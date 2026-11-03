Việt Nam đón 19,5 triệu lượt khách quốc tế 10 tháng đầu năm

Du khách từ thị trường châu Âu tăng hơn 51% - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, du lịch Việt tiếp tục đà tăng trưởng hai con số 13,8% trong 10 tháng đầu năm, 19,5 triệu lượt khách quốc tế đã đến Việt Nam du lịch.

Bên cạnh các thị trường truyền thống tại châu Á, lượng khách du lịch đến từ thị trường châu Âu cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao.

Về cơ cấu thị trường theo châu lục, châu Á tiếp tục là khu vực gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, chiếm gần 75% tổng lượng khách, tương đương 14,6 triệu lượt.

Châu Âu đóng góp 16,5% (3,22 triệu lượt), châu Mỹ với hơn 1 triệu lượt, châu Úc với 602.000 lượt, cuối cùng là châu Phi với 59.000 lượt.

Top 10 thị trường khách lớn nhất của Việt Nam - Đồ họa: NGUYỄN HIỀN

Về tốc độ tăng trưởng, châu Âu là khu vực có tốc độ tăng trưởng cao nhất trên 51%, tiếp theo là châu Phi tăng hơn 30% và châu Úc tăng 21,5%.

Sở dĩ lượng khách tại thị trường này có sự tăng vượt trội do vào đúng mùa cao điểm của khách châu Âu đến Việt Nam nhờ thời tiết dịu mát.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam trong 10 tháng năm 2026 được hỗ trợ bởi sự đóng góp đồng thời của các thị trường quy mô lớn và những thị trường có tốc độ tăng trưởng cao.

Đặc biệt, sự tăng trưởng mạnh của thị trường xa châu Âu, cùng với đà phát triển tích cực tại một số thị trường gần trong khu vực châu Á, đang góp phần đa dạng hóa nguồn khách và tạo thêm dư địa phát triển cho du lịch Việt Nam.

Bên cạnh đó, môi trường ổn định, an toàn an ninh, sự mở rộng các đường bay thẳng kết nối Việt Nam với các trung tâm du lịch quốc tế, chính sách thị thực thuận lợi đang góp phần tạo thuận lợi cho du khách tiếp cận điểm đến Việt Nam.

Việc duy trì sức hấp dẫn về tài nguyên, sản phẩm du lịch đa dạng cũng là những yếu tố mang lại mức tăng trưởng khách quốc tế hai con số trong năm 2026.

Với 19,5 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng đầu năm, ngành du lịch đã đạt khoảng 78% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Trong các tháng cuối năm, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam dự kiến tiếp tục tổ chức các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại một số thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nga.

Qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng lượng khách trong những tháng cuối năm, đồng thời củng cố thị trường và tạo đà tăng trưởng cho năm 2027.