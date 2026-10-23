iPhone Duo chính thức lên kệ tại Việt Nam, nguồn cung hạn chế

Hai khách hàng khoe iPhone Duo tại cửa hàng của hệ thống Topzone sáng 23-10 - Ảnh: ĐỨC THIỆN

Ghi nhận từ sáng sớm tại nhiều chuỗi bán lẻ lớn như TopZone, FPT Shop, CellphoneS, Di Động Việt, Minh Tuấn Mobile hay 24hStore, không khí giao nhận iPhone Duo vẫn diễn ra nhộn nhịp dù không sôi động bằng iPhone 18 trước đó.

Sức hút lớn dù mức giá cao ngất ngưởng

Với mức giá niêm yết chính thức từ 64,99 triệu đồng, iPhone Duo là mẫu iPhone thương mại có giá khởi điểm cao nhất từ trước đến nay của Apple tại Việt Nam. Dù vậy, theo thông tin từ các chuỗi phân phối, sự quan tâm của thị trường nội địa dành cho mẫu máy màn hình gập này là rất lớn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO TopZone (thuộc hệ thống Thế Giới Di Động), cho biết sự kiện ra mắt iPhone Duo đánh dấu bước chuyển lớn tiếp theo trong lịch sử thiết bị di động của Apple.

"Nếu năm 2007 Apple mở ra kỷ nguyên smartphone màn hình cảm ứng, năm 2017 tạo bước ngoặt với iPhone X màn hình tràn viền và Face ID, thì iPhone Duo chính là một chương mới khi đưa Apple bước vào phân khúc điện thoại màn hình gập. Sản phẩm ra đời đúng thời điểm khi công nghệ phần cứng đã hoàn thiện và được tích hợp sâu các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI).

Dù mức giá ở mức cao so với các dòng iPhone dạng thanh truyền thống, trải nghiệm khác biệt cùng công nghệ mới mang lại giá trị tương xứng với phân khúc khách hàng cao cấp", ông Hiểu Em nhận định.

Đông đảo khách hàng mua iPhone Duo tại hệ thống Minh Tuấn Mobile - Ảnh: ĐỨC THIỆN

Cũng theo ông Hiểu Em, do Apple áp dụng chính sách giới hạn sản lượng đối với dòng thiết bị mới này trên toàn cầu, nguồn cung phân bổ trong đợt đầu không quá dồi dào. Tại hệ thống TopZone, lượng đặt trước đợt đầu được giới hạn khoảng 3.000 sản phẩm và hệ thống dự kiến hoàn tất giao khoảng 2.000 máy ngay trong ngày mở bán.

Đại diện chuỗi Di Động Việt cho biết trong đợt đầu tiên, số lượng máy về chỉ mới đáp ứng khoảng 2,5% trên tổng lượng khách quan tâm.

Thậm chí chỉ sau 5 phút mở cổng đặt trước trực tuyến hôm 16-10, các suất đăng ký ban đầu đã nhanh chóng được lấp đầy. Tại CellphoneS, các bản dung lượng bộ nhớ lớn như 1TB và 2TB cũng nhanh chóng hết suất cọc trong thời gian ngắn.

Bản 256GB và màu Trắng Ánh sao chiếm ưu thế

Theo đại diện hệ thống Minh Tuấn Mobile, sự xuất hiện của dòng thiết bị màn hình gập đột phá từ Apple đã tạo nên cơn sốt công nghệ lớn tại thị trường Việt Nam. Tính đến hết ngày 22-10, hệ thống này đã ghi nhận tổng lượng đơn đặt hàng trước cho các dòng sản phẩm thế hệ mới vượt mốc hơn 4.000 đơn hàng.

Trên tay iPhone Duo - Ảnh: ĐỨC THIỆN

Trong đó, phần lớn sự quan tâm của người tiêu dùng đã tập trung vào phiên bản iPhone Duo dung lượng 256GB kết hợp cùng sắc màu Trắng Ánh sao (Star White) sang trọng. Tại Di Động Việt, phiên bản dung lượng 256GB chiếm đến 72% lượng đặt mua, bản 512GB chiếm 20%, trong khi các bản 1TB và 2TB chiếm lần lượt 5% và 3%.

Về màu sắc, phiên bản Trắng Ánh sao (Star White) dẫn đầu với 55% sự quan tâm, phiên bản Trời Đêm chiếm 45%. Xu hướng này tương tự tại CellphoneS, nơi phiên bản màu Trắng Ánh sao chiếm tới 70% lượng đăng ký trước.

Ông Nguyễn Như Thành, Phó giám đốc ngành hàng Apple tại FPT Shop, cho biết phản hồi ban đầu của khách hàng đến nhận máy rất khả quan. Nhiều người dùng đánh giá cao lớp phủ màn hình Nano-texture giúp giảm thiểu tối đa nếp gấp quang học và hạn chế phản xạ dưới ánh sáng mạnh, bên cạnh cảm giác cầm nắm chắc chắn và thao tác mượt mà.

Tính đến trưa 23-10, FPT Shop đã bàn giao khoảng 50% lượng hàng đợt 1 và dự kiến sẽ hoàn tất giao 80% trong ngày, số còn lại sẽ giao hết trong hai ngày cuối tuần.

Những người nổi tiếng khui iPhone Duo tại điểm trải nghiệm và giao nhận của hệ thống Di Động Việt - Ảnh: ĐỨC THIỆN

Trước nhu cầu cao của người dùng Việt Nam, nhiều hệ thống cam kết bán đúng giá niêm yết. Ông Hồ Tác Thành, Giám đốc điều hành 24hStore, cho biết: “Chúng tôi đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng, nhân sự và khu vực trải nghiệm để phục vụ khách hàng từ ngày đầu mở bán iPhone Duo.

Dù trong thời điểm sản phẩm mới ra mắt và được nhiều người quan tâm, 24hStore vẫn nhất quán với chính sách bán đúng giá, không ép mua kèm, trợ giá đến 4 triệu đồng khi lên đời. Đây là cam kết giúp khách hàng chủ động về chi phí và yên tâm khi lựa chọn sản phẩm tại hệ thống”.

Dàn hotgirl với những chiếc iPhone Duo đầu tiên trên tay - Ảnh: ĐỨC THIỆN

Một trong những khách hàng đầu tiên sở hữu iPhone Duo tại hệ thống CellphoneS - Ảnh: TÂN NGUYỄN