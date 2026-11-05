Sợ đi làm vì đồng nghiệp độc hại

Một số trải nghiệm không vui nơi công sở có thể khiến người trẻ dần mất tự tin, e ngại và áp lực mỗi khi nghĩ đến chuyện đi làm - Ảnh do AI tạo

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Khi nhà vệ sinh trở thành nơi “chữa lành” tại công ty

Đang làm trưởng phòng tại một công ty agency ở TP.HCM, chị Hoàng Anh (24 tuổi, TP.HCM) cho biết đã có 5 năm đi làm. Tuy nhiên, điều khiến chị áp lực không chỉ là khối lượng công việc mà còn đến từ những mối quan hệ nơi làm việc.

Mới đi làm, dù bản thân không thích đồ ngọt, mỗi khi đồng nghiệp rủ đặt nước, chị vẫn đồng ý vì sợ từ chối sẽ khiến mọi người mất lòng.

Chị cũng cảm thấy mệt mỏi trước tình trạng chia bè phái trong công ty. Những lúc làm điều gì không vừa ý một số đồng nghiệp, chị lại bị nói xấu. Có những thời điểm áp lực quá lớn, chị phải chạy vào nhà vệ sinh để khóc rồi mới quay trở lại làm việc.

Với chị, những va chạm và áp lực trong các mối quan hệ đồng nghiệp đôi khi còn khiến bản thân căng thẳng hơn cả công việc.

Bên cạnh đó, chị Anh cho biết bản thân vẫn chưa quen với việc hết giờ làm nhưng đầu óc vẫn phải nghĩ cách xử lý công việc. Ngay cả những ngày nghỉ phép hay ngày lễ, điện thoại vẫn liên tục nhận tin nhắn liên quan đến công việc.

“Lý thuyết là 8 tiếng đi làm nhưng tôi vẫn bị khách hàng, đồng nghiệp gọi ở tất cả khung giờ, tới độ tôi sợ chiếc điện thoại”, chị Anh nói.

Chọn làm việc online do sợ hãi trải nghiệm cũ

Dù đã nghỉ việc được 3 tháng, Quỳnh Như (23 tuổi, Quảng Ngãi) vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh khi làm việc tại công ty cũ. Mỗi khi nghĩ đến việc tìm công việc mới, những chuyện từng trải qua ở nơi làm việc trước đây lại khiến Như e ngại.

“Do khác biệt văn hóa, khi mới đi công tác, tôi chưa quen với giọng nói địa phương. Mỗi khi hỏi lại vì chưa nghe rõ hoặc chưa hiểu công việc, thay vì được giải thích, tôi lại bị nạt nộ trước mặt các nhân viên khác, điều này khiến tôi cảm thấy xấu hổ”, Như nói.

Trước đó, trong thời gian làm việc tại TP.HCM, Như cũng từng trải qua khoảng thời gian không vui. Khi mới vào công ty, cô không được đào tạo, hướng dẫn công việc nên khi làm sai thường bị nạt nộ, mắng mỏ, thậm chí bị dọa cho nghỉ việc.

Như còn cảm thấy bị đồng nghiệp cô lập. Mỗi khi công ty tổ chức hoạt động, mọi người thường không rủ cô tham gia dù cô vẫn ngồi ngay đó.

Dù rất thích công việc vì phù hợp chuyên môn và chế độ phúc lợi tốt, cô vẫn quyết định nghỉ việc khi tinh thần ngày càng xuống dốc.

Hiện tại, Như đang làm công việc chăm sóc khách hàng online vì những chuyện cũ vẫn khiến cô chưa hết e ngại. Tuy nhiên cô vẫn hy vọng sẽ tìm được một công việc mới với môi trường tốt hơn, không phải là nơi "chiến trường ác liệt" nữa.

Môi trường làm việc cũng quyết định sự gắn bó

Theo chị Hồng Nhung, trưởng nhóm kinh doanh, phòng tư vấn đầu tư FPTS, những trải nghiệm như bị đồng nghiệp cô lập, nạt nộ hay không nhận được sự hỗ trợ khi mới đi làm có thể khiến người trẻ mất tự tin, sợ mắc lỗi và dần ngại giao tiếp với đồng nghiệp.

Khi từng có những trải nghiệm không tốt, họ cũng khó mở lòng và xây dựng niềm tin với môi trường công sở.

“Điều đáng tiếc nhất là các bạn có thể đánh mất cơ hội học hỏi và phát triển chỉ vì không cảm thấy an toàn khi làm việc cùng tập thể”, chị Nhung nhận định.

Chị Hồng Nhung cho rằng khi từng có những trải nghiệm không tốt, người đi làm khó mở lòng và xây dựng niềm tin với môi trường công sở - Ảnh: HÀ THI

Ngoài ra, kỳ vọng của người trẻ đối với công việc ngày nay đã có nhiều thay đổi. Nếu trước đây, việc được làm tại một doanh nghiệp tốt, có đồng nghiệp giỏi và cơ hội thăng tiến có thể được xem là phần thưởng cho những nỗ lực, thì hiện nay người trẻ quan tâm nhiều hơn đến sự công nhận, cơ hội phát triển, thu nhập và chất lượng cuộc sống.

Nếu trước đây, nhiều người xem nơi làm việc như “ngôi nhà thứ hai”, nơi giao lưu, chia sẻ và xây dựng các mối quan hệ, thì nay một bộ phận người trẻ có xu hướng phân định rõ hơn giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Họ muốn hoàn thành tốt công việc trong giờ làm, sau đó dành thời gian cho gia đình, bạn bè và những mục tiêu riêng.

“Theo tôi, đây không hẳn là biểu hiện của sự thiếu trách nhiệm hay ngại giao tiếp. Đằng sau đó có thể là áp lực công việc, chi phí sinh hoạt, sự thay đổi trong quan niệm về thành công và cả những trải nghiệm chưa tích cực tại nơi làm việc”, chị Nhung nhận định.

Xây dựng môi trường làm việc để người trẻ cảm thấy được tôn trọng Theo chị Hồng Nhung, cơ quan, doanh nghiệp không thể tạo sự gắn bó chỉ bằng cách yêu cầu nhân viên có mặt đủ số ngày hay tổ chức thêm các hoạt động tập thể. Người quản lý cần quan tâm đến sự phát triển của từng nhân viên thông qua việc giao việc có ý nghĩa, hướng dẫn, phản hồi và giúp họ nhìn thấy lộ trình nghề nghiệp. Đặc biệt, với những người mới, sự hướng dẫn kịp thời và cách góp ý phù hợp có thể giúp họ tự tin hơn trong quá trình làm việc. Doanh nghiệp cũng cần xây dựng văn hóa ghi nhận, kết nối thông qua các buổi chia sẻ kinh nghiệm, chương trình cố vấn giữa các thế hệ hoặc những hoạt động xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhân viên. Đồng thời, cần tôn trọng ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Thay vì chỉ quan tâm nhân viên có hoàn thành công việc hay không, người quản lý cũng cần chú ý đến cách nhân viên được đối xử, có nhận được sự hỗ trợ và cảm thấy mình thuộc về tập thể hay không. Khi được tôn trọng, ghi nhận và có cơ hội phát triển, người trẻ sẽ có thêm niềm tin để gắn bó với công việc.