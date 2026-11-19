Bán đảo Sơn Trà là lá phổi xanh, niềm tự hào của người Đà Nẵng với hệ sinh thái rừng - biển giao hòa, hoang sơ - Ảnh: THANH NGUYÊN

Đà Nẵng không thiếu hình ảnh, điều còn thiếu là một câu chuyện đủ lớn

Tôi từng đến Đà Nẵng trong nhiều vai trò. Khi là giảng viên du lịch, tôi đưa sinh viên đến thành phố để thực hành nghề. Khi làm quản lý doanh nghiệp lữ hành, tôi từng khảo sát làng đá mỹ nghệ Non Nước để xây dựng sản phẩm cho đối tác Hàn Quốc.

Trong một chuyến đi bụi, tôi cắm trại bên bãi biển sạch, ngắm những ngư dân Mân Thái kéo lưới sau một đêm ra khơi. Rồi khi trở lại với tư cách tác giả, tôi có dịp nghe một người dân lớn tuổi kể về Bà Nà trước khi cáp treo xuất hiện, khi hành trình lên núi còn nhiều gian nan và cảnh quan chưa trở thành một sản phẩm du lịch quy mô lớn như hôm nay.

Đà Nẵng đã có những biểu tượng nhận diện mạnh. Cầu Vàng tạo nên hình ảnh dễ lan truyền trên mạng xã hội; Cầu Rồng có màn phun lửa, phun nước thu hút người xem; Lễ hội pháo hoa quốc tế tạo ra những thời điểm thành phố trở thành tâm điểm chú ý.

Nhưng một hình ảnh nổi tiếng chưa đồng nghĩa với một câu chuyện điểm đến hoàn chỉnh. Người ta có thể nhớ một cây cầu mà chưa biết thành phố sống như thế nào bên ngoài cây cầu ấy; có thể đến xem pháo hoa mà chưa tìm được lý do ở lại thêm vài ngày.

Từ góc nhìn của người làm du lịch, câu hỏi đáng đặt ra không chỉ là làm thế nào để Đà Nẵng được nhìn thấy nhiều hơn ở nước ngoài, mà còn là sau khi nhìn thấy, du khách có đủ lý do để lựa chọn thành phố hay không. Sau chuyến đi đầu tiên, điều gì khiến họ muốn trở lại? Và trong những tháng không có sự kiện lớn, Đà Nẵng sẽ kể câu chuyện gì để tiếp tục hấp dẫn du khách?

FantastiCity phải là lời hứa quanh năm

Đà Nẵng mùa pháo hoa, mỗi góc phố là một khán đài - Ảnh: QUỐC VŨ

Danang FantastiCity có thể trở thành một trục truyền thông đáng đầu tư, nhưng cần xác định rõ: đây không đơn thuần là khẩu hiệu để đưa lên áp phích, cũng không nên chỉ là chiếc ô gom các lễ hội và sự kiện vào một lịch quảng bá.

FantastiCity cần diễn đạt lời hứa của Đà Nẵng với du khách: một thành phố có nhiều lớp trải nghiệm, nơi mỗi mùa có một lý do để đến và mỗi lần trở lại lại có điều mới để khám phá.

Hãy nhìn Chiang Mai của Thái Lan. Loy Krathong và Yi Peng tạo nên cao điểm du lịch vào một thời điểm trong năm, nhưng sức hút của thành phố không kết thúc khi lễ hội khép lại. Du khách vẫn tìm đến kiến trúc Lanna, chùa chiền, chợ địa phương, ẩm thực miền Bắc Thái Lan, làng nghề và nhịp sống của cộng đồng.

Bài học ở đây không phải là tổ chức thêm lễ hội, mà là xây dựng đủ những lớp trải nghiệm để du khách có lý do đến vào cả những ngày bình thường.

Với một đô thị biển như Đà Nẵng, Busan của Hàn Quốc đem đến một góc tham khảo gần hơn. Biển, cầu, cảnh đêm, chợ hải sản, hoạt động nghệ thuật và các sự kiện văn hóa cùng góp phần tạo nên hình ảnh thành phố.

Đà Nẵng không cần sao chép mô hình của Busan, nhưng có thể đặt câu hỏi: làm thế nào để những cây cầu, bãi biển, nghề biển, làng nghề và di sản của mình không chỉ xuất hiện riêng lẻ trong quảng cáo, mà trở thành một mạng lưới trải nghiệm liên kết, đủ phong phú để thu hút những nhóm du khách khác nhau quanh năm?

4 lớp trải nghiệm: Thành phố, biển, di sản và thiên nhiên FantastiCity nên được triển khai trên bốn lớp nội dung liên kết với nhau. Lớp thứ nhất là thành phố sống động, với những cây cầu, dòng sông, hoạt động thể thao, nghệ thuật đường phố và kinh tế ban đêm. Lớp thứ hai là thành phố của biển và con người, kể qua ngư dân, chợ cá, nghề biển, ẩm thực và những cộng đồng ven bờ. Lớp thứ ba là thành phố của di sản và sáng tạo, từ di sản Chăm, Ngũ Hành Sơn, làng đá Non Nước đến Hội An, Mỹ Sơn và những người đang tiếp nối nghề truyền thống. Lớp thứ tư là thành phố của những tương phản cảnh quan, nơi biển, núi, mây, rừng và đô thị có thể cùng hiện diện trong một hành trình. Bốn lớp ấy không phải bốn chiến dịch tách biệt. Chúng cần được kết nối bằng một hệ thống nội dung đa ngôn ngữ, một bản đồ trải nghiệm và những sản phẩm có thể đặt dịch vụ thực tế. Khi đó, khách đến vào mùa pháo hoa có thể khám phá thêm làng nghề; người đến vì biển có thể tìm hiểu đời sống ngư dân; người yêu di sản có thể kéo dài hành trình sang núi rừng và những vùng đất lân cận. Thành phố không chỉ có một lý do để đến, mà có nhiều lý do phù hợp với những nhóm khách, thời điểm và sở thích khác nhau.

Một thành phố kỳ ảo không phải là thành phố ngày nào cũng có pháo hoa. Đó là thành phố khiến người ta muốn ở lại lâu hơn, muốn hiểu thêm và luôn có lý do để quay trở lại. NGUYỄN HOÀNG BẢO

Kinh tế ban đêm: làm phong phú trải nghiệm, không chỉ kéo dài giờ hoạt động

Khi nói đến sức hút quanh năm, kinh tế ban đêm là một phần không thể thiếu. Nhưng phát triển kinh tế ban đêm không có nghĩa là biến mọi khu vực thành phố thành phố bar, sân khấu âm thanh lớn hoặc nơi diễn ra các chương trình biểu diễn giống nhau.

Một thành phố hấp dẫn cần nhiều nhịp điệu khác nhau, để người thích náo nhiệt có nơi vui chơi, người thích văn hóa có chỗ khám phá, còn gia đình và du khách lớn tuổi vẫn có lựa chọn phù hợp.

Tôi đề xuất Đà Nẵng tổ chức mạng lưới trải nghiệm ban đêm theo đặc trưng từng khu vực. Khu vực ven sông và những cây cầu có thể tập trung vào trình diễn đô thị, âm nhạc, hoạt động đi bộ và sự kiện cộng đồng. Khu vực ven biển có thể kết hợp ẩm thực, thể thao, các hoạt động gắn với nghề biển và những không gian thư giãn.

Các khu vực di sản, làng nghề cần hình thức hoạt động phù hợp với cảnh quan, sinh hoạt cư dân và yêu cầu bảo tồn, thay vì chạy theo mô hình giải trí ồn ào.

Một ý tưởng có thể nghiên cứu là phát triển sản phẩm trải nghiệm ven biển mang tinh thần làng chài, chẳng hạn thí điểm một số không gian ẩm thực và giao lưu văn hóa quy mô vừa phải. Điểm khác biệt không nằm ở việc dựng thêm những quán có mái lá hay bàn ghế gỗ, mà ở cách kết nối với người dân, món ăn, câu chuyện nghề biển và những thực hành văn hóa địa phương.

Nếu có biểu diễn hò bả trạo hoặc các hình thức diễn xướng dân gian, chương trình cần được xây dựng cùng nghệ nhân và cộng đồng thực hành, bảo đảm đúng tinh thần, không biến di sản thành tiết mục trang trí tùy tiện.

Mô hình này phải bắt đầu bằng khảo sát sức chịu tải của không gian, sự đồng thuận của cư dân, khả năng bảo đảm vệ sinh, an toàn, phòng cháy, tiếng ồn và quyền tiếp cận bãi biển công cộng.

Từ biển đến núi, từ đá đến rồng: kết nối thành hành trình có lý do để quay lại

Vịnh biển Đà Nẵng đẹp như tranh - Ảnh: TIÊN SA

Trong không gian phát triển rộng hơn của Đà Nẵng hôm nay, thành phố có cơ hội kể một câu chuyện vượt ra ngoài khu vực trung tâm. Biển và bán đảo, Ngũ Hành Sơn, làng đá Non Nước, di sản Chăm, Hội An, Mỹ Sơn, núi rừng và những vùng sinh thái lân cận có thể được kết nối thành các tuyến trải nghiệm theo chủ đề, thay vì chỉ liệt kê trên cùng một bản đồ điểm đến.

Tôi hình dung một tuyến có thể gọi là "Mây - Đá - Rồng": từ cảnh quan núi cao và mây trời, đến những nghệ nhân làm đá, rồi trở về thành phố bên dòng sông và cây cầu biểu tượng. Đây không nhất thiết phải là một tour cứng với lịch trình dày đặc.

Nó có thể là một khung trải nghiệm để các doanh nghiệp phát triển những phiên bản khác nhau, từ chuyến đi trong ngày đến hành trình hai hoặc ba ngày, tùy quỹ thời gian và sở thích của du khách.

Một nghệ nhân được gặp trực tiếp, một bữa ăn có câu chuyện nguồn gốc, hay một buổi sáng theo chân người làm nghề có thể tạo ra ký ức lâu hơn việc lướt qua nhiều điểm chụp ảnh.



Thành phố cũng có thể nghiên cứu một sự kiện mang tính biểu tượng gắn với biển, chẳng hạn chương trình thắp sáng thuyền cá tại một thời điểm phù hợp trong năm, kết hợp câu chuyện về nghề biển, lòng biết ơn thiên nhiên và đời sống cộng đồng.

Nhưng cần nói rõ đây là một sáng kiến văn hóa đương đại được xây dựng cùng ngư dân, nghệ nhân và các nhà nghiên cứu, trừ khi có tư liệu xác thực chứng minh đó là nghi thức truyền thống đang tồn tại hoặc từng được thực hành tại địa phương. Không nên tạo ra một truyền thống tưởng tượng rồi quảng bá như lịch sử lâu đời của thành phố.

Để góp phần thu hút điểm đến, tạo hình ảnh đô thị năng động, an toàn và đẹp mắt trong lòng du khách và bạn bè quốc tế, TP Đà Nẵng đang xây dựng đề án Truyền thông quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp với báo Tuổi Trẻ triển khai đợt khảo sát ý kiến bạn đọc và du khách Cuộc khảo sát gồm 15 câu hỏi, chủ yếu theo hình thức lựa chọn đáp án, tập trung vào nhận diện thương hiệu, thị trường mục tiêu, nội dung và phương thức quảng bá thành phố. Báo Tuổi Trẻ trân trọng mời bạn đọc, người dân và du khách tham gia khảo sát tại link này, cùng hiến kế để hình ảnh Đà Nẵng vươn xa. Báo Tuổi Trẻ cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cũng mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc về định hướng quảng bá hình ảnh Đà Nẵng ra thế giới trong thời gian tới. Bài viết xin gửi về địa chỉ dulich@tuoitre.com.vn. Vui lòng cung cấp thông tin tài khoản để tòa soạn gửi nhuận bút sau khi bài đăng. Báo Tuổi Trẻ trân trọng cảm ơn!