Tăng lương tối thiểu, trợ cấp thất nghiệp cao nhất ra sao?

Công nhân sản xuất tại một nhà máy vốn FDI ở Ninh Bình - Ảnh: HÀ QUÂN

Chính phủ vừa có nghị định số 399/2026 về tăng lương tối thiểu vùng, mức tăng cao nhất là 390.000 đồng, áp dụng từ ngày 1-1-2027. Theo đó, lương tối thiểu vùng chia làm 4 vùng.

Vùng 1 là 5,7 triệu đồng/tháng; vùng 2 là 5,08 triệu đồng/tháng; vùng 3 là 4,45 triệu đồng/tháng và vùng 4 là 4,04 triệu đồng/tháng.

Theo Bộ luật Lao động 2019, mức lương theo công việc hoặc chức danh mà doanh nghiệp trả cho người lao động không được thấp hơn lương tối thiểu. Do vậy người hưởng lương ngang lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh cao hơn từ đầu năm 2027.

Khi tăng lương, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động và doanh nghiệp cũng có thể tăng theo, do tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh.

Hiện nay, tỉ lệ đóng góp vào quỹ hưu trí - tử tuất của lao động bằng 8% tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội, còn với người sử dụng lao động là 14%. Cạnh đó, chủ sử dụng lao động còn đóng 3% vào quỹ ốm đau - thai sản và 0,5% vào quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

Còn Luật Việc làm 2025 quy định, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ việc. Trong khi đó, tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp không quá 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

Như vậy khi lương tối thiểu tăng, tiền lương tối đa làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp tại 4 vùng sẽ tăng lên tương ứng. Vùng 1 là 114 triệu đồng/tháng, vùng 2 là 101,6 triệu đồng/tháng, vùng 3 là 89 triệu đồng/tháng và vùng 4 là 80,8 triệu đồng/tháng.

Cũng ở luật này, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng. Từ 1-1-2027, trợ cấp thất nghiệp hằng tháng cao nhất vùng 1 có thể lên đến 28,5 triệu đồng và vùng 4 là 20,2 triệu đồng.

Bộ luật Lao động 2019 còn quy định nếu ngừng việc do sự cố về điện, nước; thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, di dời địa điểm sản xuất hoặc lý do kinh tế thì tiền lương ngừng việc do 2 bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Như vậy với lương tối thiểu tăng, sàn tiền lương ngừng việc cũng tăng tương ứng lên 5,7 triệu đồng ở vùng 1; 5,08 triệu đồng ở vùng 2; 4,45 triệu đồng ở vùng 3 và 4,04 triệu đồng ở vùng 4.

Khi người lao động được điều chuyển sang công việc khác so với hợp đồng, tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% tiền lương của công việc cũ, song không được thấp hơn lương tối thiểu vùng.

Vì vậy, từ 1-1-2027, doanh nghiệp phải bảo đảm mức lương thấp nhất tương ứng là 5,7 triệu đồng; 5,08 triệu đồng; 4,45 triệu đồng và 4,04 triệu đồng tương ứng từng vùng.