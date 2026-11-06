Cõi mạng nôn nao nhạc xuân, câu chúc tràn ngập dù... 3 tháng nữa mới Tết

Cõi mạng nôn nao với những clip, hình ảnh háo hức chờ đón Tết Đinh Mùi 2027 - Ảnh chụp màn hình

Đếm ngược từng ngày chờ tới Tết 2027

"Hôm nay là ngày 6-11-2026, chỉ còn 92 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2027. Mùng Một Tết rơi vào ngày 6-2-2027.

Mong những ngày cuối năm, chúng ta đều có thêm may mắn, công việc thuận lợi, tiền bạc đủ đầy và sức khỏe, bình an. Để Tết này, ai cũng có thể vui vẻ trở về nhà sau một năm cố gắng".

Một video nhạc xuân tưng bừng kèm những lời ý nghĩa như trên nhận được hơn 1.300 lượt chia sẻ. Tràn ngập TikTok là các video tương tự.

Nhiều tài khoản được đặt tên "Tết 2027", "Nhà có Tết", "Đón Tết 2027"… Có tài khoản đăng video pháo hoa kèm dòng chữ "Happy New Year 2027".

Có lẽ đa dạng nhất là các dòng trạng thái và clip hiển thị những lời chúc Tết ý nghĩa cho xuân Đinh Mùi.

Một số bạn lên lịch cho kỳ nghỉ Tết, hoài niệm những điều tuyệt vời khi Tết đến - Ảnh chụp màn hình

Các bạn còn bình chọn những lời chúc hay, lưu lại để đến Tết là "triển" chúc Tết gia đình, bạn bè.

"Chúc năm mới không chỉ có tiền tài, danh vọng mà còn có sức khỏe, bình an và những người thương yêu luôn ở bên cạnh.

Bởi sau tất cả, hạnh phúc lớn nhất vẫn là được sống những ngày bình thường bên những người thân yêu", tài khoản M. gợi ý lời chúc.

Hội nôn nao Tết vội tag (đánh dấu) nhau vào xem lời chúc, chọc nhau "mau mau học thuộc lời chúc" để Tết về nhà chồng có dịp lấy điểm.

"Chưa Noel nữa mà em nở rồi hả mai", "Nôn thiệt chứ dù biết là trong túi còn nghèo", "Thấy mai nở tự nhiên nhức đầu chóng mặt", một số bạn trẻ bình luận hài hước.

"Thức giấc thấy mình đang ở quê, hít bầu không khí ngập tràn mùi Tết"

Hòa trong không khí nôn nao đón Tết, nhiều bạn đăng lại những hình ảnh, video ngày Tết ở quê, đi chợ Tết, đón giao thừa… của những năm trước. Tất cả gợi lên không khí hoài niệm và sự trân trọng đối với cái Tết truyền thống của quê hương.

Nhiều bạn hoài niệm Tết về với không khí se lạnh, chợ Tết xôn xao - Ảnh: YẾN TRINH

Bạn Vũ Bão chia sẻ trên kênh của mình: "Không khí Tết đang dần đến ở vùng quê! Nôn nao quá anh em.

Dấu hiệu Tết đến ở quê sương mù se lạnh, những luống rau tươi tốt trước sân nhà…".

Bạn khác lại bộc bạch, tưởng tượng bản thân đang ở quê và cùng đứa bạn đi dạo trên con đường quen thuộc vào những ngày cận Tết.

"Nghĩ tới cảnh 29 Tết tranh thủ dọn dẹp nhà cửa xong đi lượn vài vòng chợ bông. 12h về đón giao thừa với gia đình. Mùng Một đi chùa nó đã gì đâu".

"Thức giấc thấy mình đang ở quê, hít bầu không khí ngập tràn mùi Tết", bạn khác hưởng ứng.

Những đặc quyền khi Tết đến cũng được các bạn chia sẻ rần rần. Nào là ngủ không cần đặt báo thức, ăn bánh kẹo thỏa thích, mặc đồ mới, thức khuya, ngắm pháo hoa.

"Và quan trọng nhất là được về nhà", câu chốt hạ gợi lên niềm xúc động.

Với nhiều bạn, Tết vui nhất là những ngày chộn rộn đi chợ Tết, dọn dẹp trang hoàng nhà cửa - Ảnh chụp màn hình

Lịch hoạt động ngày Tết cũng được các bạn soạn sẵn và chia sẻ cho cộng đồng mạng cùng bàn luận xôm tụ.

Chẳng hạn, K. lên lịch từ 27 tháng Chạp tới mùng 5 Tết: Nghỉ học, dọn nhà cửa, đi chợ Tết, xem Táo quân và đón giao thừa cùng gia đình. Mùng Một đi Tết bên nội, đi chùa cầu may, mùng 2 đi Tết bên ngoại. Mùng 3 đi Tết nhà nào chưa đi. Mùng 4 đi Tết thầy cô chủ nhiệm.

Bạn khác lại lên lịch chuẩn bị Tết từ 23 tháng Chạp với hoạt động đi chợ sắm đồ cúng ông Táo về trời, dọn dẹp nhà cửa, làm đẹp tóc tai đón Tết, chụp ảnh Tết…

Nhắc nhau nỗ lực làm việc Các bạn trẻ cũng không quên nhắc nhau tham khảo những điều được cho là đem lại may mắn những ngày Tết, như giữ tiền mặt trong túi, mặc đồ hợp tuổi, khai bút đầu xuân. "Chỉ còn mười mấy cái thứ hai nữa là Tết mọi người ơi", các bạn trẻ tiếp tục đếm ngược và nhắc nhau nỗ lực làm việc, chuẩn bị thật tốt để đón mùa Tết sum vầy, ấm cúng.