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Hết mua cái này tới kêu sắm cái khác, yêu hay đang 'bào' túi tiền người kia?

tác giả
YẾN TRINH
YẾN TRINH
YẾN TRINH

Không hiếm chủ đề trên các diễn đàn xoay quanh việc bạn trai chi tiền cho người yêu, thậm chí 'bao sô' các khoản sinh hoạt.

Đòi hỏi chi tiền quá nhiều: Yêu hay đang 'khai thác' túi tiền nửa kia? - Ảnh 1.

Nhiều bạn cho rằng đòi hỏi người yêu chi tiền là thực dụng, nhưng không ít bạn nhận định đó là chi phí và thể hiện sự nghiêm túc, đầu tư trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: YẾN TRINH

Mặc định yêu là phải có bổn phận chi tiền cho nửa kia

Dưới dòng trạng thái thắc mắc làm cách nào để bạn trai chi tiền, bạn C. bày tỏ rằng giữa trăm người tán tỉnh thì bạn nữ nên "bật đèn xanh" với người chịu chi tiền cho mình. "Người ta chịu chi tức là có để tâm tới mình phần nào", bạn nhận định.

Có bạn kể rằng bất cứ chuyện gì bạn trai cũng chi tiền, lúc vui hay giận đều như vậy. 

Bạn C.V. lại cho rằng việc chi tiền là do tính cách của bạn trai hào phóng, tuy nhiên cũng cảnh báo chi quá nhiều có thể là biểu hiện của việc tiêu hoang hoặc nhằm đạt mục đích nào đó.

Chị Ngọc Thuận (30 tuổi, ngụ phường Vườn Lài, TP.HCM) cho rằng việc bạn trai có nên trả tiền cho những buổi hẹn hò hoặc lo liệu các khoản sinh hoạt của bạn gái hay không còn tùy thuộc mức độ mối quan hệ, khả năng tài chính.

Tuy nhiên, việc chi trả cũng là dấu hiệu quan trọng từ cuộc hẹn đầu tiên để đánh giá người yêu. 

Chị Thuận từng trải qua vài cuộc gặp gỡ nhưng không phù hợp vì đối phương tính toán chi ly. Có người hẹn gặp nhưng chỉ mời một ly nước.

"Khi mình đề nghị đi ăn vì lúc đó đang khung giờ ăn tối, người đó né tránh vì có thể kế hoạch ban đầu của họ chỉ là uống nước và họ không muốn phát sinh thêm chi phí", chị kể.

Đòi hỏi chi tiền quá nhiều: Yêu hay đang 'khai thác' túi tiền nửa kia? - Ảnh 2.

Bạn trai có thể chủ động lo chuyện ăn uống, chi phí hẹn hò - Ảnh minh họa: YẾN TRINH

Còn khi đã thật sự yêu nhau, bạn gái không nên mặc định bạn trai phải có nghĩa vụ chu cấp cuộc sống của mình, bởi đó không phải là trách nhiệm đương nhiên. 

Và bạn gái cần cân nhắc mình có muốn nhận hay không, cũng như mối quan hệ đã đủ để mình đón nhận sự quan tâm ở mức độ đó chưa.

Theo Thuận, sự quan tâm về tài chính của nam giới dành cho bạn gái có nhiều mức độ. Đơn giản thì sẽ trả tiền cho những buổi hẹn hò, đi du lịch. Gắn kết hơn, bạn trai có thể chủ động lo liệu chuyện ăn uống hằng ngày, tiền thuê nhà hoặc chi phí sinh hoạt khác. Điều quan trọng là cả hai đều cảm thấy thoải mái.

Chi tiền ăn uống, mua sắm, nhưng chu cấp lại là chuyện khác

Bàn về chuyện chu cấp, chị Ngọc Thuận nói: "Tôi không thật sự ủng hộ. Bởi khi đã trở thành một khoản tiền có tính cố định hằng tháng, nó vô tình tạo áp lực cho người bạn trai để duy trì mối quan hệ".

Ngược lại, bạn gái có thể dần hình thành sự phụ thuộc tài chính vào đối phương. "Đồng ý rằng bạn nữ có quyền được yêu thương, chăm sóc và nhận sự hỗ trợ từ người yêu. 

Nhưng điều đó cần nằm trong giới hạn phù hợp tính cách, lối sống, điều kiện kinh tế mỗi người", chị bày tỏ.

Hai người cần hiểu được khả năng tài chính cũng như mong muốn của nhau, để sự quan tâm không trở thành gánh nặng hay ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ.

Chị nghĩ điều quan trọng không phải là ai trả bao nhiêu tiền, mà là người cho có thực sự vui vẻ khi cho và người nhận có thoải mái khi nhận.

Theo anh Hùng Phương (32 tuổi, ngụ Lâm Đồng), việc chi tiền cho người yêu là lẽ thường tình. "Mình là đàn ông nên chủ động những khoản chi để chăm sóc người mình yêu. 

Ví dụ như đi ăn uống, mua quà vào những dịp đặc biệt hay dành những khoản tiền cho những khoảnh khắc hai người. Đó cũng là cách thể hiện tình yêu", anh kể.

Tuy nhiên, theo anh, nếu quen nhau mới vài tháng mà bạn gái yêu cầu chuyện gì bạn trai cũng phải chi trả thì lại khác. 

Nếu bạn nữ lúc nào cũng muốn bạn trai phải dành tiền cung phụng, mua sắm, xem đó như bổn phận của người đàn ông thì không nên.

Anh Phương chia sẻ, nam giới có thể cảm nhận được "bổn phận" qua tần suất và cách bạn nữ đòi hỏi. Biểu hiện phổ biến là tìm mọi cơ hội yêu cầu bạn trai mua sắm, đáp ứng nhu cầu vật chất.

"Nếu một người không đặt nặng chuyện tiền bạc, họ sẽ không liên tục đòi hỏi hay đẩy bạn trai vào những tình huống buộc phải chiều chuộng mình", anh nói.

Anh L.Q. (38 tuổi, ngụ TP.HCM) cho rằng khi mới quen nhau, nếu bạn nữ thường xuyên tìm dịp kéo bạn bè đi cùng để người yêu chi trả, hoặc liên tục kể những khó khăn của gia đình để được giúp đỡ bằng tiền bạc… thì mối quan hệ đó khó bền vững. Nếu bền vững cũng sẽ khó nhận được sự nể trọng của đối phương.

Anh Q. cho rằng nếu bạn nữ thẳng thắn yêu cầu bạn trai chu cấp mỗi tháng một khoản tiền, đó gần như là một sự trao đổi. "Khi đặt nặng chuyện vật chất như vậy, nó không còn là tình yêu đơn thuần".

- Ảnh 1.Yêu nhau 8 năm, xa 4 năm, người trẻ giữ lửa tình yêu bằng cách nào?

Tình yêu lành mạnh được vun đắp từ sự quan tâm, tôn trọng, thấu hiểu và nỗ lực của cả hai.

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YẾN TRINH
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    Chủ đề: thực dụng chu cấp tình yêu chi tiền đòi hỏi

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