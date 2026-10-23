Giá cả đầu ngày: iPhone Duo mở bán, bản cao nhất gần 104 triệu đồng

Nhiều loại hồng Trung Quốc đang được bày bán trong siêu thị ở TP.HCM - Ảnh: THY NHUNG

Trong khi đó, giá cả nông sản có nhiều biến động, trong đó giá khoai lang tăng gấp đôi so với những tháng trước; trái cây Trung Quốc tiếp tục hút khách nhờ giá bán hấp dẫn; sức mua cà cuống cũng tăng trở lại.

Trái cây Trung Quốc "đổ bộ" siêu thị TP.HCM với giá hấp dẫn

Ghi nhận tại một số siêu thị ở TP.HCM dễ dàng bắt gặp hàng loạt loại trái cây có xuất xứ từ Trung Quốc được bày bán bắt mắt, đi kèm nhiều chương trình trợ giá hút khách.

Trong đó, hồng mật Trung Quốc đóng hộp 4 trái đang có giá 45.000 đồng/hộp (tương đương 64.300 đồng/kg). Cạnh đó, hồng giòn Trung Quốc dạng hộp 4 trái cũng được áp dụng mức giá ưu đãi, giảm từ 35.000 đồng xuống còn 29.000 đồng/hộp (khoảng 41.400 đồng/kg), trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình nhờ mức giá bình dân.

Bên cạnh hồng, táo cherry bán lẻ ở mức 78.000 đồng/kg; đặc biệt với hóa đơn mua sắm từ 100.000 đồng, khách hàng được hưởng mức giá ưu đãi chỉ 39.000 đồng/hộp.

Lê Singo đóng gói hộp 2 trái có giá 35.900 đồng/hộp, tương đương 47.900 đồng/kg. Lê đường được giảm giá từ 45.900 đồng/kg xuống còn 39.000 đồng/kg. Mức giá mềm cùng hình thức đóng gói hộp sạch sẽ, tiện lợi cũng thu hút sức mua từ người tiêu dùng.

Sức mua cà cuống tăng trở lại, giá bán vẫn giữ nguyên

Cà cuống còn sống (ảnh trái) và sản phẩm được hút chân không phân phối đến người tiêu dùng - Ảnh: CA LINH

Ông Huỳnh Văn Thuận, ngụ phường Phước Thới, TP Cần Thơ, cho biết sức mua cà cuống tại cơ sở đã tăng trở lại khoảng một tuần nay, sau thời gian có lúc giảm. Tuy nhiên, giá cà cuống thương phẩm và trứng vẫn ổn định, chưa có biến động trong nhiều tháng qua.

Cụ thể, cà cuống đực thương phẩm được bán với giá khoảng 40.000 - 50.000 đồng/con, cà cuống cái khoảng 20.000 đồng/con và trứng cà cuống khoảng 100.000 đồng/ổ.

Theo ông Thuận, tại miền Tây, cà cuống hiện chủ yếu được khách hàng mua về nuôi, trong khi nhu cầu sử dụng làm thực phẩm chưa phổ biến. Một số nhà hàng đã tìm mua cà cuống để chế biến món ăn, nhưng lượng tiêu thụ còn hạn chế do giá thành cao.

"Ngay cả khi bán sỉ, giá cà cuống vẫn tương đối cao do chi phí đầu tư và nuôi dưỡng lớn. Điều này khiến một số nhà hàng khó nhập hàng thường xuyên", ông Thuận cho hay.

Cà cuống là loài côn trùng sống dưới nước, có giá trị sử dụng trong ẩm thực nhờ tinh dầu mang mùi thơm đặc trưng. Ở con đực, túi tinh dầu có mùi thơm như quế, thường được sử dụng với lượng nhỏ để tạo hương vị cho nước mắm và một số món ăn truyền thống.

Sau khi thu hoạch cà cuống đực thương phẩm, cơ sở của ông Thuận tiến hành làm sạch, đóng gói hút chân không trước khi phân phối đến khách hàng. Hiện sản phẩm cà cuống thành phẩm chủ yếu được tiêu thụ tại thị trường miền Bắc, trong khi cà cuống giống và trứng được bán cho khách hàng ở miền Tây.

Giá khoai lang tăng cao

Giá khoai lang đang tăng cao giúp nhiều nông dân có được lợi nhuận tốt - Ảnh: N.TRÍ

Giá bán lẻ các loại khoai lang tại TP.HCM đang ở mức khá cao so với các tháng trước đó.

Cụ thể, tại nhiều chợ, cửa hàng và siêu thị, giá khoai lang trắng đang được bán ở mức phổ biến 35.000 - 45.000 đồng/kg, khoai lang tím ở mức 45.000 - 65.000 đồng/kg, khoai lang mật và khoai lang Nhật 65.000 - 80.000 đồng/kg tùy loại và tùy nơi bán. Mức giá này được người bán cho biết tăng gấp 2 lần so với thời điểm giá rẻ các tháng trước đó.

Trong khi đó, tại các chợ đầu mối ở TP.HCM, giá khoai lang được bán sỉ cũng ở mức cao, phổ biến 25.000 - 35.000 đồng/kg tùy loại, mức giá này được người bán cho biết tăng mạnh với thời điểm tháng 3 và 4-2026.

Tại các vùng trồng lớn ở các tỉnh như Vĩnh Long, Gia Lai, Lâm Đồng… giá khoai lang bán ra tại vườn cũng đang ở mức cao, phổ biến trong khoảng 8.000 - 17.000 đồng/kg tùy loại, trong đó giá cao nhất thường là khoai lang Nhật 13.000 - 17.000 đồng/kg.

Dù giá cao nhưng nhiều người trồng cho biết do năng suất giảm, lượng khoai nhỏ chiếm tỉ lệ nhiều nên mức lợi nhuận không tăng tương ứng theo mức tăng của giá bán.

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