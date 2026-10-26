Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tầm soát ung thư vú miễn phí cho 600 phụ nữ

Lĩnh vực hóa trị đã có nhiều bước tiến mới, mang lại hiệu quả điều trị cao cho bệnh nhân ung thư vú - Ảnh: THU HIẾN

Chương trình diễn ra thành hai đợt, mỗi đợt nhận 300 người. Đợt 1 tổ chức ngày 31-10, gồm tư vấn với bác sĩ chuyên khoa và khám tầm soát miễn phí. Đợt 2 diễn ra ngày 8-11, người tham gia được khám tầm soát miễn phí.

Cả hai đợt đều bắt đầu lúc 7h30 và kết thúc lúc 11h30 tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2, số 12 đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.

Tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, ước tính năm 2025 bệnh viện sẽ tiếp đón hơn 1.080.000 lượt bệnh nhân đến khám bệnh (tăng 22% so với năm 2024).

Số ca mắc mới ghi nhận trong năm 2025 là 42.156 ca, trong đó ung thư tuyến giáp chiếm tỉ lệ cao nhất (23,2%), kế đến là ung thư vú (18,1%) hơn 7.000 ca mỗi năm.

Phụ nữ có thể đăng ký qua tổng đài 1900 633 465 hoặc quét mã QR trên poster chương trình - Ảnh: BVCC

Theo các bác sĩ, ở nữ giới, ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất và cũng là nguyên nhân tử vong hàng đầu do ung thư.

Hiện nay tại các quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, có tỉ lệ mắc ung thư vú thấp hơn nhiều nước trên thế giới, nhưng tỉ lệ tử vong lại cao hơn. Dữ liệu tại TP.HCM cho thấy từ năm 1996 đến 2015, số ca ung thư vú ghi nhận được tăng khoảng 70% trong vòng 20 năm.

Nguyên nhân do việc tầm soát bệnh tại các nước châu Á chưa được thường xuyên. Hiện có nhiều yếu tố khác cũng góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh, bao gồm thừa cân béo phì, ít hoạt động thể lực và uống rượu.

Các nghiên cứu cho thấy phụ nữ có chỉ số khối cơ thể (BMI) trên 30 có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn khoảng 20-30%.

Nguyên nhân là do mô mỡ có thể chuyển đổi hormone androgen thành estrogen, làm tăng nồng độ estrogen trong cơ thể và từ đó thúc đẩy nguy cơ phát triển ung thư vú.

Ngược lại, hoạt động thể lực thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. Chỉ cần đi bộ nhanh khoảng ba giờ mỗi tuần đã mang lại lợi ích đáng kể.

Việc uống rượu cũng liên quan trực tiếp đến nguy cơ ung thư vú, và nguy cơ này tăng dần theo lượng rượu tiêu thụ trong thời gian dài.

Bên cạnh các yếu tố lối sống, người có tiền sử gia đình từng mắc ung thư vú thì cũng có nguy cơ cao mắc bệnh, do đó có thể xét nghiệm gene.

Nhờ những tiến bộ y khoa hiện nay, tỉ lệ sống của bệnh nhân ung thư vú di căn đã được cải thiện đáng kể, với hơn 1/3 bệnh nhân có thể sống trên 5 năm.