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Greenland mở sân bay quốc tế mới thu hút khách du lịch

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BÌNH MINH
BÌNH MINH
BÌNH MINH

Greenland vừa đưa vào hoạt động sân bay quốc tế mới tại thành phố Ilulissat, nhằm thu hút du khách quốc tế và phát triển ngành du lịch.

Greenland mở sân bay quốc tế mới thu hút khách du lịch - Ảnh 2.

Ilulissat, còn được gọi là "Thành phố của những tảng băng trôi", nằm ở bờ biển phía tây Greenland - Ảnh: REUTERS

Theo CNN, công trình sân bay này được xem là một trong những khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử Greenland.

Chuyến bay quốc tế đầu tiên kết nối Copenhagen (Đan Mạch) với Ilulissat đánh dấu nỗ lực của chính quyền Greenland trong việc phát triển và đa dạng hóa nền kinh tế vốn phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động đánh bắt cá.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen, một trong 169 hành khách trên chuyến bay kéo dài 4,5 giờ bằng máy bay Airbus A330neo, gọi sân bay mới là "một trong những khoản đầu tư lớn nhất" trong lịch sử hòn đảo

Chuyến bay do Air Greenland, hãng hàng không thuộc sở hữu nhà nước, khai thác. 

Bộ trưởng Tài chính Đan Mạch Peter Hummelgaard, người tham gia chuyến bay khai trương, nhận định việc khai trương sân bay quốc tế mới mang lại "một tia hy vọng và sự lạc quan".

Ilulissat, còn được gọi là "Thành phố của những tảng băng trôi", nằm ở bờ biển phía tây Greenland, có khoảng 5.000 dân và là thành phố lớn thứ ba trên hòn đảo.

Đây cũng là một trong những điểm đến thu hút nhiều du khách nhất, với các hoạt động như tham quan bằng xe chó kéo và du thuyền khám phá vịnh băng Disko, nơi nổi tiếng với những tảng băng trôi khổng lồ. Thành phố cách thủ đô Nuuk hơn 550km về phía bắc.

Trước khi sân bay mới đi vào hoạt động, du khách đến Ilulissat chủ yếu bằng tàu du lịch, máy bay cỡ nhỏ từ Iceland hoặc nối chuyến từ các trung tâm hàng không quốc tế khác của Greenland. Do không có đường bộ kết nối các thị trấn lớn trên đảo, việc di chuyển giữa các địa phương phụ thuộc nhiều vào đường hàng không và đường biển.

Trong nhiều thập kỷ, các cửa ngõ hàng không quốc tế chính của Greenland là hai căn cứ không quân cũ của Mỹ tại Kangerlussuaq và Narsarsuaq, được xây dựng từ thời Thế chiến II. Du khách quốc tế và người dân địa phương phải hạ cánh tại đây trước khi tiếp tục bay bằng máy bay nhỏ đến các thị trấn lớn, trong đó có Ilulissat và Nuuk.

Mô hình này bắt đầu thay đổi vào cuối năm 2024, khi Greenland đưa vào hoạt động một sân bay quốc tế tại thủ đô Nuuk. Việc tiếp tục mở cửa sân bay mới ở Ilulissat đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong nỗ lực mở rộng kết nối hàng không quốc tế của hòn đảo.

Greenland mở sân bay quốc tế mới thu hút khách du lịch - Ảnh 3.Đan Mạch nêu yêu cầu với hoạt động thăm dò tài nguyên của Mỹ tại Greenland

Sau khi ông Trump công bố sắp thăm dò tài nguyên tại Greenland, Đan Mạch nhấn mạnh yêu cầu phải tuân thủ pháp luật sở tại.

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    Chủ đề: Greenland sân bay

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