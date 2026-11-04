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Đà Nẵng khảo sát tuyến đường dự kiến đặt tên Phan Văn Khải, Nguyễn Bá Thanh

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TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã đi khảo sát các tuyến đường dự kiến đặt tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh tại xã Hòa Tiến.

Đà Nẵng khảo sát tuyến đường ở xã Hòa Tiến dự kiến đặt tên ông Nguyễn Bá Thanh - Ảnh 1.

Cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh - Ảnh: Tư liệu Tuổi Trẻ

Sáng 4-11, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, HĐND TP Đà Nẵng đã đi khảo sát một số tuyến đường dự kiến đặt tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh trong thời gian tới. 

Đoàn khảo sát có Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn cùng các đơn vị liên quan...

Theo đó, TP Đà Nẵng dự kiến đề xuất đặt tên đường Phan Văn Khải cho tuyến đường quốc lộ 1 kéo dài từ cầu Đỏ đến cầu Tứ Câu (phường Hòa Xuân).

Dự kiến đề xuất đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh trên tuyến đường ĐT605 nối từ quốc lộ 1 qua đồi Bồ Bồ đến cầu Cẩm Lý (từ phường Hòa Xuân qua xã Hòa Tiến đến phường Điện Bàn Bắc). Đây là tuyến đường đi qua xã Hòa Tiến, quê hương của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết sẽ họp để lấy ý kiến liên quan đến các tuyến đường dự kiến đặt tên đường để trình HĐND TP Đà Nẵng trong cuộc kỳ họp cuối năm.

Đặc biệt là đề xuất đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh theo tuyến đường kéo dài từ quốc lộ 1 đến cầu Cẩm Lý. Cầu Cẩm Lý (Điện Bàn, Quảng Nam trước đây) vốn được xây dựng từ những dầm cầu Trần Thị Lý cũ bắc qua sông Hàn (Đà Nẵng). 

Do vậy, đây cũng được xem là cây cầu hợp tác giữa Quảng Nam và Đà Nẵng trước khi sáp nhập.

Dự kiến chiều 4-11, Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng TP Đà Nẵng sẽ họp lấy ý kiến liên quan đến các nội dung này.

Trước đó, năm 2025, cử tri Đà Nẵng cũng nêu ý kiến về việc đặt tên đường mang tên ông Nguyễn Bá Thanh nhằm ghi nhận công lao, đóng góp to lớn của ông đối với sự phát triển của Đà Nẵng.

Liên quan đến nội dung này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng đã trả lời cử tri. Theo đó, về việc đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng TP Đà Nẵng đưa tên danh nhân vào quỹ tên đường của thành phố để xem xét việc đặt tên đường.

Ông Nguyễn Bá Thanh (1953 - 2015) từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Trong suốt thời gian làm lãnh đạo TP Đà Nẵng, ông Thanh đã góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị thành phố này.

Đà Nẵng khảo sát tuyến đường ở xã Hòa Tiến dự kiến đặt tên ông Nguyễn Bá Thanh - Ảnh 3.Cử tri tiếp tục đề nghị đặt tên đường hoặc cây cầu mang tên ông Nguyễn Bá Thanh

Cử tri quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đề nghị thành phố cần nghiên cứu và đề xuất đặt tên đường, cây cầu mang tên ông Nguyễn Bá Thanh.

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    Chủ đề: tên đường nguyễn bá thanh thành phố đà nẵng Xã Hòa Tiến Nguyễn Bá Thanh Đà nẵng

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