Người lao động những khu vực nào tại TP.HCM có lương tăng 2 lần trong năm 2027?

Lao động làm việc tại một nhà máy sản xuất cốc giữ nhiệt bằng inox và cốc nhựa - Ảnh: HÀ QUÂN

Chính phủ vừa có nghị định tăng lương tối thiểu vùng, mức tăng cao nhất là 390.000 đồng, áp dụng từ ngày 1-1-2027. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng chia làm 4 vùng.

Những nơi được tăng lương "đúp"

Vùng 1 là 5,7 triệu đồng/tháng; vùng 2 là 5,08 triệu đồng/tháng; vùng 3 là 4,45 triệu đồng/tháng và vùng 4 là 4,04 triệu đồng/tháng. Mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ 310.000 - 390.000 đồng, tương ứng tỉ lệ bình quân 7,8% so với hiện hành.

Mức lương tối thiểu giờ cũng chia theo 4 vùng gồm vùng 1 là 27.400 đồng/giờ; vùng 2 là 24.400 đồng/giờ; vùng 3 là 21.400 đồng/giờ và vùng 4 là 19.400 đồng/giờ.

Tại TP.HCM, Chính phủ điều chỉnh từ vùng 2 lên vùng 1 đối với 3 phường gồm Bà Rịa, Long Hương, Tam Long và các xã Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Kim Long, Châu Đức, Long Hải, Long Điền, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, Thạnh An cùng đặc khu Côn Đảo.

Các khu vực được điều chỉnh từ vùng 3 lên vùng 2 đối với các xã Bình Giã, Xuân Sơn, Đất Đỏ, Phước Hải, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bàu Lâm, Bình Châu, Hòa Hiệp.

Như vậy nhiều người lao động tại TP.HCM sẽ được điều chỉnh lương tối thiểu từ ngày 1-1-2027 gồm tăng 7,8% theo mức lương tối thiểu mới và tăng theo phương án phân vùng lương mới.

Theo Bộ Nội vụ, việc điều chỉnh vùng lương nhằm điều tiết thị trường lao động, tạo sự cân đối hợp lý về giá nhân công giữa các khu vực, việc hình thành các khu - cụm công nghiệp, cơ sở hạ tầng được cải thiện...

Người trẻ đi tìm việc cần lưu ý mức lương mới trước khi ký hợp đồng - Ảnh: HÀ QUÂN

Vi phạm quy định trả lương bị phạt thế nào?

Nghị định 283/2026 về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có hiệu lực từ ngày 10-9 nêu rõ các mức phạt liên quan đến tiền lương.

Nếu trả lương thấp hơn lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định, người sử dụng lao động bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng với vi phạm từ 1 - 10 lao động; 30 - 50 triệu đồng với vi phạm 11 - 50 người và 50 - 75 triệu đồng với vi phạm từ 51 người trở lên.

Ngoài tiền phạt, doanh nghiệp còn phải trả đủ lương và tiền lãi tính trên khoản chậm trả hoặc trả thiếu. Tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm.

Doanh nghiệp bị phạt 5 - 10 triệu đồng nếu không xây dựng hoặc không công khai tại nơi làm việc thang lương, bảng lương, mức lao động, quy chế thưởng trước khi áp dụng.

Mức phạt cũng áp dụng cho hành vi xây dựng thang lương, bảng lương song không lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (ví dụ tổ chức công đoàn), trả lương không bình đẳng, phân biệt giới tính…

Trường hợp phạt từ 10 - 100 triệu đồng áp dụng cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động khi trả lương cho người lao động thuê lại thấp hơn tiền lương của người khác có cùng trình độ, cùng công việc hoặc việc có giá trị như nhau của bên thuê lại lao động.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, luật sư Trần Ngọc Thích - luật sư điều hành Công ty Luật Thích và các Cộng sự (TP.HCM) - cho biết với lương tối thiểu vùng mới, doanh nghiệp cần lưu ý các việc sau.

Một là, rà soát lại địa bàn (vùng lương) mà doanh nghiệp hoạt động và toàn bộ hợp đồng lao động, thang bảng lương.

Hai là, xây dựng lại thang bảng lương phù hợp với mức lương tối thiểu theo tháng, theo giờ và tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở hoặc tổ chức công đoàn (nếu có).

Ba là, ký phụ lục hợp đồng lao động với người lao động để điều chỉnh tiền lương trong hợp đồng nhằm bảo đảm không thấp hơn lương tối thiểu.

Bốn là, rà soát các khoản chi trả cho người lao động như tiền lương ngừng việc, tiền lương khi chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động...

"Ngoài tiền lương, doanh nghiệp cần điều chỉnh tiền lương làm cơ sở trích đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời tăng mức trần đóng bảo hiểm thất nghiệp và điều chỉnh mức trích đóng 2% kinh phí công đoàn" - luật sư Thích lưu ý.