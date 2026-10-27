Apple đổi máy cho khách gặp lỗi nứt màn hình iPhone Duo

Một người dùng tại Úc cho biết iPhone Duo bị nứt màn hình sau chưa đến 20 lần mở máy, dù trước đó không có dấu hiệu hư hại rõ ràng - Ảnh: MacRummors

Theo CNBC, trong tuyên bố ngày 26-10, Apple xác nhận một số máy iPhone Duo gặp sự cố màn hình bên trong, đồng thời khuyến nghị khách hàng liên hệ bộ phận hỗ trợ AppleCare để được đổi máy.

Hãng chưa công bố nguyên nhân gây lỗi.

Ông Francisco Jeronimo, Phó chủ tịch công ty nghiên cứu thị trường IDC, nhận định việc Apple nhanh chóng đưa ra phương án đổi máy là cách xử lý phù hợp.

iPhone Duo nứt màn hình sau vài giờ sử dụng?

Một chiếc iPhone Duo phiên bản trưng bày tại Trung Quốc cũng xuất hiện tình trạng sọc màn hình - Ảnh: MacRummors

Trước đó ngày 24-10, trang công nghệ MacRumors đưa tin một số người dùng đăng hình ảnh iPhone Duo bị nứt màn hình lên Reddit và các diễn đàn của trang này. Các vết nứt chủ yếu nằm dọc bản lề, kèm một đường điểm ảnh phát sáng ở một bên màn hình.

Một người dùng tại Úc cho biết chiếc iPhone Duo của mình bị nứt màn hình dù mới mở máy chưa đến 20 lần và trước đó không có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng.

Người này cho biết đã sử dụng thiết bị khoảng sáu giờ. Khi đang mở máy để giới thiệu với bạn, người này cảm thấy bất thường ở khu vực bản lề bên trong, phía dưới màn hình. Tiếp tục mở máy, người này nghe tiếng nứt và phát hiện màn hình vỡ dọc bản lề.

Theo người dùng, cả màn hình bên trong lẫn bản lề bên ngoài đều không có dấu vết va đập hay vật lạ mắc kẹt. Người này sau đó mang máy đến Apple Store và đã được đổi máy mới.

Ngoài trường hợp tại Úc, hình ảnh màn hình iPhone Duo bị nứt trên một số thiết bị trưng bày tại Trung Quốc cũng được chia sẻ. Mẫu điện thoại này được mở bán tại Trung Quốc trước Mỹ vài giờ.

Tuy nhiên, nguyên nhân hư hỏng của phần lớn thiết bị trong các hình ảnh chưa được xác định. Không loại trừ khả năng một số trường hợp do người dùng làm hỏng máy.

Một số nhà đánh giá công nghệ đã thử gập mở iPhone Duo nhiều lần trước ngày mở bán mà không gặp sự cố màn hình. Tuy nhiên, số lượng thiết bị thử nghiệm còn hạn chế, chưa đủ để đưa ra kết luận rộng hơn về độ bền sản phẩm.

Theo thông tin từ Apple, các lỗi bản lề phát sinh trong quá trình sử dụng bình thường có thể thuộc phạm vi bảo hành một năm. Người mua iPhone Duo trong ngày mở bán cũng có hai tuần để trả lại thiết bị.

Kháng bụi, nước IP68 nhưng "kỵ" cát?

Sau bài kiểm tra thả cát và bụi vào máy, chiếc iPhone Duo hoàn toàn bị kẹt phần bản lề và không thể gập lại máy được nữa - Ảnh: Chụp màn hình/JerryRigEverything

Lo ngại về độ bền iPhone Duo càng tăng sau bài thử nghiệm của ông Zack Nelson, chủ kênh công nghệ JerryRigEverything.

Trong bài kiểm tra, Nelson rắc bụi và cát lên thiết bị để kiểm tra khả năng chống bụi. Dù iPhone Duo đạt chuẩn kháng bụi và nước IP68, bụi vẫn lọt vào bản lề qua các khe hở, khiến cơ chế nam châm giữ hai nửa máy khép kín hoạt động kém hiệu quả. Thiết bị sau đó bị kẹt và không thể gập lại hoàn toàn.

Ở thử nghiệm tiếp theo, Nelson bẻ cong máy theo hướng ngược với chiều gập thông thường. Một đường sọc xanh lá xuất hiện vĩnh viễn trên màn hình bên trong, sau đó màn hình không còn phản hồi.

Chiếc iPhone Duo được bẻ ngược lại đằng sau để kiểm tra độ bền. Sau bài thử nghiệm, màn hình máy xuất hiện sọc màn hình và không thể lên nguồn - Ảnh: Chụp màn hình/JerryRigEverything

Về khả năng chống trầy xước, màn hình ngoài được bảo vệ bằng Ceramic Shield 2 bắt đầu xuất hiện vết xước ở cấp độ 7 trên thang độ cứng Mohs. Trong khi đó, màn hình gập bên trong xuất hiện vết xước từ cấp độ 2.

Lớp phủ Nano Texture với bề mặt mờ giúp các vết xước khó nhìn thấy hơn khi màn hình bật sáng, nhưng không ngăn được hư hại.

"Trong bảy năm qua, tôi đã thử độ bền của các điện thoại gập từ thế hệ đầu tiên và phần lớn đều vượt qua. iPhone Duo thì không", Nelson nhận xét.