Thất nghiệp bao lâu là đủ để không bị bỏ lại phía sau?

Bạn trẻ tìm hiểu cơ hội việc làm tại một ngày hội việc làm tổ chức ở TP.HCM - Ảnh minh họa: YẾN TRINH

Khi tiền tiết kiệm vơi dần, họ bắt đầu băn khoăn: nên nhanh chóng tìm một công việc mới để ổn định thu nhập hay tranh thủ nghỉ ngơi, sang năm rồi tính.

Thất nghiệp nhưng ngành nghề dễ tìm việc, không quá lo lắng

Có mặt tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM vào sáng đầu tuần, Thái (26 tuổi, quê Đồng Nai) cho biết mình đến cập nhật tình trạng việc làm để nhận trợ cấp thất nghiệp tháng thứ hai.

Với chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Thái hiện vẫn nhận một vài đầu việc part-time (bán thời gian) nên chưa gặp áp lực nhiều về tài chính.

Sau khi nghỉ công ty đã gắn bó 3 năm vì cảm thấy môi trường không còn phù hợp, Thái dành thời gian đi du lịch một số tỉnh thành, như Gia Lai.

Ban đầu, anh hơi buồn chán. Tuy nhiên, nhớ lại lý do nghỉ việc là muốn phát triển bản thân, chỉ khoảng nửa tháng sau, Thái ổn định tinh thần.

Thái chia sẻ: "Trước đây tiền trọ của tôi là 4 triệu đồng. Tuy nhiên tôi đã về nhà ở trong lúc nghỉ việc để tiết kiệm chi phí. Bạn bè, người quen giới thiệu công việc cho tôi. Tôi cũng theo dõi thông tin tuyển dụng".

Nghỉ việc vào thời điểm gần cuối năm, Thái có chút tiếc nuối vì hụt các khoản thưởng, nhưng anh cho rằng mình có lựa chọn riêng và cần tập trung cho những dự định tiếp theo.

"Ngành này hiện đòi hỏi khả năng tiếng Anh cao hơn, nên tôi đăng ký học một khóa tiếng Anh nâng cao để cải thiện kỹ năng và học thêm khóa lập trình.

Mình không thể ở mãi một chỗ, cần thử thách. Sắp tới tôi tìm công việc có mức lương tương đối so với việc cũ, khoảng hơn 20 triệu đồng", anh nói.

Tôi thấy bản thân mới mẻ hơn. Đầu năm tôi sẽ nộp CV tìm việc. Tiêu chí của tôi là chọn công ty không làm ngày thứ bảy vì vất vả cả tuần nên cần phải nghỉ ngơi, chỉ có chủ nhật nghỉ thì lấy đâu năng lượng. Anh H.T. (29 tuổi)

H.T. (29 tuổi, một kỹ sư phần mềm quê Quảng Ngãi) đã nghỉ việc từ cuối tháng 8 đến nay. Anh nhận thấy nhu cầu tuyển dụng hiện không nhiều như những năm trước, và khá dè dặt vì không biết các tin tuyển dụng mình đọc được có "ảo" hay không.

"Tôi làm ở công ty cũ hơn 4 năm, môi trường khá ổn. Lương tôi trên 30 triệu đồng/tháng. Nếu tìm việc mới, tôi kỳ vọng lương xấp xỉ, tuy nhiên hiện nay ngành lập trình cũng chi phối bởi AI khá nhiều", anh chia sẻ.

Nghỉ việc, anh duy trì cuộc sống thoải mái. Anh đi phượt cùng nhóm bạn, khám phá những địa điểm lạ. Anh có quỹ dự phòng đủ chi tiêu trong 6 tháng, chưa tính trợ cấp thất nghiệp. Không phải chăm lo cho gia đình, lại có thêm vài dự án ngắn hạn nên anh chưa nóng ruột tìm việc.

Cảm giác chững lại nhưng thiếu động lực đi làm ngay

Không phải ai nghỉ việc cũng có sẵn một khoản dự phòng đủ để thong thả chờ đợi. Một số bạn dù muốn quay lại thị trường lao động nhưng còn nhiều đắn đo, nhất là khi cuộc sống và những thay đổi sau khi nghỉ việc khiến họ chưa sẵn sàng.

Kiều Nhi (29 tuổi, quê Tiền Giang cũ) hiện dành thời gian chăm sóc con 1 tuổi. Trước đây, chị làm nhân viên tại một nhà hàng ở TP.HCM. Khi con được 6 tháng, chị từng quay lại làm việc nhưng sau đó nghỉ.

"Con còn nhỏ quá, gửi bé ở nhà trẻ sớm thì tội cho con lắm", Nhi tâm sự.

Chị tính xây kênh TikTok, làm tiếp thị liên kết có thêm thu nhập nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.

"Thật sự tôi thích đi làm hơn, có đồng nghiệp, có những câu chuyện mỗi ngày thay vì chỉ quanh quẩn ở nhà".

Chị Thu Tâm (32 tuổi, ngụ TP.HCM) vừa nghỉ việc tại một công ty truyền thông. Chị cũng muốn sớm đi làm lại bởi khoản tiết kiệm không còn nhiều.

Nhưng mỗi lần nghĩ cảnh nộp CV, chờ phỏng vấn rồi chuẩn bị tâm thế đi làm cả tuần, chị lại thấy ngán.

"Mấy hôm nay tôi nghỉ ngơi, chăm sóc nhà cửa, sắp xếp lại cuộc sống rất thư giãn. Từ khi ra trường, tôi chỉ cắm cúi đi làm. Thôi thì cho phép mình có giai đoạn nghỉ ngơi, chứ cuối năm tìm việc cũng gian nan", chị chia sẻ.

Không nên rời khỏi thị trường lao động quá lâu Theo ThS Lê Anh Tú - Giám đốc Công ty truyền thông iGem Agency, nghỉ việc rồi trở lại với sức sống mới, guồng quay mới là điều ai cũng thường trải qua. Điều quan trọng là khi nghỉ việc, bạn trẻ tự cho mình khoảng thời gian "hồi phục" bao lâu, và liệu thị trường có chờ đợi mình không. Tùy ngành nghề và hoàn cảnh, các bạn có thể cho mình 2-3 tháng nghỉ ngơi, du lịch, học ngôn ngữ mới hoặc những khóa học yêu thích nhưng trước đây chưa có thời gian học như thiết kế, ứng dụng AI cơ bản, marketing… Tuy nhiên, việc học này nên trong thời gian ngắn hạn, tránh đánh mất cơ hội việc làm và đảm bảo dòng tiền bản thân ổn. ThS Anh Tú nhắn nhủ, bạn trẻ không nên rời khỏi thị trường lao động quá lâu (đừng quá 6 tháng). "Điều này vừa cho bản thân khoảng thời gian thoải mái, vừa đảm bảo khi trở lại với công việc, các bạn sẽ tìm được vị trí phù hợp và mức lương ổn định hơn", anh chia sẻ.

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