Khách quốc tế đến Quảng Tây, Trung Quốc: Việt Nam đứng đầu

Ông Dương Manh - đại diện Cục Văn hóa và Du lịch thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc - chia sẻ thông tin tại chương trình - Ảnh: BTC



Thông tin được lãnh đạo văn hóa, du lịch Việt Nam, Trung Quốc chia sẻ tại chương trình Giao lưu văn hóa và du lịch Bắc Kinh - Quảng Tây, diễn ra ở Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội chiều tối ngày 23-10.

Ông Trương Đức Sơn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội - cho biết Việt Nam hiện giữ vị trí đứng đầu trong số các thị trường khách quốc tế đến Quảng Tây.

Ông Dương Manh - đại diện Cục Văn hóa và Du lịch thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc - cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, lượng khách Việt Nam lưu trú tại Quảng Tây tăng 81,% so với cùng kỳ năm trước.

"Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí là thị trường nguồn khách quốc tế lớn nhất của Quảng Tây", ông Dương Manh nói.

Ông cho biết Quảng Tây là một trong những địa phương có nguồn tài nguyên du lịch phong phú bậc nhất của Trung Quốc.

Trong khi đó từ tháng 1 đến tháng 7-2026, du khách Việt Nam đến Bắc Kinh đạt gần 100.000 lượt.

Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai chia sẻ tại chương trình - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai đánh giá Trung Quốc là một thị trường du lịch rất quan trọng đối với Việt Nam, với quy mô dân số lớn, nhu cầu du lịch đa dạng và nhiều tiềm năng hợp tác.

Bà cho biết Việt Nam nằm trong nhóm thị trường gửi khách lớn đến Trung Quốc. Hằng năm có khoảng 7-8 triệu khách Việt Nam sang Trung Quốc.

Ở chiều ngược lại, thị trường khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam mỗi năm có khoảng 5 triệu khách. Trong 9 tháng đầu năm 2026, lượng khách Trung Quốc sang Việt Nam khoảng 4 triệu lượt.

Bà Hoa Mai đánh giá con số này chưa được như kỳ vọng của hai bên trong Năm hợp tác du lịch Việt - Trung, song cho thấy nhu cầu tham quan, sự quan tâm ngày càng sâu sắc của người dân hai nước đối với văn hóa, cuộc sống và con người của nhau.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội Trương Đức Sơn đánh giá hiện nay những lợi thế từ các chính sách dành cho hợp tác văn hóa và du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc đang ngày càng được phát huy. Các tuyến giao thông và cửa ngõ qua lại giữa hai bên cũng ngày càng thuận tiện. Thời gian lưu trú theo diện miễn thị thực quá cảnh tại Trung Quốc đã được kéo dài lên 240 giờ, phạm vi áp dụng bao phủ 24 tỉnh. Việt Nam cũng đang thí điểm miễn thị thực cho khách du lịch Trung Quốc đi theo đoàn đến tỉnh Khánh Hòa, với thời gian lưu trú tối đa lên tới 30 ngày. "Những chính sách thuận lợi từ cả hai phía đã tạo động lực mạnh mẽ cho hợp tác du lịch song phương", ông Trương Đức Sơn đánh giá.