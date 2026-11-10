Đi làm phải biết 'ghê gớm' mới không bị cướp công, chịu thiệt?





Đi làm cứ im lặng cống hiến, đến lúc đồng nghiệp nhận công mới thấy mình thiệt thòi - Ảnh do AI tạo

Chị H.V. (29 tuổi, ngụ phường Thủ Đức, TP.HCM) được đồng nghiệp biết đến là một người hiền lành, chăm chỉ. Rồi chị quyết định nghỉ việc sau 2 năm gắn bó khiến ai cũng bất ngờ.

Gánh việc giùm đồng nghiệp, còn bị sếp bắt bẻ

Hỏi mãi, chị V. mới tâm sự với đồng nghiệp thân rằng mình làm hoài nhưng không được ghi nhận. Ngược lại, sếp còn hay bắt bẻ và chèn ép.

Chị kể, các công việc liên quan đến số liệu, báo cáo thường do chị đảm nhiệm. Khi chị phản ánh không đủ thời gian xử lý việc của cả nhóm, sếp cho rằng mọi người như anh chị em trong nhà nên cần hỗ trợ lẫn nhau.

Nghe vậy, chị lại cố gắng làm việc trong âm thầm. Nhưng sau này khi hỏi ra chị mới biết là mọi người đều đã được tăng lương, chỉ có mình là không.

Thậm chí, chị phải ngồi suốt ở công ty làm rất nhiều việc, trong khi đồng nghiệp đi cà phê, tám chuyện thoải mái. Trong những cuộc họp, có đồng nghiệp lại phát biểu như tranh công.

“Có những phần việc lẽ ra của nhân viên khác, tuy nhiên sếp nói rằng người đó làm không được đâu, tôi làm đi cho chắc ăn. Vậy là tôi phải làm luôn”, chị chia sẻ.

Chị bộc bạch, tính cách mình vốn như vậy, là người hướng nội thì làm sao có thể tranh cãi và bày tỏ quan điểm để giành phần hơn. Chị nghĩ thôi cứ chịu thiệt một chút không sao, nếu quá khôn khéo thì lại vướng vào thị phi, mệt mỏi.

“Phải dữ dằn lên để người khác không bắt nạt”

Không giống chị V., anh K.H. (32 tuổi, ngụ Đồng Nai) khá nóng nảy và bộc trực. Anh luôn có cách để các sếp cảm thấy anh làm được việc.

Trong các cuộc họp, anh luôn phát biểu, đáp lại lời sếp và mạnh dạn đề xuất. Tuy nhiên, họp xong có khi anh không thực hiện những đề xuất đó. Có lần nói chuyện, anh nói vui rằng cứ đề xuất, còn làm hay không tính sau.

Đồng thời, anh sẵn sàng tranh cãi với đồng nghiệp, góp ý thẳng thừng.

Anh còn bật mí những cách để công sức của mình không bị lơ đi.

“Tôi vạch rõ nhiệm vụ của mình khi làm chung với nhóm. Tôi không nói miệng mà sẽ nhắn vào nhóm để sếp biết”, anh kể.

Anh nói bây giờ không còn cái thời hữu xạ tự nhiên hương. Mỗi người phải có tiếng nói và hành động thiết thực chứng minh năng lực và công sức. “Nhiều lúc chúng ta phải dữ dằn lên để người khác không bắt nạt”.

H. phân tích, khi một người được biết đến là rất rạch ròi, nóng nảy thì người ta không dám đụng đến.

Nếu cứ nhường nhịn, hướng nội và chịu đựng, không ai biết đến công sức để ghi nhận hoặc giúp đỡ bạn giành lại công bằng.

Anh H. cho rằng đi làm là quá trình nỗ lực và khẳng định bản thân. “Nếu không phải người hướng ngoại, hoạt ngôn mà chỉ nói ít, làm nhiều, mình vẫn cần biết cách chứng minh công sức một cách ôn hòa, tránh để người khác nhận phần công lao còn bản thân chỉ biết ấm ức”, anh chia sẻ.

Ranh giới giữa “ghê gớm” và bản lĩnh khi đi làm

Chị Ngô Thị Ái Xuân, trưởng phòng nhân sự tại Công ty TNHH HRCV Việt Nam, nhận định quan điểm cho rằng những người biết thể hiện chính kiến, dám lên tiếng và quyết liệt bảo vệ lập trường thường ít bị phủ nhận công sức hơn có phần đúng trong môi trường công sở.

“Thực tế, không phải lúc nào người chăm chỉ hay giỏi chuyên môn cũng được ghi nhận xứng đáng. Trong khi đó, những người chủ động làm rõ vai trò, trách nhiệm và kết quả công việc thường hạn chế nguy cơ bị xem nhẹ đóng góp”, chị Xuân nói.

Tuy nhiên, chị Xuân nói cần phân biệt giữa sự “ghê gớm” và bản lĩnh. Điều quan trọng không phải là ai lên tiếng mạnh hơn, mà là ai biết bảo vệ giá trị của mình một cách có cơ sở và chuyên nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần có cơ chế đánh giá minh bạch, thay vì chỉ ghi nhận những người giỏi thể hiện bản thân.

Để bảo vệ quyền lợi và khẳng định giá trị trong công việc, người lao động cần rèn luyện ba kỹ năng: chứng minh năng lực bằng kết quả cụ thể, giao tiếp quyết đoán và kiểm soát cảm xúc.

Trước hết, mỗi người nên chủ động báo cáo kết quả, làm rõ vai trò và những đóng góp của mình trong từng nhiệm vụ, thay vì chỉ âm thầm cống hiến rồi chờ đợi sự công nhận. Khi nhận thấy quyền lợi bị ảnh hưởng, bạn cần mạnh dạn trao đổi, biết từ chối những yêu cầu không hợp lý và thiết lập ranh giới rõ ràng trong công việc.

Dù vậy, lên tiếng bảo vệ bản thân không đồng nghĩa với phản ứng gay gắt hay đưa mọi bức xúc lên mạng xã hội. Thay vào đó, bạn nên ưu tiên đối thoại trên cơ sở sự việc và bằng chứng cụ thể, qua đó bảo vệ quan điểm một cách thuyết phục mà vẫn duy trì mối quan hệ chuyên nghiệp với đồng nghiệp.

“Bạn không cần phải trở nên “ghê gớm” để tránh thiệt thòi, mà cần đủ bản lĩnh để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Sự chuyên nghiệp không nằm ở việc luôn im lặng hay nhường nhịn, mà ở khả năng bày tỏ quan điểm thẳng thắn, có lý lẽ và tôn trọng người khác”, chị Xuân nói.

Bảo vệ công sức không có nghĩa là phải tranh chấp Theo bài viết trên tạp chí y khoa The BMJ (Anh), bạn trẻ đi làm nên chủ động bảo vệ và làm rõ những đóng góp của mình. Các bạn nên lưu lại ý tưởng, tiến độ công việc qua email, tài liệu chung. Bạn trẻ nên nhắc một cách bình tĩnh trong cuộc họp nếu gặp tình huống đồng nghiệp lấy ý tưởng của mình. Nếu tình trạng lặp lại, chúng ta nên trao đổi riêng với đồng nghiệp để làm rõ vấn đề. Trường hợp không cải thiện, cần tìm sự hỗ trợ từ quản lý kèm bằng chứng cụ thể. Quan trọng là sự lên tiếng phải đúng mực, không biến việc bảo vệ công sức thành tranh chấp cá nhân.