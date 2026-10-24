Bệnh nhân ung thư đừng ngại đi gặp bác sĩ tâm lý

Bác sĩ Nguyễn Thị Hòa khuyên bệnh nhân ung thư đừng ngần ngại tìm đến các bác sĩ tâm lý để được hỗ trợ khi cần - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Bác sĩ Nguyễn Thị Hòa chia sẻ nhiều thông tin bổ ích với bệnh nhân ung thư và cộng đồng nói chung trong Hội nghị APPISx "Ung thư vú - Hiểu để yêu thương", do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Novartis Việt Nam tổ chức chiều 23-10 tại Hà Nội.

Bệnh nhân ung thư rất cần được hỗ trợ về tâm lý

Chia sẻ những thông tin về điều trị ung thư, một trong những lưu ý quan trọng được bác sĩ Hòa nhấn mạnh đó là người bệnh không nên ngại tìm đến chuyên gia tâm lý khi lo âu, trầm cảm kéo dài.

Ngoài tham vấn tâm lý với bác sĩ, gia đình và nhân viên y tế điều trị ung thư có thể hỗ trợ người bệnh để họ có sức khỏe thể chất lẫn tinh thần trong quá trình điều trị bệnh.

Bác sĩ Hòa cho biết Bệnh viện K thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi trực tiếp giữa bệnh nhân đang điều trị với bác sĩ điều trị, nhân viên y tế. Tại đây, các bác sĩ sẽ nắm bắt những vấn đề khó khăn của người bệnh, bao gồm cả những khó khăn về tâm lý để tư vấn, hỗ trợ người bệnh.

Ngoài ra Bệnh viện K còn có Câu lạc bộ Bệnh nhân ung thư vú, với nhiều hoạt động thường xuyên như những chương trình tặng thảm tập, hướng dẫn bệnh nhân tập thể dục, nâng cao sức khỏe tinh thần cũng như thể chất.

Bệnh viện còn phối hợp với Hội Ung thư và các đơn vị liên quan xuất bản một số sách cho bệnh nhân ung thư vú, để hỗ trợ bệnh nhân về vấn đề sức khỏe cũng như tâm lý trong quá trình điều trị.

Người thân của bệnh nhân cũng được khuyến khích tham gia các hoạt động này cùng với người bệnh, để có thể hỗ trợ người bệnh một cách tốt nhất.

Nhiều bệnh nhân ung thư vẫn tin mạng xã hội hơn tin bác sĩ

Một lưu ý quan trọng nữa với bệnh nhân ung thư mà bác sĩ Hòa nhắc tới là phải tìm đến những nguồn thông tin đúng đắn về bệnh để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, cho kết quả tốt nhất.

Thực tế người bệnh ung thư hiện nay đứng trước rất nhiều thông tin sai lệch tràn lan trên mạng. Rất nhiều nội dung về điều trị ung thư không đúng vẫn xuất hiện trên mạng xã hội, tác động đến tâm lý người bệnh.

Có người khuyên bệnh nhân ung thư không nên phẫu thuật, người khác quảng cáo các phương pháp chữa trị chưa được chứng minh hiệu quả.

Lợi dụng tâm lý 'có bệnh vái tứ phương' của người bệnh, nhiều người tuyên truyền thông tin sai lạc để trục lợi từ các bệnh nhân.

Những người này có thể không biết chữa bệnh theo khoa học, nhưng lại rất giỏi ăn nói khiến bệnh nhân tin tưởng hơn cả bác sĩ.

Bác sĩ Hòa cho biết ngày nay nhận thức về bệnh của bệnh nhân ung thư đã tăng lên nhiều, nhưng vẫn có người trì hoãn điều trị tại bệnh viện để tìm đến các phương pháp khác như đắp lá, dùng thuốc truyền miệng.

Bác sĩ Hòa nhấn mạnh đột phá trong điều trị ung thư không chỉ nằm ở thuốc mới mà còn ở việc giúp bệnh nhân hiểu đúng về bệnh, nhận diện nguy cơ và chủ động phối hợp với bác sĩ.