Ngắm con đường dự kiến mang tên Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Thanh - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, qua rà soát, hiện thành phố chưa có tuyến đường nào mang tên cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh.

Để chủ động trong công tác đặt, đổi tên đường và công trình công cộng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh vào trong quỹ tên đường của thành phố.

Việc lựa chọn một tuyến đường có quy mô lớn, vị trí phù hợp để đặt tên nhằm thể hiện sự tri ân, tôn vinh những đóng góp to lớn của các bậc tiền nhân đối với sự nghiệp cách mạng và phát triển quê hương, đất nước.

Đồng thời, việc đặt tên đường bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị và nguyện vọng của nhân dân thành phố.

Đoạn đường đi qua khu vực trung tâm hành chính xã Hòa Tiến (cũ) - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đoạn từ nút giao quốc lộ 1 rẽ vào ĐT605 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Về phương án đề xuất đặt tên đường cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh:

Trên cơ sở khảo sát thực tế và các đợt đề xuất trước đây của UBND xã Hòa Tiến, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chọn tuyến đường ĐT605. Đây là tuyến đường thuộc địa phận xã Hòa Tiến, quê hương của ông.

Trên tuyến này có đường đặt tên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Bá Tùng là cha ruột của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

Từ đường ĐT605 vào mộ ông Nguyễn Bá Thanh khá gần - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Người dân đến thắp hương cho ông Nguyễn Bá Thanh chiều 4-11 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Tại cuộc họp chiều 4-11, UBND TP Đà Nẵng đã "chốt" phương án chọn tuyến đường ĐT605, đoạn từ quốc lộ 1 đến cầu Cẩm Lý (đoạn giáp ranh giữa phường Điện Bàn Bắc và phường Điện Bàn Tây) để đề xuất đặt tên ông Nguyễn Bá Thanh.

Theo ghi nhận, tuyến ĐT605 có mặt cắt rộng 26m, gồm vỉa hè mỗi bên 5m, có 4 làn xe (mỗi bên 2 làn). Mặt đường đã được thảm nhựa, hai bên có cây xanh.

Khu vực trung tâm của xã Hòa Tiến (cũ) - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đoạn qua khu vực trung tâm hành chính xã Hòa Tiến (cũ) nhà cửa khang trang, vỉa hè khá đẹp, cảnh quan xanh mát.

Tại đoạn nút ĐT605 với quốc lộ 1, tuyến đường cũng kết nối với khu vực dự kiến đặt tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải cho đoạn quốc lộ 1 từ cầu Đỏ đến giáp đường Hùng Vương, phường Điện Bàn Bắc.

Đoạn quốc lộ 1 dự kiến đặt tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Đoạn này sẽ đi qua nút giao với đường ĐT605 - dự kiến đặt tên ông Nguyễn Bá Thanh - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Từ nút giao này đến khu mộ ông Nguyễn Bá Thanh chỉ khoảng 3km.

Tuyến ĐT605 cũng giao với đường Nguyễn Bá Tùng (cha ruột của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh).

Ông Nguyễn Bá Thanh (1953 - 2015) từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Trong suốt thời gian làm lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, ông Thanh đã góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị thành phố này.