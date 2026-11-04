Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Thời sự

Chọn đề xuất đường Nguyễn Bá Thanh dài 11,7km mang ý nghĩa thế nào?

tác giả
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

Trong 2 phương án đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh, Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng TP Đà Nẵng thống nhất chọn phương án tuyến đường ĐT605 dài 11,7km mang nhiều ý nghĩa.

Chọn đề xuất đường Nguyễn Bá Thanh dài 11,7km mang ý nghĩa thế nào? - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - kết luận tại cuộc họp - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đây là nội dung vừa được Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng thành phố Đà Nẵng thống nhất tại cuộc họp diễn ra chiều 4-11.

Đường mang tên ông Nguyễn Bá Thanh gắn với cha là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Bá Tùng

Theo báo cáo ban đầu của cơ quan thường trực, trên cơ sở khảo sát 150 vị trí, đơn vị đã đề xuất danh sách 115 tuyến đường và 1 công trình công cộng.

Trong đó có 17 tuyến đường đặt theo tên danh nhân, 6 tuyến đường nối tiếp tên đường đã đặt, 61 tuyến đường đặt theo địa danh, xứ đất xưa. Ngoài ra có 32 tuyến đường được phường Ngũ Hành Sơn đề xuất đặt tên theo thuật ngữ khoa học, công nghệ và 1 công trình cầu.

Tại cuộc họp này, bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - cho biết sáng cùng ngày, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã đi khảo sát 2 tuyến đường dự kiến đặt tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

Chọn đề xuất đường Nguyễn Bá Thanh dài 11,7km mang ý nghĩa thế nào? - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Bá Thanh (bên phải ảnh) đi kiểm tra thực tế lúc sinh thời - Ảnh tư liệu TUỔI TRẺ

Đối với tuyến đường dự kiến đặt tên ông Nguyễn Bá Thanh, có 2 phương án. 

Phương án 1 là tuyến đường ĐT605, đoạn từ quốc lộ 1 đến ranh giới giữa xã Hòa Tiến và phường Điện Bàn, dài 6,2km.

Phương án 2 là tuyến đường ĐT605, đoạn từ quốc lộ 1 đến cầu Cẩm Lý (đoạn giáp ranh giữa phường Điện Bàn Bắc và phường Điện Bàn Tây).

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng thành phố Đà Nẵng đã thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất lựa chọn phương án 2.

Chọn đề xuất đường Nguyễn Bá Thanh dài 11,7km mang ý nghĩa thế nào? - Ảnh 3.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, HĐND thành phố Đà Nẵng đi khảo sát tuyến đường đề xuất đặt tên ông Nguyễn Bá Thanh ngày 4-11 - Ảnh: PHONG BẮC

Ông Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử thành phố Đà Nẵng, thành viên Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng thành phố Đà Nẵng - cho rằng chọn phương án 2 mang nhiều ý nghĩa.

Đây là tuyến đường kéo dài từ quốc lộ 1 đến cầu Cẩm Lý, đi qua xã Hòa Tiến - quê hương của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

Trong khi đó cầu Cẩm Lý (Điện Bàn, Quảng Nam trước đây) vốn được xây dựng từ những dầm cầu Trần Thị Lý cũ bắc qua sông Hàn (Đà Nẵng). Do vậy, đây cũng được xem là cây cầu thể hiện sự hợp tác giữa Quảng Nam và Đà Nẵng trước khi sáp nhập.

Hơn nữa, khu vực này cũng có tuyến đường mang tên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Bá Tùng, cha ruột của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

Khu vực cầu Cẩm Lý cũng gắn với giai đoạn hoạt động cách mạng của Anh hùng Nguyễn Bá Tùng.

Chọn đề xuất đường Nguyễn Bá Thanh dài 11,7km mang ý nghĩa thế nào? - Ảnh 4.

Ông Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử thành phố Đà Nẵng - cho rằng tuyến đường 11,7km được chọn đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh mang trọn vẹn ý nghĩa - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Hoãn 32 tuyến đường mang tên công nghệ, bổ sung tên các Mẹ Việt Nam anh hùng

Kết luận cuộc họp, bà Nguyễn Thị Anh Thi thống nhất danh sách đề xuất gồm 83 tuyến đường và 1 công trình công cộng để trình HĐND thành phố xem xét, thông qua nghị quyết.

"Hội đồng đã chốt phương án tuyến đường được đề xuất mang tên cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh là tuyến đường ĐT605, đoạn kéo dài từ quốc lộ 1 đến giáp cầu Cẩm Lý. Phương án này sẽ được ghi vào biên bản và hoàn thiện hồ sơ trình HĐND thành phố" - bà Thi kết luận.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi thống nhất tạm hoãn việc đặt tên cho 32 tuyến đường theo chủ đề công nghệ tại khu vực phường Ngũ Hành Sơn (khu đô thị FPT).

Đồng thời bà chỉ đạo các địa phương và cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, rà soát lại quỹ tên đường gắn với lịch sử, văn hóa địa phương.

"Việc lựa chọn tên các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các anh hùng liệt sĩ có chiến công và đóng góp xuất sắc phải được ưu tiên để đặt tên đường trước khi xem xét các tên đường theo chủ đề công nghệ. Như vậy sẽ bảo đảm tính kế thừa và tôn vinh các giá trị truyền thống" - bà Thi nói.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu cơ quan thường trực chủ động rà soát, xây dựng và hoàn thiện "ngân hàng tên đường" phong phú, chuẩn xác nhằm phục vụ tốt công tác đặt, đổi tên đường trong các đợt tiếp theo, tránh tình trạng bị động.

Chọn đề xuất đường Nguyễn Bá Thanh dài 11,7km mang ý nghĩa thế nào? - Ảnh 6.Đà Nẵng khảo sát tuyến đường dự kiến đặt tên Phan Văn Khải, Nguyễn Bá Thanh

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã đi khảo sát các tuyến đường dự kiến đặt tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh tại xã Hòa Tiến.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh tên đường nguyễn bá thanh Phan Văn Khải thành phố đà nẵng

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất