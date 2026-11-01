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'Chạy vì người tôi yêu' hỗ trợ bệnh nhân ung thư vú

tác giả
KIM ANH
KIM ANH
KIM ANH

Ngày 31-10 và 1-11 tại TP.HCM, Ngày hội Nón hồng 2026 do Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) tổ chức với thông điệp 'Ngày vì người tôi yêu', kết nối cộng đồng qua các hoạt động thể thao, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ bệnh nhân ung thư vú.

Hơn 4.000 người chạy bộ lan tỏa yêu thương đến bệnh nhân ung thư vú - Ảnh 1.

Pink Run 2026 mang thông điệp “Chạy vì người tôi yêu” - một trong số các hoạt động của Ngày hội Nón hồng 2026 - Ảnh: BTC

Mỗi bước chạy dành tặng người mình yêu 

Hơn 4.000 người chạy bộ lan tỏa yêu thương đến bệnh nhân ung thư vú - Ảnh 2.

Giải chạy thu hút hơn 4.000 người tham gia - Ảnh: BTC

Ngày hội Nón hồng 2026 thu hút hơn 6.000 lượt khách, ghi nhận hơn 4.000 người tham gia giải chạy Pink Run, gần 1.400 lượt hiến tóc và hơn 500 lượt khám, tư vấn sức khỏe tuyến vú miễn phí. 

Những hành động thiết thực góp phần nâng cao nhận thức về ung thư vú, lan tỏa tinh thần sẻ chia với phụ nữ đang điều trị bệnh.

Điểm nhấn của chương trình là Giải chạy Hồng (Pink Run 2026) với chủ đề "Chạy vì người tôi yêu", gồm hai cự ly 3km và 10km. 

Hơn 4.000 vận động viên tham gia, trong đó có hơn 2.600 người chạy cự ly 3km và khoảng 1.400 người ở cự ly 10km.

Trên đường chạy, mỗi người có thể dành những bước chân của mình cho mẹ, người thân, bạn bè hoặc những phụ nữ đang kiên trì trên hành trình điều trị ung thư vú. 

Từ một hoạt động thể thao, ban tổ chức mong muốn đưa câu chuyện về căn bệnh này đến gần hơn với cộng đồng, khuyến khích mọi người chủ động tìm hiểu kiến thức và quan tâm đến sức khỏe của bản thân.

1.400 lượt hiến tóc 

Ngày hội còn ghi nhận gần 1.400 lượt hiến tóc, tiếp nối hành trình sẻ chia của chương trình Thư viện Tóc. 

Năm 2026 đánh dấu 10 năm BCNV triển khai chương trình hỗ trợ bệnh nhân ung thư thông qua việc tiếp nhận tóc hiến tặng, gia công thành tóc giả từ tóc thật và trao cho người bệnh sau hóa trị.

Mỗi mái tóc được trao đi không chỉ là món quà vật chất mà còn góp phần giúp phụ nữ đối diện với những thay đổi về ngoại hình trong quá trình điều trị, có thêm sự tự tin và động lực trong cuộc sống.

Theo ban tổ chức, ngày hội đón hơn 6.000 lượt khách, với sự tham gia của hơn 300 tình nguyện viên. 

Nhiều nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, cộng đồng chạy bộ, bệnh nhân ung thư và đại diện doanh nghiệp cùng góp mặt, lan tỏa thông điệp yêu thương.

Hơn 4.000 người chạy bộ lan tỏa yêu thương đến bệnh nhân ung thư vú - Ảnh 3.

Số lượng người hiến tóc kỷ lục tại Ngày hội Nón hồng 2026 - Ảnh: BTC

Chung tay chăm sóc sức khỏe phụ nữ

Hoạt động tạo cơ hội để phụ nữ tiếp cận thông tin y khoa, tìm hiểu kiến thức về sức khỏe tuyến vú và nhận tư vấn từ đội ngũ chuyên môn. Qua đó, ban tổ chức mong muốn khuyến khích phụ nữ chủ động chăm sóc sức khỏe, tìm kiếm tư vấn y tế phù hợp khi cần thiết.

Sau ngày hội, BCNV tiếp tục triển khai chiến dịch gây quỹ "Hồi sinh mái tóc", đặt mục tiêu huy động gần 2,975 tỉ đồng để sản xuất 850 bộ tóc giả, hỗ trợ bệnh nhân tại 17 bệnh viện ung bướu trên cả nước. 

Với chi phí dự kiến 3,5 triệu đồng mỗi bộ, chiến dịch hướng đến giúp thêm nhiều phụ nữ bị rụng tóc trong quá trình hóa trị có cơ hội sử dụng tóc giả.

Cộng đồng có thể đóng góp thông qua nền tảng Thiện Nguyện. Các kênh gây quỹ tiếp theo sẽ được BCNV thông báo khi triển khai.

Ngày hội Nón hồng 2026 gửi gắm thông điệp rằng sự quan tâm không chỉ nằm ở lời nói mà cần được chuyển thành hành động cụ thể. Những sẻ chia ấy góp phần nâng cao nhận thức về ung thư vú, tiếp thêm động lực cho người bệnh và nhắc nhở mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe của mình cùng những người thân yêu.

Hơn 4.000 người chạy bộ lan tỏa yêu thương đến bệnh nhân ung thư vú - Ảnh 4.

Chương trình tư vấn miễn phí về sức khỏe tuyến vú cho người tham gia ngày hội - Ảnh: BTC

Hơn 4.000 người chạy bộ lan tỏa yêu thương đến bệnh nhân ung thư vú - Ảnh 5.Việt Nam đặt mục tiêu 50% phụ nữ 40-70 tuổi được tầm soát ung thư vú vào năm 2030

Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 25.711 ca ung thư vú mới, chiếm 28,1% tổng số ca ung thư ở nữ giới. Kế hoạch hành động quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2030 có 50% phụ nữ từ 40-70 tuổi được khám, sàng lọc ung thư vú định kỳ, nâng tỉ lệ này lên 70% vào năm 2035.

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KIM ANH
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    Chủ đề: phụ nữ ung thư vú TP.HCM yêu thương hiến tóc

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