Để góp phần thu hút điểm đến, tạo hình ảnh đô thị năng động, an toàn và đẹp mắt trong lòng du khách và bạn bè quốc tế, TP Đà Nẵng đang xây dựng đề án Truyền thông quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030.

Để đề án sát với thực tế, ghi nhận đa chiều các đóng góp, góc nhìn, ý kiến từ đông đảo cộng đồng trong và ngoài nước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp với báo Tuổi Trẻ triển khai đợt khảo sát ý kiến bạn đọc và du khách tại link này.

Một trong những nội dung trọng tâm của khảo sát là tìm kiếm định hướng xây dựng thương hiệu Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Đà Nẵng nên tiếp tục khẳng định vị thế "Thành phố sự kiện và lễ hội quanh năm", phát triển thương hiệu thành phố thể thao biển, hay hướng đến hình ảnh một đô thị di sản, sáng tạo và giàu bản sắc?

Bên cạnh những danh thắng, bãi biển và lễ hội nổi tiếng, liệu thành phố có nên chú trọng hơn đến câu chuyện về con người, văn hóa, ẩm thực, làng nghề và môi trường đầu tư để tạo sự khác biệt?

Bạn đọc cũng có thể góp ý về những thị trường quốc tế cần ưu tiên, cách thức tiếp cận du khách nước ngoài và các thông điệp quảng bá phù hợp với từng nhóm công chúng.

Một góc đảo Cù Lao Chàm, TP Đà Nẵng - Ảnh: BÁ DŨNG

Đợt khảo sát lần này còn đặt ra nhiều vấn đề thiết thực như phát huy vai trò của mạng xã hội, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong truyền thông, hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung quốc tế và xây dựng kho dữ liệu hình ảnh, video đa ngôn ngữ về Đà Nẵng.

Đặc biệt, người dân, học sinh, sinh viên, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và du khách quốc tế có thể trở thành những "đại sứ truyền thông", cùng kể câu chuyện về Đà Nẵng bằng góc nhìn và trải nghiệm của chính mình.

Mời bạn tham gia khảo sát tại link này.

Du khách Nga đến tham quan TP Đà Nẵng - Ảnh: BÁ DŨNG

Cuộc khảo sát gồm 15 câu hỏi, chủ yếu theo hình thức lựa chọn đáp án, tập trung vào nhận diện thương hiệu, thị trường mục tiêu, nội dung và phương thức quảng bá thành phố. Kết quả khảo sát sẽ được tổng hợp thành báo cáo, đưa vào kỷ yếu phục vụ quá trình nghiên cứu, xây dựng đề án truyền thông quảng bá hình ảnh Đà Nẵng ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030. Mỗi ý kiến đóng góp của bạn đọc và du khách sẽ là nguồn thông tin tham khảo có giá trị, góp phần tìm kiếm những giải pháp quảng bá hiệu quả, đưa hình ảnh Đà Nẵng năng động, hiện đại, thân thiện và giàu bản sắc đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Báo Tuổi Trẻ trân trọng mời bạn đọc, người dân và du khách tham gia khảo sát, cùng hiến kế để hình ảnh Đà Nẵng vươn xa. Báo Tuổi Trẻ cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cũng mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc về định hướng quảng bá hình ảnh Đà Nẵng ra thế giới trong thời gian tới. Bài viết xin gửi về địa chỉ dulich@tuoitre.com.vn. Vui lòng cung cấp thông tin tài khoản để tòa soạn gửi nhuận bút sau khi bài đăng. Báo Tuổi Trẻ trân trọng cảm ơn!