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Cửa ngõ tây bắc TP.HCM: Bức tranh giao thông hiện đại với 13 dự án, gần 260.000 tỉ đồng

tác giả
ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

Cửa ngõ tây bắc TP.HCM đang được đầu tư hệ thống giao thông hiện đại từ đường bộ đến metro với tổng vốn khoảng 259.000 tỉ đồng.

Cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM: Bức tranh giao thông hiện đại với 13 dự án gần 259.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Công ty TNHH Viet Him Lam đang nghiên cứu đầu tư dự án metro số 2 đoạn Tham Lương - An Hạ và tuyến 2S từ An Hạ đến khu đô thị Tây Bắc - Ảnh: Viet Him Lam

Hệ thống đường cao tốc, vành đai đến metro cùng các trục đường hướng tâm đang được TP.HCM tập trung đầu tư đồng bộ giúp hạ tầng giao thông khu vực cửa ngõ tây bắc hiện đại, thông suốt và kết nối đa hướng chỉ trong vài năm tới.

13 dự án đưa hạ tầng tây bắc hiện đại, đa phương thức

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, khu vực cửa ngõ tây bắc có 13 dự án giao thông đường bộ và đường sắt đô thị đang được triển khai với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 259.000 tỉ đồng; hướng đến hình thành mạng lưới giao thông đa phương thức, hiện đại, kết nối liên vùng, cải thiện khả năng đi lại và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Xét về cấu trúc tổng thể, mạng lưới giao thông khu vực tây bắc đang được đầu tư nhiều lớp, tập trung theo các hành lang quan trọng. Ở quy mô liên vùng, vành đai 3, vành đai 4 TP.HCM, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đều đang thi công. 

Cả ba tuyến sẽ tạo một bộ khung giao thông chiến lược, liên kết các trung tâm kinh tế, công nghiệp và logistics trên quy mô vùng rộng lớn.

Trong đó, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài tăng cường kết nối với Tây Ninh và cửa khẩu quốc tế Mộc Bài sẽ hoàn thành năm 2027. Vành đai 3 TP.HCM cũng đang ở giai đoạn nước rút dự kiến thông toàn tuyến vào đầu năm 2027 và vành đai 4 TP.HCM đã được khởi công vào ngày 29-8.

Cùng với bộ khung giao thông liên vùng, nhiều tuyến trục chính hướng tâm cũng đang triển khai đầu tư nâng cấp, mở rộng tạo thành các trục lưu thông nhanh (không giao cắt, gián đoạn) giúp cải thiện đường đi và đến cửa ngõ tây bắc tới trung tâm TP.HCM.

Cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM: Bức tranh giao thông hiện đại với 13 dự án gần 259.000 tỉ đồng - Ảnh 2.

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có điểm đầu giao với đường vành đai 3 TP.HCM trên địa bàn xã Phú Hòa Đông - Ảnh: NGỌC KHẢI

Đầu tiên là dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 22, đoạn từ nút giao An Sương đến đường vành đai 3 TP.HCM dài khoảng 9,1km, mở rộng lên 60m với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 10.424 tỉ đồng. Hiện dự án đang được điều chỉnh theo hướng bố trí metro số 2 ở giữa đường, nhằm tăng tính đồng bộ giữa hạ tầng giao thông và tổ chức không gian đô thị dọc tuyến.

Đặc biệt, tại nút giao An Sương sẽ có hai trục đường trên cao nối tiếp dự án mở rộng quốc lộ 22 về hai hướng. 

Đầu tiên, dự án đường trên cao trục đường Trường Chinh - Cộng Hòa đến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất với chiều dài khoảng 10,65km, mở rộng lên 60m. Dự án đang được Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt nghiên cứu, đầu tư với tổng vốn dự kiến khoảng 15.710 tỉ đồng.

Ở kết nối trục ngang, dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Đức Anh từ An Sương đến An Lạc cũng được đề xuất làm ngay với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 19.737 tỉ đồng. Dự án đang được liên danh Tổng công ty IDICO - CTCP và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đề xuất triển khai.

Dự án dài 13,4km, rộng 60m, quy mô 12 làn xe, gồm 8 làn tuyến chính tốc độ cao và 4 làn hỗn hợp hai bên; các nút giao trên tuyến được đề xuất tổ chức giao cắt khác mức. 

Tuyến này cùng với dự án mở rộng quốc lộ 1 từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An cũ (đã được khởi công ngày 29-8) sẽ tạo thành trục lưu thông nhanh, kết nối thông suốt từ cửa ngõ tây bắc TP.HCM về cửa ngõ phía tây.

Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường khác cũng được đầu tư đồng thời để kết nối với vành đai, cao tốc, quốc lộ cũng đang được đầu tư để hình thành mạng lưới thông suốt (xem bảng).

Cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM: Bức tranh giao thông hiện đại với 13 dự án gần 259.000 tỉ đồng - Ảnh 4.

Danh mục các dự án đã và đang triển khai qua khu vực cửa ngõ tây bắc TP.HCM - Lập bảng: ĐỨC PHÚ

Có thể kể đến dự án mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa, nâng cấp đường Hà Duy Phiên, đường Dương Công Khi, xây dựng đường song hành Phan Văn Hớn, đường mở mới phía tây bắc và đường Tam Tân cùng nút giao tại chân cầu An Hạ...

Các dự án đang được thành phố vận dụng Luật Phát triển đô thị để triển khai ngay, kịp thời kết nối đồng bộ trong giai đoạn 2026 - 2030.

Chờ đi tuyến metro từ giáp tỉnh Tây Ninh đến Bến Thành qua Thủ Thiêm, tới sân bay Long Thành

Trong khi mạng lưới đường bộ đang được đầu tư mở rộng, TP.HCM đang triển khai đầu tư metro số 2 đoạn Tham Lương - An Hạ và tuyến 2S từ An Hạ đến khu đô thị Tây Bắc theo hình thức cấp bách, cần phải làm ngay. 

Theo nghiên cứu sơ bộ Công ty TNHH Viet Him Lam (doanh nghiệp đề xuất dự án), tổng chiều dài sơ bộ tuyến metro (bao gồm tuyến nhánh) khoảng 34km, bao gồm 26 nhà ga trên cao và một depot. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 102.522 tỉ đồng.

Hướng tuyến đi qua các phường Tây Thạnh, Tân Sơn, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây; các xã Bà Điểm, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Củ Chi, Tân An Hội, Thái Mỹ. 

Dự án cũng sẽ triển khai mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) quanh các nhà ga, tạo điều kiện chỉnh trang đô thị, phát triển các khu chức năng mới và nâng cao khả năng tiếp cận giao thông công cộng của người dân.

Cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM: Bức tranh giao thông hiện đại với 13 dự án gần 259.000 tỉ đồng - Ảnh 5.

Nhiều căn nhà bên quốc lộ 22 (đoạn qua xã Bà Điểm, TP.HCM) đã tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho dự án cải tạo, nâng cấp đường. Tuyến metro sẽ đi giữa dự án mở rộng quốc lộ 2 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã yêu cầu Công ty TNHH Viet Him Lam phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi trình UBND TP.HCM xem xét, bảo đảm khởi công trong quý 4-2026.

Trên thực tế, metro số 2 đoạn Tham Lương - An Hạ và tuyến 2S từ An Hạ đến khu đô thị Tây Bắc là một phần của metro số 2 theo quy hoạch dài khoảng 62,2km. Trước đó, metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương và đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm đã được triển khai.

Khi hoàn thành, tuyến metro này sẽ hình thành trục vận tải hành khách công cộng cỡ lớn xuyên đô thị, đưa người dân từ khu vực cửa ngõ tây bắc, giáp ranh Tây Ninh đến ga trung tâm Bến Thành nhanh và thuận tiện hơn. 

Từ ga Bến Thành, người dân có thể tiếp tục đi metro đến khu đô thị mới Thủ Thiêm, là trung tâm tài chính, thương mại và hành chính mới của thành phố. Từ đây, ai muốn đi sân bay Long Thành sẽ tiếp tục theo tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM: Bức tranh giao thông hiện đại với 13 dự án gần 259.000 tỉ đồng - Ảnh 6.

Hướng tuyến metro số 2 đoạn Tham Lương - An Hạ và tuyến 2S từ An Hạ đến khu đô thị Tây Bắc - Ảnh: Viet Him Lam

Cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM: Bức tranh giao thông hiện đại với 13 dự án gần 259.000 tỉ đồng - Ảnh 5.Chủ tịch UBND TP.HCM thống nhất nghiên cứu metro số 2 theo quốc lộ 22 nối đến ranh tỉnh Tây Ninh

Dự án metro số 2 nối Khu đô thị Tây Bắc được định hướng nối dài đến ranh tỉnh Tây Ninh, phấn đấu khởi công trong quý 4-2026.

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