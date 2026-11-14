Hẹn hò 3 buổi tốn gần 1/3 tháng lương, bạn trai mới ra trường lấy đâu tiền trả mãi?

Một buổi hẹn đầu tiên, con trai chủ động thanh toán mới được xem là ga lăng? - Ảnh do AI tạo

Nếu chàng trai đã trả tiền trong lần đầu, liệu cô gái có nên chủ động mời lại ở buổi hẹn tiếp theo, hay việc con trai tiếp tục chi trả vẫn được xem là điều hiển nhiên?

Ba buổi hẹn hò, "ngốn" xương xương gần 1/3tháng lương

Nguyễn H.M. (24 tuổi, TP.HCM) kể về trải nghiệm tìm hiểu một cô gái kém mình một tuổi. Sau một thời gian trò chuyện qua mạng, H.M. ngỏ lời mời cô gái đi chơi. Thế nhưng, anh không ngờ rằng chỉ sau ba buổi gặp gỡ, số tiền dành cho những cuộc hẹn đã tiêu tốn gần 1/3 tháng lương.

Buổi hẹn đầu tiên, cô gái chọn một nhà hàng lẩu có giá hơn 500.000 đồng/người. Cộng thêm các món ăn kèm, hóa đơn cuối bữa lên đến 1,5 triệu đồng.

Đến buổi thứ hai, cả hai rủ nhau đi xem phim. "Trong lúc xếp hàng chờ mua vé, thấy em cứ chú ý đến một chiếc hộp đựng nước nên mình hỏi thử em có thích không. Em bảo thích, thế là mình mua luôn tặng em", H.M. kể.

Cộng tiền vé xem phim, hộp đựng nước, bỏng ngô, nước uống và đồ ăn thêm, tổng chi phí tiếp tục chạm mốc một triệu đồng.

Sang buổi hẹn thứ ba, H.M. nghĩ cả hai chỉ đơn giản đi uống nước vui vẻ. Tuy nhiên, sau lời gợi ý của cô gái về một chuỗi cà phê nổi tiếng, địa điểm hẹn lại được thay đổi. Những món đồ uống có giá hơn 100.000 đồng mỗi ly tiếp tục khiến khoản chi của HM tăng lên.

Thỉnh thoảng, khi cô gái thèm đồ ăn vặt hay trà sữa vào đêm muộn, H.M. lại đặt qua ứng dụng giao hàng. Mỗi lần như vậy, số tiền cũng ngót nghét 300.000 đồng.

Mới ra trường, với mức lương khoảng 9,2 triệu đồng/tháng, H.M. cho biết bản thân vốn quen với những bữa ăn bình dân và các quán cà phê có giá từ 30.000-60.000 đồng.

Những nhà hàng có mức giá hơn 500.000 đồng/người gần như nằm ngoài thói quen chi tiêu của anh. H.M. cũng chia sẻ rằng bản thân còn chưa có dịp đưa bố mẹ đến những nơi đắt đỏ như vậy.

Tuy nhiên, điều khiến anh băn khoăn là cả ba lần gặp gỡ đều do anh chi trả, trong khi cô gái chưa một lần chủ động mời lại.

"Mình lại không có cái trò share bill. Mình thấy cứ hở tí chia đôi từng đồng cũng hơi kỳ. Một là mình mời rồi trả hết không kêu ca, hai là bữa sau mời nhau qua lại", H.M. chia sẻ.

Điều anh mong đợi là sự chủ động và tinh thần đáp lại từ đối phương, thay vì mặc định người con trai phải chi trả trong mọi cuộc gặp gỡ.

"Giờ kiếm tiền khó lắm, em lại muốn đi ăn đi chơi nhiều thì không biết mối tình này tiếp tục được bao lâu. Ban đầu tôi rất yêu em, chứ giờ thì bớt bớt rồi", H.M. nói.

Bạn nữ cũng nên chủ động san sẻ trong buổi hẹn lần sau để cả hai đều cảm thấy thoải mái trong mỗi cuộc hẹn - Ảnh minh họa: NGỌC SANG

Buổi hẹn đầu chia đôi hóa đơn, "ôi, con trai ga lăng đâu rồi?"

Trong lần đầu gặp mặt một chàng trai quen qua mạng tại trung tâm thương mại ở quận Gò Vấp cũ, T.M. (24 tuổi, TP.HCM) từng rơi vào tình huống khá bất ngờ khi hóa đơn được mang ra, số tiền hơn 1 triệu chình ình trước mặt.

Buổi hẹn hôm đó diễn ra khá thú vị, cả hai trò chuyện hợp gu, không khí vui vẻ. Thế nhưng tới khúc nhân viên phục vụ mang hóa đơn đến, thay vì chủ động thanh toán, bạn nam đề nghị cả hai chia đôi chi phí khiến T.M. cảm thấy khá bối rối.

"Thú thật, lúc đó tôi hơi bất ngờ vì nghĩ bạn ấy là người chủ động rủ đi ăn thì có thể sẽ mời mình. Nhưng tôi cũng không quá khó chịu, vẫn chuẩn bị tiền sẵn và không nghĩ rằng con trai nhất định phải là người trả tiền. Nếu cả hai cùng thống nhất chia đôi thì tôi thấy hoàn toàn bình thường", T.M. chia sẻ.

Theo T.M., điều khiến cô băn khoăn không nằm ở số tiền phải trả mà ở cách hai người ứng xử trong tình huống này. Với cô, việc chia sẻ chi phí không phải vấn đề đáng ngại, miễn là cả hai cảm thấy thoải mái và không đặt đối phương vào thế khó xử.

Cô cũng chia sẻ rằng nếu trong buổi hẹn đầu tiên, bạn nam chủ động thanh toán thì ở lần gặp tiếp theo, cô sẵn sàng là người mời lại.

"Tôi nghĩ chuyện ai trả tiền không nên mặc định là trách nhiệm của con trai. Nếu buổi hẹn trước bạn nam đã thanh toán thì lần sau tôi có thể chủ động mời lại. Với tôi, cả hai cùng hiểu chia sẻ sẽ khiến việc hẹn hò thoải mái hơn", T.M. nói.

Bạn trai trả tiền khi hẹn hò, các cô gái nên ngồi đợi hay chủ động rời đi? Mỗi lần đi hẹn hò, U.N. (24 tuổi, Huế) cho biết cô thường lúng túng khi đến lúc bạn nam thanh toán hóa đơn. "Có lúc tôi không biết nên ngồi đợi, chủ động đề nghị chia tiền hay đứng dậy đi chỗ khác. Ngồi nhìn đối phương thanh toán thì ngại, nhưng tự nhiên rời đi cũng không hợp lý", U.N. chia sẻ. Thông thường, cô vẫn ngồi tại bàn trong lúc bạn nam thanh toán. Nếu đối phương chủ động mời, cô sẽ cảm ơn và có thể đề nghị trả tiền trong lần gặp sau. Trường hợp cả hai thống nhất chia đôi, cô chủ động thanh toán phần chi phí của mình. U.N. cho rằng việc ai trả tiền trong buổi hẹn không cần phải theo một quy tắc cố định. Cô không đặt nặng chuyện bạn nam phải chi trả, nhưng cũng mong cả hai có sự chủ động và trao đổi rõ ràng để tránh những tình huống khó xử.

Thăm dò ý kiến Theo bạn, chi phí cho các buổi hẹn hò nên do ai trả? Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Bạn nam trả. Bạn nữ trả. Hai bên chia đôi ngay từ đầu cho thoải mái sòng phẳng. Ai mời thì người đó trả. Lần này một người trả thì lần sau người kia mời lại. Đáp án khác