Công đoàn Công an nhân dân 'bắt tay' công đoàn 34 tỉnh, thành chăm lo người lao động

Lãnh đạo Công đoàn Công an nhân dân và Công đoàn các tỉnh, thành phố tham gia ký kết phối hợp - Ảnh: CDVN

Ngày 4-11, tại Đắk Lắk, Ban Công đoàn Công an nhân dân tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Liên đoàn Lao động 34 tỉnh, thành phố giai đoạn 2026 - 2031.

Bảo vệ công nhân, giữ bình yên cơ sở

Theo Đại tá Công Thanh Thảo - Trưởng Ban Công đoàn Công an nhân dân, trải qua 33 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Công an nhân dân không ngừng được củng cố, khẳng định vai trò trong hệ thống Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an.

Hiện tổ chức này có gần 25.000 đoàn viên, sinh hoạt tại 95 công đoàn cơ sở trên cả nước. Trong đó đoàn viên tại các doanh nghiệp chiếm trên 78%.

Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2031 tập trung 5 nhóm nội dung.

Trong đó có chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, lao động; truyền thông, giáo dục, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; phát động phong trào thi đua, hoạt động xã hội; trao đổi kinh nghiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và vận động đoàn viên, lao động tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công đoàn 34 tỉnh, thành phố sẽ phát huy vai trò nắm bắt tình hình đoàn viên, người lao động, nhất là tại doanh nghiệp, khu công nghiệp. Còn Công đoàn Công an nhân dân phối hợp với các đơn vị chức năng hỗ trợ xử lý những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự.

Hai bên cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật song song với nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội trong công nhân, lao động. Phối hợp tổ chức các hoạt động về an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy và xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự.

Theo ông Phùng Thái Quang - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, Công đoàn TP.HCM sẽ chú trọng phối hợp truyền thông, phổ biến pháp luật, tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần bảo đảm an ninh công nhân và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bà Thái Thu Xương - Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - chia sẻ tại lễ ký kết - Ảnh: CDVN

Ưu tiên hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Tại lễ ký kết, bà Thái Thu Xương - Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - nêu việc ký kết trên phạm vi cả nước không chỉ tăng cường quan hệ giữa các tổ chức công đoàn mà còn tạo điều kiện phát huy thế mạnh, huy động nguồn lực của mỗi bên, nâng cao chất lượng hoạt động và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, lao động.

Để chương trình hiệu quả, bà Xương đề nghị ngoài duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ, thường xuyên, các bên cần ưu tiên các hoạt động, nội dung trực tiếp phục vụ đoàn viên, lao động, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, hai bên cần tăng cường trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình đoàn viên, lao động và quan hệ lao động tại cơ sở. Chủ động phòng ngừa, phối hợp giải quyết những vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Bà Xương lưu ý chương trình cần cụ thể hóa bằng kế hoạch công tác hằng năm, phân công đầu mối phụ trách, duy trì trao đổi thông tin và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện.

Trong đó, việc triển khai phải bám sát điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị, tránh hình thức, dàn trải và lấy lợi ích thiết thực mang lại cho đoàn viên, lao động làm thước đo.