờ đã có thêm những đường nối. Mỗi công trình mở một lối đi, đồng thời thay đổi cách người dân hình dung về thành phố của mình. Dòng sông vẫn ở đó, nhưng khoảng cách trong đời sống đã khác, gần gũi hơn qua từng hành trình.

Lần này, cây cầu dài khoảng 720m, mặt cầu rộng 6-11m, vốn xây dựng gần 1.000 tỉ đồng do Nutifood tài trợ, dành một lối qua sông cho người đi bộ. Giữa đô thị thường xuyên hối hả, được thong thả bước qua sông cũng là một tiện ích đáng quý. Thành phố cần cả những không gian để người ta sống chậm, ngắm nhìn cuộc sống trôi trong yên bình.

Hợp long chưa phải khánh thành. Công trình còn phải hoàn thiện, kiểm định, nghiệm thu; dự kiến khai thác dịp Tết Nguyên đán 2027. Sự phân biệt ấy cần thiết để niềm vui có điểm tựa chắc chắn. Người dân có quyền chờ ngày mở cửa, và càng có quyền đòi hỏi một cây cầu an toàn, vận hành tốt sau ngày ấy.

Nhìn rộng hơn, những kết nối đang dần đi vào nhịp sống. Metro số 1 khai thác thương mại từ ngày 22-12-2024, đã phục vụ khoảng 39,2 triệu lượt hành khách tính đến 30-9-2026. Riêng 9 tháng đầu năm nay, lượng khách hơn 18 triệu lượt, tăng khoảng 17,5% so với cùng kỳ. Những con số cho thấy nhu cầu đi lại bằng phương tiện công cộng.

Tôi thích nghĩ về phía sau mỗi lượt khách ấy: một cuộc hẹn dễ tính giờ hơn, một hành trình bớt lệ thuộc xe cá nhân. Để lợi ích đến được nhiều người, cần nối tiếp những đoạn đường từ nhà đến ga, từ ga đến trường học, nơi làm việc. Một tuyến tàu thuận tiện còn cần vỉa hè và xe buýt thuận tiện.

Hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh: HỮU DUY

Ở các cửa ngõ, vành đai 3 vẫn là công trình được dõi theo với kỳ vọng kết nối vùng. Nút giao An Phú còn những hạng mục cần hoàn thiện sau nhiều lần lùi tiến độ. Trong khi đó, cầu đi bộ đang tiến gần ngày phục vụ cộng đồng. Bức tranh ấy có thành quả, có công việc dang dở và cả trách nhiệm phải làm tiếp.

Chờ ngày được đi qua chiếc cầu hình lá dừa

Yêu thành phố, tôi muốn được vui với điều đã làm được, đồng thời nói thẳng điều còn khiến dân phiền lòng. Một công trình chậm không chỉ làm tăng chi phí xây dựng. Sự chờ đợi còn nằm trong những chuyến xe vòng tránh, những buổi buôn bán khó khăn, những ngày người dân sống cạnh rào chắn và bụi công trường.

Vì vậy, niềm tin cần được nuôi bằng tiến độ công khai, chất lượng được kiểm chứng và trách nhiệm rõ ràng. Khi có vướng mắc, người dân cần biết nguyên nhân, cách giải quyết, thời hạn thực hiện. Sự đồng hành sẽ bền hơn nếu những lời hẹn được giữ và các khó khăn được giải thích bằng thông tin có thể đối chiếu.

Với cầu đi bộ, tôi mong ngày mở cửa sẽ có lối tiếp cận thuận tiện cho người cao tuổi, người khuyết tật, gia đình đẩy xe trẻ nhỏ. Mong có kết nối giao thông công cộng hợp lý, chỗ nghỉ chân, vệ sinh sạch sẽ. Những việc ấy quyết định liệu một điểm nhấn kiến trúc có trở thành nơi người dân muốn quay lại thường xuyên.

Niềm vui cũng nhắc mình nhớ đến những người làm ra công trình: kỹ sư, công nhân, người điều khiển tàu kéo và bao lao động phía sau. Thành phố lớn lên bằng công sức ấy. Trân trọng một nhịp cầu mới cũng là trân trọng những bàn tay đã bền bỉ làm việc để đôi bờ xích lại.

Từ cây cầu, còn có thể nghĩ về quyền tiếp cận dòng sông. Một đô thị bên sông đáng sống cần dành chỗ cho người dân đi dạo, ngắm nước, gặp gỡ nhau. Bờ sông sạch, thoáng, dễ đến sẽ làm phong phú đời sống tinh thần, nhất là với những người không có nhiều điều kiện chi trả cho các hình thức giải trí khác.

Phần việc ấy cũng có chúng ta. Mang rác về đúng chỗ, giữ gìn thiết bị, nhường đường, tôn trọng sự yên tĩnh của người khác là cách góp sức sau khi công trình hoàn thành. Doanh nghiệp trao một món quà cho thành phố; cộng đồng đón nhận bằng ý thức gìn giữ, để giá trị món quà còn lâu dài.

Một phần tư thế kỷ khiến tôi thêm hiểu rằng, mong thành phố tốt hơn là một cách gắn bó. Tôi mong những công trình hôm nay sẽ trả lại thời gian cho các gia đình, mở thêm cơ hội mưu sinh, giúp người trẻ tin vào nơi mình chọn lập nghiệp. Càng vui trước một nhịp cầu mới, càng muốn lợi ích ấy lan xa khỏi khu trung tâm.

Tôi chờ ngày được đi qua chiếc lá dừa nước ấy, nhìn thành phố từ giữa dòng sông. Và mong, dưới mỗi nhịp cầu, sau mỗi chuyến tàu, trên mỗi con đường mới là những cuộc sống đang tốt lên. Bờ vui, sau cùng, là nơi sự đổi thay của thành phố chạm được vào hạnh phúc người dân.