5 loại ung thư người Việt mắc nhiều nhất: Ung thư vú dẫn đầu, tiếp đến là gì?

Xét ở cả hai giới, 5 bệnh ung thư phổ biến nhất tại nước ta lần lượt là: vú, phổi, đại trực tràng, gan và dạ dày. Dữ liệu từ GLOBOCAN 2024 - Ảnh: X.MAI chụp màn hình



'Điểm mặt' 5 loại ung thư người Việt mắc nhiều nhất

Theo dữ liệu GLOBOCAN 2024 của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố vào tháng 7-2026, mỗi năm Việt Nam ghi nhận 177.404 ca mắc ung thư mới, và 111.015 ca tử vong.

Tỉ lệ tử vong chuẩn hóa theo tuổi (ASR) là 88,5 ca/100.000 dân. Xác suất mắc ung thư trước tuổi 75 là 15,4%.

Trong các loại ung thư, tính ở cả hai giới, ung thư vú đứng đầu với 25.711 ca (chiếm 14,5% tổng số ca ung thư), tiếp đến là ung thư phổi với 23.085 ca (13%), ung thư đại trực tràng 22.584 ca (12,7%), ung thư gan 4.591 ca (8,2%) và ung thư dạ dày là 12.373 ca (7%).

Ở nữ giới, ung thư vú đứng đầu với 25.711 ca mắc mới mỗi năm, chiếm 28,1% tổng số ca ung thư mới ở nữ. Các loại ung thư phổ biến tiếp theo lần lượt là ung thư tuyến giáp, đại trực tràng, cổ tử cung và phổi.

Không chỉ có số ca mắc mới cao nhất, ung thư vú còn là nguyên nhân gây tử vong do ung thư hàng đầu ở nữ giới. Theo GLOBOCAN 2024, các loại ung thư có số ca tử vong cao tiếp theo sau ung thư vú lần lượt là ung thư phổi, gan, đại trực tràng và cổ tử cung.

Trong khi đó, ở nam giới, ung thư phổi đứng đầu về số ca mắc mới với 16.127 ca mỗi năm, chiếm 18,8%. Các loại ung thư phổ biến tiếp theo lần lượt là ung thư đại trực tràng, gan, dạ dày và thực quản.

Về số ca tử vong vì ung thư ở nam giới, ung thư phổi cũng dẫn đầu, tiếp theo là ung thư gan, dạ dày.

Mỗi năm nước ta ghi nhận khoảng 25.711 ca mắc ung thư vú (chiếm 14,5% tổng số ca ung thư), dẫn đầu trong tất cả các loại ung thư khi tính cả hai giới - Ảnh: XUÂN MAI

Ung thư vú mắc nhiều nhất, làm sao phát hiện sớm?

BS.CKI Lê Thị Tuyết - Phó khoa, phụ trách quản lý điều hành khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cho biết nguy cơ mắc ung thư vú có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy phụ nữ cần được đánh giá lại các yếu tố nguy cơ trong mỗi lần khám.

Có thể được phân thành hai nhóm: nguy cơ trung bình và nguy cơ cao.

- Nhóm nguy cơ cao gồm: Những người có mẹ, chị hoặc em gái, con gái mắc ung thư vú; mang các đột biến gene liên quan như BRCA1/2, PTEN, TP53, CDH1, PALB2 hoặc STK11; từng mắc ung thư vú; có tiền sử ung thư biểu mô tiểu thùy tại chỗ hoặc quá sản không điển hình;

Từng xạ trị vùng ngực trong độ tuổi 10-30; hoặc có nguy cơ mắc ung thư vú theo mô hình đánh giá Gail từ 1,7% trong 5 năm trở lên hay nguy cơ suốt đời từ 20% trở lên.

- Nhóm nguy cơ trung bình: Không có bất kỳ yếu tố nguy cơ nào được liệt kê trong yếu tố nguy cơ cao.

Các triệu chứng báo hiệu ung thư vú theo hướng dẫn của Bộ Y tế - Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Để phát hiện sớm ung thư vú, bác sĩ Tuyết hướng dẫn, chị em phụ nữ cần chủ động theo dõi những thay đổi bất thường ở tuyến vú và thực hiện các phương pháp sàng lọc phù hợp với độ tuổi, tiền sử bệnh và mức độ nguy cơ.

Tự khám vú là một cách giúp phụ nữ làm quen với đặc điểm bình thường của cơ thể, từ đó nhận biết sớm những thay đổi đáng chú ý. Phụ nữ từ 25 tuổi trở lên có thể thực hiện tự khám sau khi sạch kinh khoảng 5 ngày.

Khi quan sát trước gương, cần chú ý sự thay đổi về kích thước, hình dạng hai bên vú, tình trạng da vú và núm vú. Khi sờ nắn, cần kiểm tra toàn bộ tuyến vú, vùng đuôi nách và các khu vực lân cận, đồng thời lưu ý những khối bất thường hoặc hạch xuất hiện ở nách, vùng trên xương đòn.

"Tự khám vú được coi là một phương pháp phát hiện sớm ung thư vú nhưng không thay thế được các phương pháp sàng lọc ung thư vú. Người phụ nữ vẫn cần đến cơ sở y tế để được sàng lọc bằng khám lâm sàng và các phương pháp cận lâm sàng theo lịch khám sàng lọc", bác sĩ Tuyết lưu ý.

Khi thăm khám, bác sĩ sẽ khai thác tiền sử bệnh và các yếu tố nguy cơ, quan sát, sờ nắn tuyến vú, kiểm tra các nhóm hạch liên quan, ghi nhận kết quả và tư vấn hướng xử trí. Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định chụp X-quang tuyến vú, siêu âm tuyến vú hoặc chụp cộng hưởng từ (MRI).

Bên cạnh việc tầm soát nêu trên, bác sĩ Tuyết khuyến cáo phụ nữ nên duy trì lối sống lành mạnh để góp phần giảm nguy cơ ung thư vú, gồm hạn chế uống rượu, không hút thuốc lá, duy trì cân nặng hợp lý, ăn uống cân đối và tập thể dục thường xuyên. Phụ nữ cần trao đổi với bác sĩ về lợi ích và nguy cơ trước khi sử dụng thuốc nội tiết thay thế có chứa estrogen và progesterone. Việc nuôi con bằng sữa mẹ cũng có thể góp phần giảm nguy cơ, không nên sinh con đầu muộn hoặc không sinh con.