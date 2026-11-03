Lăng Bác mở cửa trở lại phục vụ nhân dân, khách quốc tế từ hôm nay 3-11

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: NAM TRẦN

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch mở cửa cho nhân dân và du khách vào lăng viếng Bác năm 2026 cụ thể như sau:

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật. Thứ hai và thứ sáu không tổ chức lễ viếng.

Trong mùa lạnh, từ ngày 1-11 đến 31-3 năm sau, thời gian tổ chức lễ viếng từ 8h đến 11h.

Riêng thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, thời gian viếng từ 8h đến 11h30.

Các mùng 1 Tết Nguyên đán, nếu trùng vào thứ hai hoặc thứ sáu, lăng vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân và khách quốc tế biết, chủ động sắp xếp thời gian đến viếng Bác.

Người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc xếp hàng vào lăng viếng Bác dịp 2-9 - Ảnh: NAM TRẦN

Trước đó, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng đón tiếp nhân dân và khách quốc tế để triển khai kế hoạch tu bổ định kỳ công trình.

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quán triệt nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động hoàn thành toàn diện kế hoạch tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2026.

Trong đó, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; hệ thống thiết bị kỹ thuật hoạt động ổn định, hệ số dự phòng đúng quy định; bảo đảm an toàn tuyệt đối công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Các nội dung trong kế hoạch tu bổ định kỳ công trình lăng năm 2026 đến nay đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện mở cửa để đón tiếp, phục vụ đồng bào, khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, sinh hoạt chính trị, văn hóa theo kế hoạch thường xuyên.